Piatti speciali e £$limited edition:$£ la creatività al ristorante per attirare clienti

Al giorno d'oggi i ristoranti devono trovare modi innovativi per attrarre e fidelizzare i clienti. Una strategia efficace è l'introduzione di piatti speciali e limited edition che, non solo stimolano la curiosità, ma creano anche un senso di esclusività. Offrire proposte culinarie uniche, magari legate a ingredienti di stagione o a ricette regionali, può trasformare un semplice pasto in un'esperienza memorabile. Questo approccio non solo diversifica il menu, ma incoraggia anche il passaparola, con clienti entusiasti pronti a condividere le scoperte gastronomiche sui social media. Lo sa bene Giacomo Pini, esperto di marketing della ristorazione, consulente e fondatore di GpStudios. Per l'autore dei fortunati volumi "Risto Boom. Crea il successo del tuo locale", "L'arte del breakfast" e "Il marketing territoriale dell'Italia che non ti aspetti. Come vendere i luoghi magici fuori dai circuiti turistici commerciali" «investire in creatività e originalità è la chiave per distinguersi, conquistare nuovi avventori e garantire il successo a lungo termine del proprio ristorante».

Piatti speciali e limited edition stimolano la curiosità e creano un senso di esclusività

Piatti speciali e limited edition al ristorante: perché vanno proposti

Ma perché i locali dovrebbero pensare di inserire special e limited edition all'interno della propria proposta?

«Proporre piatti o prodotti in limited edition può portare diversi vantaggi - ha spiegato il fondatore di GpStudios - Inserire un piatto speciale che sposa al meglio l'atmosfera di un determinato momento o periodo dell'anno con materie prime stagionali, mettere in vendita prodotti legati alle ricorrenze e alle festività o magari kit pensati ad hoc diventa un'importante leva a livello di marketing. Questo perché è in grado di attirare sia i clienti abituali, che tornano per sperimentare la novità, sia quelli nuovi, incuriositi dalla proposta inusuale e circoscritta in una finestra temporale limitata. Anche proporre ogni anno lo stesso piatto limited edition può funzionare, premiando ancora una volta i clienti fidelizzati e creando un'abitudine a cui non potranno rinunciare. In linea generale, proporre questa tipologia di offerta va a stuzzicare la Fomo (acronimo angosassone che sta per Fear of missing out, ovvvero una forma di ansia sociale caratterizzata dal desiderio di rimanere continuamente in contatto con le attività che fanno le altre persone, e dalla paura di essere esclusi da eventi, esperienze, o contesti sociali gratificanti. ndr), richiamando così i consumatori a non farsi sfuggire l'occasione di testare qualcosa di unico e memorabile, rafforzando il legame emotivo tra locale e cliente e incentivando un sano passaparola che diventa linfa vitale per aumentare il numero di clienti».

Piatti speciali e limited edition al ristorante: come gestire le vendite

Fatta questa necessaria premessa in quale modo è quindi necessario gestire le vendite di questa tipologia di offerte?

Le limited edition funzionano perché giocano sul concetto di urgenza e/o di scarsità

«Solitamente le limited edition funzionano perché giocano sul concetto di urgenza e/o di scarsità. Si tratta di offerte valide per un numero limitato di unità o per un periodo di tempo limitato, per l'appunto - ha spiegato l'esperto di marketing della ristorazione - Ciò significa che per gestire le vendite di questa offerta bisogna lavorare molto sulla pianificazione. Si sceglie il prodotto in questione, si studia per renderlo quanto più accattivante possibile e si stabilisce un piano operativo per far sì che possa raggiungere quante più persone possibili. In questo senso, contenuti promozionali su social e newsletter possono fungere da incredibile gancio, per quanto riguarda il mondo online, mentre per quanto riguarda l'offline, può essere utile stampare piccoli pop-up da aggiungere al corredo classico della mise en place ordinaria così da poter informare gli avventori. Anche il personale addetto al contatto diretto con il cliente dovrà essere informato e preparato per spingere quanto più possibile le vendite, proprio alla luce del fatto che sono offerte limitate. È importante pensare anche al prezzo e valutare di proporne uno in linea con quanto incluso nell'offerta: in questo modo è possibile esasperare i concetti già citati che caratterizzano le limited edition. Nel caso in cui, poi, questa tipologia di proposta culinaria sia frutto di collaborazione con un'azienda terza, la risonanza mediatica potrebbe essere ulteriormente amplificata. L'importante è coordinarsi al meglio per garantire un risultato ottimale per tutte le parti coinvolte. In linea di massima, la strategia di vendita per le limited edition durante tutto l'anno dovrebbe essere inserita in una più ampia pianificazione economica e una dettagliata strategia di marketing per vendere tutto l'anno, così da ottenere risultati certi e migliorare le performance della propria attività».

Piatti speciali e limited edition al ristorante: l'abbinamento con ricorrenze e festività

Le festività da questo punto di vista possono rilevarsi un vero e proprio «gancio» per i ristoratori che volessero proporre piatti special e limited edition

Giacomo Pini, esperto di marketing della ristorazione

«Le festività rappresentano il periodo perfetto per introdurre sul mercato offerte in limited edition e prodotti pensati ad hoc - ha dichiarato Pini - L'esempio arriva anche dai più noti pasticceri che non perdono l'occasione per dare vita a versioni speciali delle proprie creazioni da promuovere in occasioni come Halloween o il periodo natalizio ormai alle porte. Lo stesso vale anche per altri momenti dell'anno e per le stagioni che verranno, come San Valentino, noto per portare un aumento delle vendite anche fino a un 20% e oltre. L'idea è quella di rendere più dinamica l'esperienza e di creare un vantaggio competitivo capace di distinguere il locale dalla concorrenza. Sfruttando la maggiore disponibilità di spesa dei clienti che caratterizza questo periodo o la loro volontà di regalare e di regalarsi qualcosa di speciale, diventa molto più facile riscontrare un aumento del fatturato nel breve termine, con un impatto che diventa positivo anche nel medio-lungo termine se l'occasione fa scattare la miccia e fa legare il cliente al locale».