Pizza e Prosecco: il binomio che si sta facendo strada in Italia

La seconda tappa dell'evento "Pizzaiolo per il cambiamento", organizzato da Agugiaro & Figna, ha visto il celebre incontro tra due icone della gastronomia italiana: la pizza e il Prosecco Superiore Docg. Ospitato nella cantina di Bortolomiol, cuore del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg, l'evento ha sottolineato le nuove prospettive per il settore della pizzeria, con un focus particolare sull'innovazione e la sostenibilità.

Pizza e Prosecco, un binomio che piace sempre di più in Italia

Pizza e Prosecco: abbinamento vincente

Pizza e Prosecco non sono mai stati così protagonisti insieme. Se la pizza ha registrato un incredibile +14% nei consumi nel 2024, con una produzione di 2,7 miliardi di pizze, il Prosecco ha visto una crescita significativa del +4,2% nel mercato dei vini, come confermato dai dati Nomisma. Questi numeri non solo mostrano l'ascesa di questi due prodotti iconici, ma anche l'evoluzione del modo di abbinare tradizione e innovazione nella gastronomia italiana.

Sostenibilità e qualità al centro delle pizzerie

Durante l'evento, esperti del settore come Enrico Bonardo della Scuola Italiana Pizzaioli, il giornalista Marco Colognese e molti altri hanno discusso delle sfide future per il mondo della pizzeria. Al centro del dibattito: come costruire un futuro sostenibile per le pizzerie, utilizzando farine di qualità da filiere protette e riducendo l'impatto ambientale. Il concetto di "pizza sostenibile" è stato al centro delle discussioni, con la promozione dell'uso di materie prime stagionali e un’etica del lavoro che rispetti sia le persone che l’ambiente.

Pizzaiolo per il cambiamento è un‘iniziativa che promuove l‘innovazione nel settore della pizzeria

Innovazione e certificazione sostenibile per le pizzerie del futuro

Cattel, partner strategico di Agugiaro & Figna per il mondo della ristorazione, è stato al centro del dibattito, promuovendo la necessità di un cambiamento nel modo di fare impresa. Secondo Giandomenico Baita, direttore vendite di Cattel, è fondamentale abbracciare un futuro di innovazione sostenibile. «Non è più tempo di vivere di traguardi del passato, ma di portare la tradizione verso un domani più consapevole», ha dichiarato, auspicando l’introduzione di un modello di certificazione per le pizzerie che promuova sostenibilità e rispetto per le risorse.