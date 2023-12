Cocktail per Natale: ecco i migliori abbinamenti con i piatti delle feste

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, il desiderio di creare momenti indimenticabili attorno alla tavola si fa sempre più intenso. Quale modo migliore per elevare l'esperienza culinaria durante il Natale se non attraverso l'arte degli abbinamenti tra cocktail e piatti? Il Natale non è solo un periodo di festa, ma un'occasione per sperimentare gusti raffinati e accostamenti sorprendenti. Partiamo quindi per questo viaggio attraverso le deliziose combinazioni che trasformano ogni sorso e ogni boccone in un'autentica celebrazione del gusto natalizio.

Cocktail a Natale, gli abbinamenti con i piatti delle feste

Piatti del Natale, non solo vino. L'abbinamento è (anche) con i cocktail

Secondo gli esperti, il segreto per sorprendere amici e parenti durante le rimpatriate natalizie è pasteggiare con i cocktail. La scelta varia dal drink perfetto per accompagnare delle bruschette di panettone al ribes e gorgonzola, al miscelato come abbinamento ad un arrosto di vitello al forno. Ci si può spingere più in là, trovando - sempre grazie all'arte del bartending - il matrimonio del gusto con un tronchetto di Natale.

Per le feste riscopriamoci bartender: i pairing cocktail-piatti più consigliati

Il conto alla rovescia per l’arrivo del Natale, momento ricco di celebrazioni, segnato da numerosi rituali confortanti legati al cibo. La tradizione vuole, ad esempio, che il pranzo del 25 dicembre sia a base di carne, a differenza del cenone della Vigilia che, in genere, è a base di pesce. In realtà, ogni città e persino ogni famiglia ha le proprie consuetudini rispetto alle rimpatriate delle feste. L'importante è che l’offerta in tavola sia ricca e creativa, capace di deliziare gli occhi e il palato. Secondo gli esperti dei trend della tavola però è ancora meglio se il tutto è accompagnato poi da un pairing d’eccezione. Cosa c’è di più sorprendente dunque degli abbinamenti tra cucina e drink o, addirittura, di pasteggiare a cocktail.

Negli ultimi anni, dopotutto, è stato sdoganato il pairing cibo-cocktail. I piatti, più o meno ricercati, raffinati, che siano ora vengono abbinati anche a drink differenti dai più classici vino e birra. Anche la mixology, insomma, può ritagliarsi la sua parte a tavola, per le feste, durante i pranzi e i cenoni di questo periodo. Non più quindi il bere miscelato solamente protagonista dell’aperitivo o del dopocena, ma anche come accompagnamento dell'intero menu. È questa infatti la tendenza che si sta diffondendo tra le nuove generazioni, le più attente alle contaminazioni. Il classico sia in ambito gastronomico sia nella mixology, si evolve con una serie di twist e rivisitazioni, tanto che, senza fare un torto ai puristi del vino e agli amanti della birra, anche pasteggiare a suon di cocktail è altrettanto sfizioso e ricercato.

Mixology anche a Natale, ce ne è per tutti i gusti

Oltretutto, l’arte della mixology si sposa facilmente con i gusti di tutti: da una cucina poco convenzionale, spesso d’ispirazione esotica o fusion, ai grandi piatti di mare della tradizione; dalle zuppe di pesce a sauté e coquillage, fino alle carni più saporite, come l’anatra e il maiale; persino con la cucina veg. Le possibilità sono infinite, dunque. L’unica regola è che il drink sia dissetante e rinfrescante ed esalti i sapori del piatto a cui è abbinato, svelando note altrimenti perdute. «Per il brindisi di Natale non più solo vino e champagne, dunque. Possiamo ottenere infatti la stessa bevibilità anche con gli accostamenti inediti e originali offerti dalla mixology. Tra cucina e cocktail esiste oltretutto un allineamento addirittura più semplice che tra vino, o birra, e cibo, grazie a una serie di contaminazioni che in tavola e nel bicchiere si armonizzano fra loro in virtù di un uso sapiente degli ingredienti», commenta Riccardo Campagna, drinksetter di Anthology by Mavolo.

Mixology per Natale, i drink da abbinare ai piatti delle feste

Ecco dunque la drinklist “Merry Drinxmas” proposta dall’esperto di Anthology by Mavolo: 10 cocktail abbinati a 10 piatti, per una degustazione che lascerà di stucco amici e parenti. La regola fondamentale da seguire anche a casa? Il cocktail non deve sovrastare il piatto, bensì supportare e valorizzare i sapori della portata.

