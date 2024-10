Skyway Cocktail Competition 2024: creatività sulle vette del Monte Bianco

Tra le maestose cime del Monte Bianco, si è svolta la 9ª edizione della Skyway Cocktail Competition, un evento unico nel suo genere, che unisce la bellezza mozzafiato delle Alpi alla creatività della mixology. Organizzata dalla Sezione Abi Professional Valle d’Aosta in collaborazione con il Centro Servizi Courmayeur (Csc), questa competizione ha visto sfidarsi 52 partecipanti provenienti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore. A trionfare è stato Domenico Costa con il cocktail “Geneberryp”.

La gara è iniziata al Rifugio Pavillon, dove una giuria composta da esperti del settore ha selezionato i sei finalisti, valutando originalità, tecnica e presentazione. La fase finale si è tenuta a Punta Helbronner, a un’altitudine di 3.467 metri, dove i finalisti hanno dovuto replicare i loro cocktail adattandoli alle condizioni estreme dell’alta quota. A tali altitudini, infatti, la pressione atmosferica e la temperatura influenzano sapori e percezioni gustative, costringendo i partecipanti a calibrare ogni ingrediente con grande precisione.

Dopo una gara entusiasmante, è stato Costa a trionfare con il cocktail "Geneberryp", un perfetto equilibrio di Irish Whiskey, Génépy, succo di limone fresco, sciroppo di agave e frullato di more. Costa ha ricevuto un'opera d'arte del Maestro Lele Perrin e un voucher del valore di 1.000 €, offerto dalle distillerie valdostane, da utilizzare presso il tour operator Gattinoni di Aosta.

Skyway Monte Bianco: una vetrina sulla maestosità delle Alpi

Il teatro dell'evento è stato Skyway Monte Bianco, la celebre funivia che collega Courmayeur a Punta Helbronner. A partire dai 2.000 metri del Rifugio Pavillon fino ai 3.467 metri di Punta Helbronner, i concorrenti hanno vissuto un'esperienza indimenticabile immersi nello spettacolare scenario alpino. Nonostante le condizioni meteo difficili, con nevischio e nubi basse, la gara ha mantenuto intatto il suo fascino e la sua sfida, regalando una giornata di pura adrenalina.

Il protagonista indiscusso della competizione è stato il Génépy Igp della Valle d'Aosta, utilizzato da tutti i partecipanti per la creazione di cocktail "on the rock". Questo liquore locale, fornito dalle migliori distillerie valdostane, ha esaltato la tradizione e l’artigianato della regione, diventando il fulcro della gara.

Skyway Cocktail Competition, un evento ricco di emozioni e solidarietà

La giornata si è conclusa nel centro di Courmayeur con la premiazione dei vincitori e un aperitivo offerto dai soci della Sezione Valdostana Abi Professional. Un momento speciale è stato dedicato al corner ABI IN ROSA, dove le barlady hanno proposto un cocktail esclusivo, con il ricavato devoluto all’Istituto Oncologico Europeo (Ieo), sottolineando l'impegno solidale dell’evento. Il presidente nazionale Abi Professional, Bernardo Ferro, ha espresso grande soddisfazione per il successo della manifestazione, ringraziando il team organizzativo per la dedizione e già annunciando una 10ª edizione ancora più spettacolare, con nuove sfide ad alta quota.