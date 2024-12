Lavastoviglie sottotavolo: efficienza e affidabilità per la ristorazione

Zanussi Professional presenta la nuova lavastoviglie sottotavolo Z-Active 100, una soluzione semplice e innovativa per ristorazione veloce, pub e pasticcerie, che unisce design accattivante e prestazioni elevate. Per chi sta cercando una soluzione per ottimizzare il lavaggio delle stoviglie nel proprio locale è la soluzione ideale.

La lavastoviglie Z-Active 100 di Zanussi Professional

Prestazioni superiori per esigenze elevate

La lavastoviglie sottotavolo e lavatazzine/bicchieri Z- Active 100 di Zanussi Professional si distingue per la sua compattezza e versatilità, caratteristiche essenziali in spazi ristretti dove ogni centimetro conta. Grazie alla sua capacità di gestire fino a 65 carichi all'ora, equivalente a 1170 piatti, supera ampiamente la media del settore che si ferma a 40 carichi. Questo è reso possibile grazie a un braccio di lavaggio integrato, un sistema idraulico all'avanguardia e una filtrazione eccellente.

Semplicità d’uso: l’alleato dei professionisti

Il punto forte della Z-Active 100 è la facilità d'uso, garantita da un pratico pulsante one-touch e da un'app dedicata per la selezione dei cicli di lavaggio e l'ordinazione dei detergenti. Queste funzionalità non solo semplificano le operazioni quotidiane, ma contribuiscono anche a migliorare la produttività complessiva.

Efficienza ai massimi livelli

In termini di efficienza energetica, la Z-Active 100 è un vero e proprio campione: consuma solo 260Wh per cesto, 2,1 litri di acqua e produce 0,08 kg di CO 2 equivalente per ciclo, riducendo l'impatto ambientale senza compromettere la qualità del lavaggio. Le stoviglie escono impeccabilmente pulite, garantendo la massima soddisfazione a ciascun professionista del settore.

Innovazione al servizio dei professionisti

Sindy Pivetta, Responsabile Marketing di Zanussi Professional, sottolinea: «La nostra lavastoviglie non è solo un prodotto: è un impegno per l’efficienza e l'innovazione. Siamo fieri di stabilire nuovi standard nel settore». E aggiunge: «Per scoprire dal vivo la Z-Active 100 vi invitiamo a visitare il nostro stand 154 al padiglione D5 presso la fiera Sigep World 2025, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, dal 18 al 22 gennaio 2025, nel Quartiere Fieristico di Rimini».