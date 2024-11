EmergenteSala 2025, ecco i finalisti della selezione Nord

Nell’ambito del Merano WineFestival, EmergenteSala 2025 ha svelato la sua selezione Nord, decretando i finalisti che gareggeranno per il titolo di miglior professionista della sala nella finale nazionale a Monza, in aprile. L'evento, organizzato da Witaly, ha raccolto giovani talenti del settore ristorativo e dell'ospitalità, sottolineando il valore dell’eccellenza e dell’innovazione in un contesto che unisce formazione, cultura e tradizione.

EmergenteSala, i vincitori della selenzione Nord (foto Fiorentino)

EmergenteSala 2025, la selezione Nord

La Selezione Nord di EmergenteSala 2025 si è svolta in parallelo con la 32ª edizione del Merano WineFestival, creando un’importante sinergia tra competizione e cultura enogastronomica. Il festival, dedicato alle eccellenze del settore selezionate da Helmuth Köcher, ha fornito un contesto ideale per celebrare il talento dei giovani professionisti della sala e valorizzare il territorio altoatesino come polo di innovazione nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità. Tra i tanti partecipanti, la giuria ha selezionato quattro giovani professionisti che si distingueranno nella finale.

La Selezione Nord 2025 quest’anno si è particolarmente distinta per competenza e preparazione, secondo quanto riferiscono gli organizzatori. Ecco tutti i partecipanti:

Sofia Andriolo - Ristorante Acchiappagusto Emozioni dei sapori - Arcugnano, Veneto

- Ristorante Acchiappagusto Emozioni dei sapori - Arcugnano, Veneto Lucia Angelini - Ristorante Essentia - Castrocaro Terme, Emilia-Romagna.

- Ristorante Essentia - Castrocaro Terme, Emilia-Romagna. Elisa Agarinis - Ristorante Agli Amici**Michelin - Udine, Friuli-Venezia Giulia

- Ristorante Agli Amici**Michelin - Udine, Friuli-Venezia Giulia Manuel Cossu - Ristorante Vesta Fiori Chiari - Milano, Lombardia

- Ristorante Vesta Fiori Chiari - Milano, Lombardia Lorenzo Durando - Ristorante Le Cupole - Grand Hotel Bristol Portofino Coast***** - Rapallo, Liguria

- Ristorante Le Cupole - Grand Hotel Bristol Portofino Coast***** - Rapallo, Liguria Vladimir Giudici - Ristorante Roteo Luxury Boutique Hotel Musa Lago - Como, Lombardia.

- Ristorante Roteo Luxury Boutique Hotel Musa Lago - Como, Lombardia. Manuele Lain - Stua Noa Fine Dining -.’Hotel Concordia**** - Livigno, Lombardia.

- Stua Noa Fine Dining -.’Hotel Concordia**** - Livigno, Lombardia. Matteo Massaccesi - Ristorante Da Gorini*Michelin - San Piero in Bagno, Emilia-Romagna.

- Ristorante Da Gorini*Michelin - San Piero in Bagno, Emilia-Romagna. Elisa Mussi - Ristorante Il Circolino*Michelin - Monza, Lombardia.

- Ristorante Il Circolino*Michelin - Monza, Lombardia. Francesco Mario Passaretti - Le Cattedrali Luxury Relais - Ristorante Cannavacciuolo *Michelin - Asti, Piemonte.

- Le Cattedrali Luxury Relais - Ristorante Cannavacciuolo *Michelin - Asti, Piemonte. Elena Selli - Visione Restaurant - Barbaresco, Piemonte.

- Visione Restaurant - Barbaresco, Piemonte. Marsel Shefqeti - Sorbillo Padova Pizzeria Gourmand Padova - Padova, Veneto

EmergenteSala, i partecipanti alla selezione Nord (foto Fiorentino)

I finalisti che si aggiudicano il diritto di partecipare alla Finale di EmergenteSala 2025 prevista a fine aprile 2025 alla Villa Reale di Monza sono

Elisa Agarinis - Ristorante Agli Amici**Michelin - Udine, Friuli-Venezia Giulia.

- Ristorante Agli Amici**Michelin - Udine, Friuli-Venezia Giulia. Manuel Cossu - Vesta Fiori Chiari - Milano, Lombardia

- Vesta Fiori Chiari - Milano, Lombardia Lorenzo Durando - Ristorante Le Cupole Grand Hotel Bristol Portofino Coast***** - Rapallo, Liguria.

- Ristorante Le Cupole Grand Hotel Bristol Portofino Coast***** - Rapallo, Liguria. Francesco Mario Passaretti - Ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali Luxury Relais *Michelin - Asti, Piemonte

Oltre alla selezione dei finalisti, sono stati assegnati due premi speciali:

“ Miglior pane ”, in collaborazione con Agugiaro & Figna Molini: Elisa Mussi de Il Circolino (Monza)

”, in collaborazione con Agugiaro & Figna Molini: de Il Circolino (Monza) “Miglior presenza e portamento”: Matteo Massaccesi del Ristorante Da Gorini (San Piero in Bagno)

EmergenteSala, tanta formazione

Il programma si è aperto l’11 novembre con una visita all’Istituto Floriano Deflorian di Merano, dove i candidati hanno collaborato alla realizzazione di un menù scolastico sostenibile per gli studenti delle scuole primarie, con il supporto del sindaco Dario Dal Medico. La giornata è proseguita presso il NOI Techpark di Bolzano, dove i partecipanti hanno visitato i laboratori dell’Università di Bolzano e preso parte al convegno “Comunicare la complessità della nutrizione in sala: in equilibrio fra ristorazione, gastronomia ed emozioni”. Il dibattito, ideato e moderato dal Prof. Emanuele Boselli, ha visto interventi autorevoli da parte di esperti come il nutrizionista Dario Lucchin e lo chef Fabio Toso.

EmergenteSala, un momento della cena di gala (foto Fiorentino)

Il primo appuntamento competitivo si è svolto al ParkHotel Laurin di Bolzano, dove i concorrenti hanno dimostrato le loro abilità nel servizio durante la “Cena di Gara”. Guidati dall’executive chef Dario Tornatore e coordinati dal maître Salvatore Loprete, i giovani professionisti hanno servito un menù d’eccezione, rispondendo alle esigenze di una giuria esigente composta da esperti del settore. Il giorno successivo, presso l’Istituto Floriano Deflorian di Merano, si è svolta la prova orale, durante la quale i candidati hanno risposto alle domande della giuria su temi di tecnica, accoglienza e conoscenza enogastronomica. La competizione si è conclusa con una cerimonia di premiazione nella prestigiosa sala Kursaal del Kurhaus, che ha visto i finalisti salire sul palco, pronti a rappresentare la Selezione Nord nella fase finale di EmergenteSala.