La svolta verde di Share Me: menu e sito web sostenibili

La trasformazione verde di Share Me nasce dalla crescente necessità di riuscire a diminuire l'impatto ambientale nel settore digitale. La loro decisione di adottare pratiche sostenibili riflette un impegno reale verso un futuro più verde e responsabile.

Share Me introduce menu realizzati con Bio PVC per salvaguardare l'ambiente

Il primo grande passo in questa direzione è stata l’introduzione dei menu realizzati con il Bio PVC, un materiale biodegradabile e meno dannoso per l'ambiente. Questo materiale innovativo non solo riduce la produzione di rifiuti tossici, ma garantisce anche una minore emissione di gas serra durante la sua fabbricazione.

Un impegno che cresce: le foresta su Tree-Nation

Parallelamente all’innovazione materiale, Share Me, ha avviato un'ambiziosa iniziativa di riforestazione in collaborazione con Tree-Nation. Questo progetto prevede di piantare un albero per ogni cliente attuale e futuro, creando così una foresta che porta il nome di Share Me.

Gli alberi piantati non solo compensano le emissioni di CO 2 ma svolgono un ruolo cruciale nella conservazione della biodiversità, nella protezione del suolo e nella purificazione dell'aria. Fino ad oggi, l’impegno di Share Me ha portato alla piantumazione di centinaia di alberi, contribuendo significativamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

Sostenibilità: Share Me lancia il sito web net-zero

L'azienda lombarda Share Me ha recentemente rafforzato il suo impegno verso la sostenibilità, introducendo un sito web completamente net-zero. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto ecologico che include non solo la riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda, ma anche quello dei suoi clienti. Share Me ha annunciato che pianterà alberi in funzione delle emissioni di CO 2 compensate dalle visite al proprio sito web e a quelli dei clienti. Ogni albero piantato verrà monitorato e associato a un cliente specifico, il quale potrà visualizzare nella propria dashboard dedicata la crescita dell'albero e la quantità di CO 2 che sta contribuendo a risparmiare.

L'impegno di Share Me per un futuro sostenibile è un esempio prezioso di come le aziende possano guidare il cambiamento positivo. Con ogni decisione, ogni innovazione, e ogni albero piantato, ci avviciniamo a un mondo dove la tecnologia e la natura lavorano in armonia. La loro visione verde è ambiziosa, ma è anche una testimonianza della loro dedizione non solo al successo commerciale ma anche al benessere del nostro pianeta.

Per informazioni: www.share-me.it