I “Percorsi d’Eccellenza” Elle & Vire Professionnel® secondo Luca Villa

Prosegue l’affascinante viaggio tra i “Percorsi d'Eccellenza” Elle & Vire Professionnel®, dove protagonisti sono i racconti di giovani e talentuosi chef e pastry chef italiani, accomunati dalla ricerca costante del concetto di “meglio”. Al centro di questa narrazione troviamo gli impegni rinnovati da Elle & Vire Professionnel® per il 2023: scegliere il miglior territorio, gestire meglio le risorse, condividere il meglio, nutrire meglio le persone. Insieme a loro, Panna Excellence, fiore all’occhiello dell’azienda normanna, riconosciuta come la vera “panna delle panne” per gusto e prestazioni.

Luca Villa, pastry chef di Imàgo all'Hassler Roma

Luca Villa: giovane talento della pasticceria italiana all'Imàgo

Il quarto appuntamento di questo itinerario ci conduce da Luca Villa, apprezzato pastry chef di Imàgo all'Hassler Roma. Giovane ma già ampiamente affermato, ha affinato le sue competenze lavorando in ristoranti prestigiosi come Da Vittorio a Brusaporto e si è perfezionato nel leggendario Celler de Can Roca a Girona, con Jordi Roca suo mentore. Nel 2023 è approdato all’Imàgo grazie a chef Antonini. Riconosciuto tra i migliori pastry chef italiani, ha vinto importanti premi.

Luca, quali tra i quattro impegni Elle & Vire Professionnel® ti rappresenta di più?

Tra i tanti impegni che condivido, uno in particolare mi rappresenta appieno: la scelta del miglior territorio per proporre prodotti straordinari. E chi meglio dell’Italia - insieme alla Francia - può esaltare questo valore? Credo che per ottenere un prodotto d’eccellenza sia imprescindibile partire da una materia prima d’eccezione. Mi rispecchio anche nell’impegno a una gestione responsabile delle risorse e nell'attenzione alla sostenibilità. Nel menu di Imàgo - che rinnoviamo ogni sei mesi - mettiamo al centro la stagionalità e l’esaltazione del ciclo della vita

Come vedi il futuro della pasticceria in ristorazione?

Sono una persona estremamente critica e, per fare un confronto, penso ai francesi: loro sanno valorizzare molto meglio la pasticceria all'interno della ristorazione. Hanno un'innata attenzione per l'estetica, che riesce a stimolare l'appetito del cliente. In Italia, invece, dovremmo lavorare di più sull'aspetto visivo del dolce al piatto. Sono pochi i ristoranti che investono nella pasticceria da ristorazione, il mio auspicio è che in Italia questo settore possa evolversi. La pasticceria deve rinnovarsi, diventare più moderna e curata esteticamente, e attenta ai sapori del territorio

Che rapporto hai con Panna Excellence Elle & Vire Professionnel®?

Apprezzo questo prodotto per la sua straordinaria affidabilità: la costanza che garantisce permette di ottenere risultati che altri prodotti non possono offrire. E poi c'è il sapore, ricco e avvolgente, con quelle note lattiche che lo rendono irresistibile. Utilizzo Panna Excellence in molte preparazioni, ed è l'elemento chiave di uno dei dolci che più mi rappresenta: Rosa, panna e fragoline