Melificent - twist sul Salty Dog

Per il Melificent, twist sul Salty Dog. l'abbinamento consigliato è con il prosciutto in salsa di mirtilli - Il gusto sapido del prosciutto sta in equilibrio con la freschezza e l'acidità del cocktail, mentre la salsa ai mirtilli aggiunge un tocco fruttato in armonia con la soda al pompelmo rosa.

Il Melificent

Blu Planet - Gin Tonic

Per il Blu Planet – Gin Tonic l'abbinamento è con i rotolini di salmone con verdure croccanti - Il profilo aromatico del gin tonic si sposa bene con il sapore ricco e leggermente affumicato del salmone. Le verdure aggiungono freschezza e consistenza al piatto, esaltando l’affinità con la solida eleganza del drink.

Il Blu Planet

Over the Twist - twist sul Clover Club

Per l'Over the Twist – twist sul Clover Club l'abbinamento indicato è con le bruschette di panettone al ribes e gorgonzola - I toni fruttati del rum miscelato con lo sciroppo di lampone sono perfetti con la piacevolezza del panettone, mentre il gorgonzola aggiunge una nota di complessità che tiene testa nel modo migliore al deciso profilo aromatico del Nativo Overproof.

L'Over the Twist

Rio Bravo, twist sul Lion's Tale

Per il Rio Bravo – twist sul Lion’s Tale l'abbinamento è con il Tronchetto di Natale - Il profilo robusto del whisky con limone e cannella si abbina perfettamente alla ricchezza del tronchetto di Natale. Il risultato è un concerto di sapori intensi, avvolgenti e molto gratificanti.

Il Rio Bravo

Madame du Berry - Thor

Per il Madame du Berry – Thor l'abbinamento è con la torta di Pan di Zenzero e biscotti - La fragranza speziata del pan di zenzero trova, nel cocktail caratterizzato dal mix di gin e liquore alla mora, un accompagnamento aristocratico. Note fruttate e aromatiche si integrano nel palato nella più gustosa delle combinazioni.

Il Madame du Berry

Daiqueeny - twist sul Daiquiri

Per il Daiqueeny – twist sul Daiquiri l'abbinamento consigliato è con l'arrosto di vitello al forno - Amore per contrasto: questo è il segreto nel far reagire la dolcezza del rum, appena acidulo per lo sciroppo al lime, con il sapore delicato e setoso dell'arrosto di vitello. Una vera affinità elettiva.

Il Daiqueeny

Pinkerton - twist sul Negroni

Per il Pinkerton – twist sul Negroni l'abbinamento è con i cestini di grana con prosciutto crudo e stracciatella - Il Pinkerton, con la sua combinazione di rum aromatizzato alla Guava, vermut rosso e Campari, offre una miscela di amarezza, dolcezza e complessità aromatica. Questa si unisce in un duetto armonioso con la sontuosità del grana, la cremosità della stracciatella e il prosciutto crudo che racconta storie salate e aromatiche.

Il Pinkerton

Guadaltai - twist sul Mai Tai

Per il Guadaltai – twist sul Mai Tai l'abbinamento indicato è con il cocktail di gamberi in salsa rosa - L’abbinamento del Guadaltai con il cocktail di gamberi in salsa rosa offre un equilibrio tra sapori contrastanti, leggerezza e una sensazione complessiva di freschezza. Combinando i due cocktail, si può creare un'esperienza culinaria che richiama immagini di vacanze tropicali, aggiungendo un tocco di avventura e raffinatezza. Il Guadaltai, con le sue radici immerse nell'atmosfera esotica dei cocktail tropicali, si fonde con la leggerezza e la dolcezza dei gamberi, autentici protagonisti di mari freschi e leggeri.

Il Guadaltai

Rive Droite - Twinkle

Per il Rive Droite – Twinkle ci abbiniamo un risotto allo champagne e scampi - Usa lo champagne anche per cucinare uno sofisticato risotto allo champagne e scampi. Inoltre, accompagnando a tavola il cocktail al risotto, è possibile trasformare la complessità dei sapori, creando un'armonia tra la freschezza del cocktail e la ricchezza del piatto.

Il Rive Droite

Tequila Surprise - twist sull'Harvey Wallbanger

Per il Tequila Surprire – twist sul Harvey Wallbanger abbiniamo il salmone al forno - L'abbinamento di questo cocktail con il salmone potrebbe sembrare audace. Potrebbe, perché è audace. Ma, in effetti, il sentore di agrumi che filtra dall’intensità del tequila incontra benissimo il sapore sostenuto del salmone, affinandone la ricchezza.

Il Tequila Surprise