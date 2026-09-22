NEL CUNEESE
Monforte d'Alba, furto da centinaia di migliaia di euro nella cantina Conterno Fantino
Quattro ladri sono entrati di notte nella cantina cuneese, caricando oltre tremila bottiglie di Barolo su due furgoni aziendali. Secondo quanto emerso, li avrebbero spinti in folle fino alla provinciale, per poi accendere i motori e darsi alla fuga
Un colpo da centinaia di migliaia di euro, messo a segno dopo aver pianificato con cura ogni fase dell’irruzione: nella notte tra il 16 e il 17 settembre quattro ladri sono entrati nella cantina Conterno Fantino di Monforte d’Alba, nel Cuneese, e hanno portato via oltre tremila bottiglie di Barolo, allontanandosi a bordo di due furgoni dell’azienda.
Le indagini dei carabinieri e le immagini delle telecamere
Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, chiamati ora a identificare i responsabili attraverso le immagini della videosorveglianza e gli accertamenti tecnici effettuati nella struttura. Le telecamere hanno ripreso quattro uomini con il volto coperto e guanti scuri, ma nei filmati si distinguono soltanto figure vestite di scuro, attente a non lasciare elementi utili al riconoscimento.
Secondo quanto emerso, il gruppo sarebbe arrivato a piedi attraversando i vigneti che circondano la cantina. Una scelta che fa pensare a un piano preparato con cura, così come il comportamento tenuto una volta entrati: i quattro si sarebbero mossi all’interno con precisione, utilizzando un muletto e dirigendosi subito verso le bottiglie da prelevare.
Tre ore nella cantina e la fuga con i furgoni aziendali
L’operazione è durata circa tre ore. Il vino è stato caricato sui due furgoni dell’azienda, quindi la banda ha organizzato anche l’uscita senza attirare l’attenzione. I mezzi sarebbero stati lasciati in folle, evitando di accendere i motori nei pressi della cantina per non svegliare i residenti; solo dopo aver raggiunto la strada provinciale, i ladri li avrebbero avviati per far perdere le proprie tracce.