CLASSIFICA 51-100
The World’s 50 Best Vineyards 2026, quattro cantine italiane nella top 100
The World’s 50 Best Vineyards 2026 svela le posizioni dalla 51 alla 100 della graduatoria: quattro le cantine italiane, con G.D. Vajra e Vietti tra i nuovi ingressi e le conferme di Ferrari Trento e Occhipinti
Sono quattro le cantine italiane presenti nella classifica 51-100 di The World’s 50 Best Vineyards 2026, la graduatoria internazionale dedicata alle migliori destinazioni enoturistiche. Tra i nuovi ingressi figurano G.D. Vajra, a Barolo, e Vietti, in Piemonte, affiancate da Ferrari Trento e dall'Azienda Agricola Arianna Occhipinti. La lista estesa, annunciata in vista della cerimonia del 18 novembre a Santiago del Cile, comprende realtà distribuite su sei continenti e 36 regioni vinicole.
The World’s 50 Best Vineyards, 17 nuovi ingressi nella lista 51-100
La selezione comprende destinazioni di 20 Paesi e 36 regioni vinicole, rispetto alle 16 destinazioni rappresentate nella lista estesa del 2025. Sono 17 i nuovi ingressi, provenienti da 15 diverse regioni vinicole, mentre 12 cantine tornano in classifica. A guidare la graduatoria, al 51° posto, è Château & Domaine de Briante, nel Beaujolais francese, che conquista la posizione. Nel complesso, l'Europa domina con 34 presenze, seguita da Sud America e Nord America con cinque cantine ciascuno, Oceania con quattro, Asia e Africa con una presenza ciascuna. La Francia è il Paese più rappresentato, con 14 cantine contro le sette dell'edizione precedente. Bordeaux è invece la regione con il maggior numero di realtà presenti, quattro in totale.
Italia, G.D. Vajra e Vietti entrano per la prima volta in classifica
Per l'Italia arrivano due nuovi ingressi di rilievo. G.D. Vajra, cantina di Barolo, raggiunge la 58ª piazza, mentre Vietti si colloca alla posizione numero 64. Completano la presenza italiana Ferrari Trento, in Trentino (77°), e l'Azienda Agricola Arianna Occhipinti, in Sicilia, al numero 95. Il risultato porta così a quattro il numero delle realtà italiane nella fascia 51-100, con una rappresentanza che attraversa territori e denominazioni differenti. Accanto alle aziende piemontesi, la graduatoria comprende infatti una realtà trentina legata alla produzione spumantistica e una siciliana, espressione del lavoro sui vitigni e sul territorio dell'isola.
The World’s 50 Best Vineyards, la classifica completa
51. Château & Domaine de Briante - Beaujolais
52. Moët & Chandon - Champagne
53. Nyetimber - Sussex
54. Domäne Wachau - Wachau
55. Château Mukhrani - Cartalia
56. Brooks Wine - Willamette Valley
57. Château & Village Castigno - Linguadoca
58. G.D. Vajra - Barolo
59. Château Montelena - Napa Valley
60. Weingut Dr. Loosen - Mosella
61. Maison Pommery Champagne - Champagne
62. Veuve Clicquot - Champagne
63. Quinta do Noval - Valle del Douro
64. Vietti - Piemonte
65. Bodega Kaiken - Mendoza
66. Familia Torres - Penedès
67. Ridge Vineyards (Monte Bello) - Santa Clara
68. Champagne Henri Giraud - Champagne
69. Mission Hill Family Estate - Valle dell'Okanagan
70. Shumi Winery - Cachezia
71. Leonardslee Family Vineyards - Sussex
72. Herdade do Esporão - Alentejo
73. Bodega Bouza - Montevideo
74. Sauska - Tokaj
75. Cullen Wines - Margaret River
76. Château Arricau Bordes - Madiran
77. Ferrari Trento - Trentino
78. Henschke - Eden Valley
79. D'Arenberg - McLaren Vale
80. Susana Balbo Wines - Mendoza
81. Midalidare Estate - Pianure della Tracia
82. Rippon - Central Otago
83. Sitio La Estocada - Mendoza
84. Haras de Pirque - Valle del Maipo
85. Château Haut-Bailly - Bordeaux
86. Graham's Port Lodge - Valle del Douro
87. Champagne Laurent Perrier - Champagne
88. Robert Mondavi Winery - Napa Valley
89. Babylonstoren - Franschhoek
90. Domaine Henri Bourgeois - Valle della Loira
91. Château Mouton Rothschild - Bordeaux
92. Ridgeview - Sussex
93. Sandeman Quinta do Seixo - Valle del Douro
94. Silver Heights - Helan
95. Azienda Agricola Arianna Occhipinti - Sicilia
96. Château Palmer - Bordeaux
97. Maison Champy - Borgogna
98. Domaine de Chevalier - Bordeaux
99. Abadía Retuerta - Castiglia e León
100. Santo Wines - Santorini