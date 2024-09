Accelerare la digitalizzazione nella ristorazione: accordo Fipe-Zucchetti

Secondo il "Rapporto ristorazione 2024" di Fipe-Confcommercio, l'87% dei ristoranti e bar ha implementato uno o più strumenti digitali nel proprio locale. La digitalizzazione sta rivoluzionando il comparto dei pubblici esercizi: il 64,8% degli imprenditori la considera essenziale per migliorare i servizi al cliente, mentre il 60,1% la ritiene cruciale per ottimizzare la gestione operativa della propria attività. Per accelerare e sostenere questo processo di transizione, Fipe-Confcommercio e Zucchetti Hospitality, azienda leader nella fornitura di soluzioni digitali, hanno siglato un accordo per l'introduzione di tecnologie avanzate nei pubblici esercizi.

L'intesa è stata firmata da Angelo Guaragni, amministratore delegato di Zucchetti Hospitality, e Roberto Calugi, direttore generale di Fipe-Confcommercio e rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra le due realtà, che hanno già collaborato durante la seconda edizione della "Giornata della ristorazione", svoltasi il 18 maggio 2024.

Ristorazione, cosa prevede l'accordo Fipe-Zucchetti?

Grazie all'accordo, bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e ristoranti potranno accedere, a un prezzo agevolato, al sistema di cassa smart “Sellby by Zucchetti” con cui, in modo semplice e intuitivo, sarà possibile velocizzare le operazioni di cassa (dalla composizione ed emissione rapida dello scontrino, fino alla gestione di sconti e buoni pasto, ecc.), gestire le prenotazioni dei tavoli e le comande, monitorare l'andamento di pagamenti e ricavi.

Ecco cosa prevede l'accordo tra Fipe e Zucchetti per la digitalizzazione nella ristorazione

L'accordo mette a disposizione delle imprese associate a Fipe, sempre a condizioni di favore, anche altri prodotti del mondo Zucchetti Hospitality quali il sistema di cassa cloud “Tilby” e il software “Zmenu”, per ricevere supporto digitale, ad esempio, nella gestione delle ordinazioni, del magazzino e nelle attività amministrativo-contabili.

Ristorazione, Calugi (Fipe): «La digitalizzazione è un cambiamento fondamentale»

Fipe-Confcommercio e Zucchetti Hospitality, come riferito da Roberto Calugi, dunque, si impegneranno a promuovere l'accordo e tutti i suoi vantaggi attraverso l'organizzazione di attività informative, anche grazie al coinvolgimento della rete territoriale della federazione: «Ci impegniamo a fornire supporto concreto affinché le aziende del settore possano affrontare la trasformazione digitale in modo consapevole, per massimizzarne le opportunità e i vantaggi - ha dichiarato il direttore generale di Fipe. La digitalizzazione, infatti, non è solo un adattamento alle nuove tendenze, ma un cambiamento fondamentale a livello culturale e organizzativo non più rinviabile. È in questo solco che si inserisce la collaborazione, che annunciamo con soddisfazione, con Zucchetti Hospitality, un'azienda italiana con uno specifico know-how del settore».

Roberto Calugi, direttore generale di Fipe

«Per i pubblici esercizi vogliamo essere un partner di business, con un'offerta di software e servizi capace di digitalizzare ogni aspetto della gestione aziendale, affinché possano valorizzare ulteriormente la loro attività con le nuove opportunità offerte dalla tecnologia - ha aggiunto Angelo Guaragni, amministratore delegato di Zucchetti Hospitality. Siamo convinti che il nostro accordo con Fipe, grazie al forte legame che la federazione ha con i propri associati e con le istituzioni, come ha dimostrato l'iniziativa della "Giornata della ristorazione", darà un forte impulso proprio alla trasformazione digitale del settore ristorazione come elemento chiave di competitività e successo».