Abi Professional, l'ultimo saluto al collega Mattia Perciballi

Caro Mattia,

è con il cuore colmo di tristezza e gratitudine che mi accingo a scrivere queste parole, inaugurando un’edizione di The Bar che hai fortemente voluto e plasmato. Oggi ci troviamo orfani della tua persona, strappata a noi da un evento inatteso e devastante, che ha lasciato un vuoto profondo nel nostro mondo e nei nostri cuori.

La tua scomparsa, come un fulmine a ciel sereno, ci ha colti impreparati. Ognuno di noi, amici, colleghi e collaboratori, si trova a confrontarsi con l’assenza di quella forza guida che eri, con il tuo entusiasmo contagioso, la tua visione innovativa, la tua instancabile voglia di migliorare e portare avanti l’arte del bartending. Hai lasciato un segno indelebile e, anche se non ci sei più fisicamente, il tuo spirito vive in ogni progetto che hai avviato, in ogni discussione che abbiamo avuto, in ogni sogno che hai alimentato.

L'ultimo saluto di Abi Professional al collega Mattia Perciballi

Ricordo con affetto i momenti condivisi, le innumerevoli telefonate, i messaggi scambiati, i dettagli curati con la tua immancabile attenzione. Li custodirò tutti gelosamente, ma ciò che più mi rattrista è il pensiero che non sarai qui a vedere il completamento di quel grande progetto a cui abbiamo lavorato insieme per anni. Un progetto che ora è quasi pronto, a un passo dal realizzarsi, ma che purtroppo non vedrai prendere vita come avevi immaginato. Mi torna in mente il tuo ultimo messaggio: “Presidente, finalmente ci siamo.” Ed è proprio quel “ci siamo” che adesso pesa come un macigno.

Ed ora, che sarai insieme al nostro caro Umberto, vigilate su di noi e guidateci, me incluso, affinché ciò che avete fatto e voluto non rimanga vano. Il vostro spirito sarà sempre la nostra bussola, per portarci a completare i vostri sogni e far sì che ciò che avete iniziato possa continuare a crescere e fiorire.

Mattia, ti prometto che onoreremo la tua memoria portando avanti ciò che hai iniziato. Con tutto il fantastico gruppo di lavoro che hai creato, faremo in modo che The Bar continui a essere il faro di innovazione e formazione che hai sempre voluto. Il mondo del bartending ti è grato per la tua passione, il tuo impegno, e per tutto quello che ci hai insegnato. Il tuo contributo non sarà mai dimenticato.

Personalmente, ti sono immensamente grato. Il tuo pensiero, le tue idee e il tuo spirito ci accompagneranno sempre. Continueremo a lavorare con lo stesso entusiasmo e dedizione che ci hai trasmesso, sapendo che tu sei, e sarai sempre, con noi.

Sempre con noi, Mattia.