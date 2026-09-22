Un colpo da centinaia di migliaia di euro, messo a segno dopo aver pianificato con cura ogni fase dell’irruzione: nella notte tra il 16 e il 17 settembre quattro ladri sono entrati nella cantina Conterno Fantino di Monforte d’Alba, nel Cuneese, e hanno portato via oltre tremila bottiglie di Barolo, allontanandosi a bordo di due furgoni dell’azienda.

La cantina Conterno Fantino di Monforte d’Alba (Cn)

Le indagini dei carabinieri e le immagini delle telecamere

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, chiamati ora a identificare i responsabili attraverso le immagini della videosorveglianza e gli accertamenti tecnici effettuati nella struttura. Le telecamere hanno ripreso quattro uomini con il volto coperto e guanti scuri, ma nei filmati si distinguono soltanto figure vestite di scuro, attente a non lasciare elementi utili al riconoscimento.

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Secondo quanto emerso, il gruppo sarebbe arrivato a piedi attraversando i vigneti che circondano la cantina. Una scelta che fa pensare a un piano preparato con cura, così come il comportamento tenuto una volta entrati: i quattro si sarebbero mossi all’interno con precisione, utilizzando un muletto e dirigendosi subito verso le bottiglie da prelevare.

Tre ore nella cantina e la fuga con i furgoni aziendali