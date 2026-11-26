Cambio nell'assetto societario di Tenuta Sant’Antonio , azienda vitivinicola di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. Paolo e Armando Castagnedi acquisiscono le quote dei fratelli Tiziano e Massimo, che escono dalla compagine societaria e non ricopriranno più incarichi all'interno dell'azienda. La nuova configurazione attribuisce ai due fratelli la piena responsabilità della direzione e delle scelte strategiche, mentre si rafforza il coinvolgimento della generazione successiva.

Escono dall'azienda i fratelli Tiziano e Massimo , che non manterranno ruoli al suo interno. La nuova struttura punta invece a consolidare il contributo della generazione più giovane, con Enrico, Mattia e Andrea , figli di Paolo e Armando, già coinvolti a vario titolo nelle attività aziendali.

Il riassetto non riguarda soltanto la distribuzione delle quote societarie, ma anche il percorso di progressivo coinvolgimento della nuova generazione nella gestione dell'impresa. L'obiettivo dichiarato da Paolo e Armando è accompagnare i figli verso responsabilità crescenti, favorendo il loro contributo alle scelte aziendali. «La nuova generazione porta con sé sensibilità, idee e prospettive differenti, che rappresentano una risorsa fondamentale per continuare a evolvere», dichiarano Paolo e Armando Castagnedi. «Il nostro obiettivo è accompagnare questo percorso, creando le condizioni affinché i nostri figli possano assumere responsabilità sempre maggiori e contribuire attivamente a delineare il futuro di Tenuta Sant’Antonio». Il cambiamento definisce quindi un nuovo assetto della proprietà e della direzione, con la continuità familiare affidata a Paolo e Armando e un progressivo ampliamento del ruolo dei figli nella vita dell'azienda.