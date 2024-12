Buffet, showcooking e premi: il ritorno dell'evento natalizio dei cuochi catanesi

L'Associazione cuochi catanesi della Federazione italiana cuochi (Fic) ha ripreso la tradizione di organizzare un evento a Giarre (Ct) nei giorni precedenti il Natale, dopo una pausa di qualche anno, riunendo tutti gli associati per un momento di convivialità e scambio di auguri. L'evento si è aperto con l'intervento del presidente Pietro Arezzi ed è proseguito con la presentazione dell'Istituto professionale di Stato per i servizi di enogastronomia (Ipss) da parte dell'assessore all'Urbanistica di Giarre, Leo Patanè, e dell'assessore Maria Francesca Cacciola di Linguaglossa. Durante l'incontro è stato anche illustrato il riconoscimento assegnato all'Istituto internazionale di gastronomia, che ha conferito alla Sicilia il titolo di "European Region of Gastronomy".

Showcooking e gastronomia d'eccellenza: l'evento dei cuochi catanesi a Giarre per Natale 2024

Tale titolo celebra l'impegno della regione nel valorizzare l'unicità culturale e alimentare, promuovere la creatività e l'innovazione gastronomica, incentivare un'alimentazione sana e migliorare gli standard di turismo sostenibile. La giuria ha apprezzato in particolare l'approccio sostenibile all'agricoltura, orientato alla protezione delle specie locali e alla produzione tradizionale, ponendo grande attenzione alla natura, alla cultura, all'artigianato e al benessere dei cittadini. Inoltre, sono state riconosciute numerose buone pratiche che potrebbero essere adottate anche da altre regioni. Grazie a questo titolo, nel 2025 la Sicilia sarà protagonista di una "vetrina" ufficiale e mondiale, intorno alla quale si svilupperà una ricca rete di eventi che uniranno il cibo ai beni culturali e ambientali, sia marittimi che montani.

Il racconto dell'evento dei cuochi catanesi a Giarre

Successivamente, la manifestazione, presentata da Giampaolo Salmeri, è proseguita con la consegna di riconoscimenti a numerosi professionisti del panorama gastronomico catanese. La serata è poi entrata nel vivo con un ricco buffet, arricchito da piatti tipici preparati dai tanti cuochi intervenuti. Contemporaneamente, si sono svolti quattro showcooking:

Enrico Lavernier ha presentato il "carciofo ammuddicatu su salsa di broccoli e spuma di caciocavallo ragusano". Mirko Pappalardo ha proposto il "paninetto al sesamo con porchetta artigianale, lollo e maionese di bottarga". Moreno Emmi ha preparato il "polpo spadellato, spuma di patate e porri, chips di topinambur e teryaki al caffè". Saby Sorbello ha realizzato il "gambero rosso di Mazara con dadolata al timo e fonduta di ragusano Dop al tartufo".

Il “carciofo ammuddicatu” su salsa di broccoli e spuma di caciocavallo ragusano 1/5 Il “paninetto al sesamo con porchetta artigianale, lollo e maionese di bottarga” 2/5 Il “polpo spadellato, spuma di patate e porri, chips di topinambur e teryaki al caffè” 3/5 Il “gambero rosso di Mazara con dadolata al timo e fonduta di ragusano Dop al tartufo” 4/5 La torta gigante alla panna 5/5 Previous Next

Il tutto è stato accompagnato dai vini della Tenuta Navarra di Butera (Cl). In chiusura, è stata presentata una torta gigante alla panna, servita insieme a un gelato alla panna, che ha concluso in dolcezza la serata.