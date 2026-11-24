È online la tredicesima edizione di Vinetia - La Guida ai vini del Veneto, il progetto editoriale di Associazione Italiana Sommelier - Ais Veneto che raccoglie e mappa le aziende e le etichette della regione. Per questa edizione i degustatori, coordinati dai referenti provinciali e dal gruppo di redazione, hanno assaggiato 1.800 vini di 350 produttori, componendo una fotografia aggiornata della produzione vitivinicola regionale. La guida è stata presentata il 23 novembre nelle sale dell'Hotel Ca' Sagredo di Venezia. Al centro dell'appuntamento la consegna del Premio Vinetia, assegnato ai sette vini giudicati migliori nelle rispettive categorie. I vincitori sono stati selezionati tra 21 finalisti da una giuria di quaranta professionisti, tra sommelier, giornalisti e ristoratori, attraverso una degustazione alla cieca.

Guida Vinetia 2026: 1.800 vini di 350 produttori

I sette vincitori del Premio Vinetia 2026

Il riconoscimento per il Miglior Spumante Metodo Charmat è andato a Desiderio, Rive di Guia Valdobbiadene Docg Spumante Dry 2025 di Bortolin Angelo Spumanti. Nella categoria Miglior Metodo Classico ha vinto Cuvée Augusto 10-10, Lessini Durello Doc Riserva 2016 di Dal Cero. Il titolo di Miglior Vino Bianco è stato assegnato a Sub 27, Custoza Riserva Doc 2022 di Gorgo, mentre quello di Miglior Vino Rosato è andato al Bardolino Chiaretto Classico Doc 2025 di Raval. Tra i rossi, il Miglior Vino Rosso è il Bardolino Doc 2025 di Albino Piona. Il premio per il Miglior Vino Rosso da Invecchiamento è stato invece attribuito ad Albasini, Amarone della Valpolicella Classico Docg 2019 di Villa Spinosa. Completa la selezione il Miglior Vino Dolce, il Fior d'Arancio Passito Colli Euganei Fior d'Arancio Docg 2022 di Ca' Lustra. Accanto ai sette vincitori, la guida riconosce anche gli altri quattordici finalisti con il Premio Rialto. Sono stati assegnati inoltre due premi speciali dalle giurie della stampa e della ristorazione: i giornalisti hanno scelto Solera, Extra Brut VSQ di Buvoli, mentre i ristoratori hanno premiato Sub 27 di Gorgo.

I sette vincitori del Premio Vinetia 2026 Miglior Spumante Metodo Charmat: Desiderio, Rive di Guia Valdobbiadene Docg Spumante Dry 2025 - Bortolin Angelo Spumanti

Desiderio, Rive di Guia Valdobbiadene Docg Spumante Dry 2025 - Miglior Metodo Classico: Cuvée Augusto 10-10, Lessini Durello Doc Riserva 2016 - Dal Cero

Cuvée Augusto 10-10, Lessini Durello Doc Riserva 2016 - Miglior Vino Bianco: Sub 27, Custoza Riserva Doc 2022 - Gorgo

Sub 27, Custoza Riserva Doc 2022 - Miglior Vino Rosato: Bardolino Chiaretto Classico Doc 2025 - Raval

Bardolino Chiaretto Classico Doc 2025 - Miglior Vino Rosso: Bardolino Doc 2025 - Albino Piona

Bardolino Doc 2025 - Miglior Vino Rosso da Invecchiamento: Albasini, Amarone della Valpolicella Classico Docg 2019 - Villa Spinosa

Albasini, Amarone della Valpolicella Classico Docg 2019 - Miglior Vino Dolce: Fior d'Arancio Passito Colli Euganei Fior d'Arancio Docg 2022 - Ca' Lustra Premi speciali Premio della giuria della stampa: Solera, Extra Brut VSQ - Buvoli

Solera, Extra Brut VSQ - Premio della giuria della ristorazione: Sub 27, Custoza Riserva Doc 2022 - Gorgo

Sub 27, Custoza Riserva Doc 2022 - Premio Rialto: riconosciuto agli altri 14 vini finalisti.

I sette vincitori del Premio Vinetia 2026 Miglior Spumante Metodo Charmat: Desiderio, Rive di Guia Valdobbiadene Docg Spumante Dry 2025 - Bortolin Angelo Spumanti Miglior Metodo Classico: Cuvée Augusto 10-10, Lessini Durello Doc Riserva 2016 - Dal Cero Miglior Vino Bianco: Sub 27, Custoza Riserva Doc 2022 - Gorgo Miglior Vino Rosato: Bardolino Chiaretto Classico Doc 2025 - Raval Miglior Vino Rosso: Bardolino Doc 2025 - Albino Piona Miglior Vino Rosso da Invecchiamento: Albasini, Amarone della Valpolicella Classico Docg 2019 - Villa Spinosa Miglior Vino Dolce: Fior d'Arancio Passito Colli Euganei Fior d'Arancio Docg 2022 - Ca' Lustra Premi speciali Premio della giuria della stampa: Solera, Extra Brut VSQ - Buvoli Premio della giuria della ristorazione: Sub 27, Custoza Riserva Doc 2022 - Gorgo Premio Rialto: riconosciuto agli altri 14 vini finalisti.

Vinetia, una guida che racconta l'evoluzione del vino veneto

Per Sandro Camilli, presidente nazionale Ais, la guida rappresenta uno strumento di valorizzazione e conoscenza della produzione regionale, ma anche un'occasione di formazione per professionisti e appassionati. «Come nella Guida nazionale Vitae, anche l'edizione regionale racconta le persone e il loro grande lavoro racchiuso in una bottiglia», ha osservato, sottolineando il valore di Vinetia anche come archivio dell'evoluzione del settore. Il presidente di Ais Veneto, Gianpaolo Breda, ha richiamato il percorso costruito in tredici edizioni. La guida, ha spiegato, non si è limitata a selezionare e raccontare i vini, ma ha seguito i cambiamenti delle tecniche produttive, dei mercati, delle tendenze e degli stili enologici. «Questo percorso ci ha permesso di costruire un patrimonio di conoscenze e informazioni di grande valore, capace di offrire una fotografia concreta di come il mondo del vino veneto sia cambiato e continui a evolversi». Breda ha inoltre ricordato che Vinetia si è sviluppata in un sistema di iniziative che comprende Vinetia Tasting e Vinetia Magazine, strumenti con cui Ais Veneto affianca alla guida attività di divulgazione e approfondimento.