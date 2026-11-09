Sono quattro le cantine italiane presenti nella classifica 51-100 di The World’s 50 Best Vineyards 2026, la graduatoria internazionale dedicata alle migliori destinazioni enoturistiche. Tra i nuovi ingressi figurano G.D. Vajra, a Barolo, e Vietti, in Piemonte, affiancate da Ferrari Trento e dall'Azienda Agricola Arianna Occhipinti. La lista estesa, annunciata in vista della cerimonia del 18 novembre a Santiago del Cile, comprende realtà distribuite su sei continenti e 36 regioni vinicole.

I vigneti di G.D. Vajra, miglior vigna italiana nella classifica 51-100 di The World's 50 Best Vineyards

The World’s 50 Best Vineyards, 17 nuovi ingressi nella lista 51-100

La selezione comprende destinazioni di 20 Paesi e 36 regioni vinicole, rispetto alle 16 destinazioni rappresentate nella lista estesa del 2025. Sono 17 i nuovi ingressi, provenienti da 15 diverse regioni vinicole, mentre 12 cantine tornano in classifica. A guidare la graduatoria, al 51° posto, è Château & Domaine de Briante, nel Beaujolais francese, che conquista la posizione. Nel complesso, l'Europa domina con 34 presenze, seguita da Sud America e Nord America con cinque cantine ciascuno, Oceania con quattro, Asia e Africa con una presenza ciascuna. La Francia è il Paese più rappresentato, con 14 cantine contro le sette dell'edizione precedente. Bordeaux è invece la regione con il maggior numero di realtà presenti, quattro in totale.

Italia, G.D. Vajra e Vietti entrano per la prima volta in classifica

Per l'Italia arrivano due nuovi ingressi di rilievo. G.D. Vajra, cantina di Barolo, raggiunge la 58ª piazza, mentre Vietti si colloca alla posizione numero 64. Completano la presenza italiana Ferrari Trento, in Trentino (77°), e l'Azienda Agricola Arianna Occhipinti, in Sicilia, al numero 95. Il risultato porta così a quattro il numero delle realtà italiane nella fascia 51-100, con una rappresentanza che attraversa territori e denominazioni differenti. Accanto alle aziende piemontesi, la graduatoria comprende infatti una realtà trentina legata alla produzione spumantistica e una siciliana, espressione del lavoro sui vitigni e sul territorio dell'isola.

The World’s 50 Best Vineyards, la classifica completa