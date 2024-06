£$Noi di Sala presenta$£: Oscar Mazzoleni patron de Al Carroponte di Bergamo

L'obiettivo del servizio di sala Al Carroponte di Bergamo è far sentire a casa il cliente e coccolarlo. L'ospite contemporaneo oggi è alla ricerca di un'esperienza al ristorante, non ci va come in passato semplicemente per un pasto.

Oscar Mazzoleni

In veste di oste, Oscar Mazzoleni si dice sempre entusiasta di creare un'atmosfera conviviale e di condividere un calice di vino e la conoscenza enologica con i clienti. Lo fa sia in modo informale, sia attraverso degustazioni speciali chiamate “Winetasting con Oscar”.

Oscar Mazzoleni: «il cameriere valore aggiunto del ristorante»

E quindi, chi meglio del cameriere, può fare la differenza? Il cameriere è una figura chiave, è colui/colei che si interfaccia con l'ospite, anticipa i suoi bisogni e desideri, se li ricorda nel tempo e accompagna il cliente nella sua esperienza.

I dettagli fanno la differenza, c'è chi ha un piatto del cuore, chi preferisce una certa tipologia di vino, un particolare tavolo nella sala. Il segreto sta nel ricordarselo. È meglio un grande piatto servito in modo mediocre/distratto o un piatto buono servito divinamente? Una domanda volutamente provocatoria.

Da uomo di sala, da sempre innamorato del lavoro, Oscar Mazzoleni non ha dubbi: il cameriere è il valore aggiunto del ristorante, è colui che fa “godere gli ospiti” e li fa stare bene, soddisfacendo i loro bisogni.

Il percorso di Oscar Mazzoleni: dal premio innovazione all'apertura de Al Carroponte

Oscar Mazzoleni, classe 1979, ha frequentato la scuola alberghiera di San Pellegrino e conseguito il diploma di sommelier nel 2002. L’anno successivo ha vinto il premio “Innovazione nella Professione 2003”, concorso nazionale riservato a sommelier professionisti under 26, organizzato da Villa Sandi e Ais. Socio di Amira (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti Alberghi) dal 2004, ha conseguito il diploma di Maître Sommelier Professionista nel 2010.

Oscar Mazzoleni

Nel passato di Oscar figurano locali del calibro di Suvretta House di St. Moritz (Svizzera), La Lucanda di Osio Sotto (stella Michelin), il Devero Ristorante di Enrico Bartolini (stella Michelin) e il Ristorante Macelleria Motta di Bellinzago. Dal 2014 è patron di Al Carroponte di Bergamo, un luogo versatile dove l’alta gastronomia sposa l’anima leggera del bistrò, per consentire esperienze di gusto originali e accessibili, in un’atmosfera decisamente conviviale. Krug Ambassade, Al Carroponte si è guadagnato in poco tempo numerosi riconoscimenti e prestigiosi premi di settore.

Dal 2017 Mazzoleni è Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne, ambita onorificenza che viene attribuita alle figure più eminenti nel mondo che si distinguono per la competenza e desiderio di promuovere la conoscenza dello champagne.

Da sempre grande appassionato della sommellerie e degli champagne in particolare, Oscar Mazzoleni vanta anche il titolo di ambasciatore Krug da diversi anni. La carta dei vini, fiore all’occhiello del suo locale, conta più di 3000 etichette, tra cui circa 700 champagne selezionati personalmente e disponibili anche alla mescita.