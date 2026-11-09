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Sono quattro le cantine italiane presenti nella classifica 51-100 di The World’s 50 Best Vineyards 2026, la graduatoria internazionale dedicata alle migliori destinazioni enoturistiche. Tra i nuovi ingressi figurano G.D. Vajra, a Barolo, e Vietti, in Piemonte, affiancate da Ferrari Trento e dall'Azienda Agricola Arianna Occhipinti. La lista estesa, annunciata in vista della cerimonia del 18 novembre a Santiago del Cile, comprende realtà distribuite su sei continenti e 36 regioni vinicole.

I vigneti di G.D. Vajra, miglior vigna italiana nella classifica 51-100 di The World's 50 Best Vineyards
I vigneti di G.D. Vajra, miglior vigna italiana nella classifica 51-100 di The World's 50 Best Vineyards

The World’s 50 Best Vineyards, 17 nuovi ingressi nella lista 51-100

La selezione comprende destinazioni di 20 Paesi e 36 regioni vinicole, rispetto alle 16 destinazioni rappresentate nella lista estesa del 2025. Sono 17 i nuovi ingressi, provenienti da 15 diverse regioni vinicole, mentre 12 cantine tornano in classifica. A guidare la graduatoria, al 51° posto, è Château & Domaine de Briante, nel Beaujolais francese, che conquista la posizione. Nel complesso, l'Europa domina con 34 presenze, seguita da Sud America e Nord America con cinque cantine ciascuno, Oceania con quattro, Asia e Africa con una presenza ciascuna. La Francia è il Paese più rappresentato, con 14 cantine contro le sette dell'edizione precedente. Bordeaux è invece la regione con il maggior numero di realtà presenti, quattro in totale.

Italia, G.D. Vajra e Vietti entrano per la prima volta in classifica

Per l'Italia arrivano due nuovi ingressi di rilievo. G.D. Vajra, cantina di Barolo, raggiunge la 58ª piazza, mentre Vietti si colloca alla posizione numero 64. Completano la presenza italiana Ferrari Trento, in Trentino (77°), e l'Azienda Agricola Arianna Occhipinti, in Sicilia, al numero 95. Il risultato porta così a quattro il numero delle realtà italiane nella fascia 51-100, con una rappresentanza che attraversa territori e denominazioni differenti. Accanto alle aziende piemontesi, la graduatoria comprende infatti una realtà trentina legata alla produzione spumantistica e una siciliana, espressione del lavoro sui vitigni e sul territorio dell'isola.

The World’s 50 Best Vineyards, la classifica completa

51. Château & Domaine de Briante - Beaujolais

52. Moët & Chandon - Champagne

53. Nyetimber - Sussex

54. Domäne Wachau - Wachau

55. Château Mukhrani - Cartalia

56. Brooks Wine - Willamette Valley

57. Château & Village Castigno - Linguadoca

58. G.D. Vajra - Barolo

59. Château Montelena - Napa Valley

60. Weingut Dr. Loosen - Mosella

61. Maison Pommery Champagne - Champagne

62. Veuve Clicquot - Champagne

63. Quinta do Noval - Valle del Douro

64. Vietti - Piemonte

65. Bodega Kaiken - Mendoza

66. Familia Torres - Penedès

67. Ridge Vineyards (Monte Bello) - Santa Clara

68. Champagne Henri Giraud - Champagne

69. Mission Hill Family Estate - Valle dell'Okanagan

70. Shumi Winery - Cachezia

71. Leonardslee Family Vineyards - Sussex

72. Herdade do Esporão - Alentejo

73. Bodega Bouza - Montevideo

74. Sauska - Tokaj

75. Cullen Wines - Margaret River

76. Château Arricau Bordes - Madiran

77. Ferrari Trento - Trentino

78. Henschke - Eden Valley

79. D'Arenberg - McLaren Vale

80. Susana Balbo Wines - Mendoza

81. Midalidare Estate - Pianure della Tracia

82. Rippon - Central Otago

83. Sitio La Estocada - Mendoza

84. Haras de Pirque - Valle del Maipo

85. Château Haut-Bailly - Bordeaux

86. Graham's Port Lodge - Valle del Douro

87. Champagne Laurent Perrier - Champagne

88. Robert Mondavi Winery - Napa Valley

89. Babylonstoren - Franschhoek

90. Domaine Henri Bourgeois - Valle della Loira

91. Château Mouton Rothschild - Bordeaux

92. Ridgeview - Sussex

93. Sandeman Quinta do Seixo - Valle del Douro

94. Silver Heights - Helan

95. Azienda Agricola Arianna Occhipinti - Sicilia

96. Château Palmer - Bordeaux

97. Maison Champy - Borgogna

98. Domaine de Chevalier - Bordeaux

99. Abadía Retuerta - Castiglia e León

100. Santo Wines - Santorini