Prima: artigianalità italiana al servizio del design

Chi viaggia è sempre in cerca di un’accoglienza autentica, di quell’ospitalità genuina che ritroviamo ogni volta che apriamo la porta di casa. Certo, quest’esperienza deve poi essere arricchita di piccoli dettagli - spesso discreti e poco visibili - che sono tuttavia in grado di aumentare la nostra percezione di benessere. Si tratta di un lavoro su misura, fatto di sfumature leggere e grande flessibilità: un design in grado di cogliere l’essenza di un luogo, per tradurne poi il carattere in manufatti concreti.

Per Prima è essenziale prendersi cura della tavola in ogni suo dettaglio

Prima è una realtà altoatesina che dal 1992 crea, progetta e realizza tutti quei dettagli che rendono indimenticabile ogni singola guest experience. Una realtà di famiglia che si è sviluppata nel tempo, in cui ancora oggi le mani sono motore, cuore pulsante di ogni attività, grazie a un know-how in grado di valorizzare il lavoro artigianale.

D’altronde, estetica e sapori vanno di pari passo e per questo è essenziale prendersi cura della tavola in ogni suo dettaglio. Prima ha coinvolto alcuni tra i più abili artigiani del made in Italy per realizzare menu, carte vino, libri degli ospiti e accessori ricercati, capaci di siglare in modo inequivocabile l’identità di ogni struttura.

Prima: accessori MADEaMANO per emozionare

Che forma ha l’unicità? Quella di un nome stampato a caldo sulla pelle. Di un’icona ricamata a mano sul lino. Di un tessuto a tinta unita, a righe, a pois - scelto su misura. Ogni cliente ha la sua personalità, e il compito di Prima è quello di trovare insieme un modo speciale per raccontarla.

Prima: accessori MADEaMANO per emozionare

Lavorando su i particolari, per realizzare progetti MADEaMANO come all'azienda piace chiamarlo. Grazie a collaborazioni attive con conciatori e legatori specializzati nella finissima artigianalità richiesta dall’alta moda, con mani agili e sapienti che sanno lavorare in modo straordinario i migliori materiali disponibili, dando loro una nuova vita e forma.

Ingegno, passione e savoir faire tutto italiano: sono queste le storie di cura e autenticità che Prima ama raccontare.

Prima: accessori dal design sostenibile

L’obiettivo? Abbellire ogni momento a tavola: dall’appuntamento di lavoro al pranzo veloce, fino alla cena romantica - per arrivare al caffè con il palato addolcito e lo sguardo meravigliato.

Con un’attenzione speciale per la natura che ci circonda. Sostenibilità è ormai una parola sempre più frequente. Anche tra gli ospiti, che negli ultimi tempi preferiscono quelle destinazioni turistiche che rispettano clima e ambiente. Il desiderio di Prima è quello di dare un contributo concreto al turismo sostenibile: tutela della natura e protezione climatica sono le priorità.

L’obiettivo di Prima? Abbellire ogni momento a tavola 1/5 Vivere la sostenibilità per Prima significa saper cogliere l’essenza di un nuovo modo di viaggiare 2/5 Prima ha coinvolto alcuni tra i più abili artigiani del made in Italy per realizzare accessori ricercati 3/5 Per Prima l'attenzione alla sostenibilità ambientale è fondamentale 4/5 Ingegno, passione e savoir faire tutto italiano: sono queste le storie di cura e autenticità che Prima ama raccontare 5/5 Previous Next

Concetti che si applicano concretamente nello sviluppo dei prodotti, nell'impegno quotidiano e con una comunicazione mirata e trasparente. Vivere la sostenibilità per Prima significa saper cogliere l’essenza di un nuovo modo di viaggiare che coniuga turismo ed ecologia.

Per questo quasi tutti i fornitori della linea MADEaMANO si trovano in un raggio di 150 km dalla sede di Bolzano: sono privilegiate le corte distanze per favorire meno spostamenti e spedizioni più sostenibili, ma non solo, anche l'utilizzo di materiali naturali e processi di lavorazione che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale.

Prima: accessori al servizio delle “stelle”

Tra i clienti di Prima ci sono anche celebri ristoranti, premiati con le ambite stelle Michelin: Atelier Moessmer by Norbert Niederkofler, Locanda Margon by Edoardo Fumagalli, Castel Fine Dining by Gerhard Wieser, Imàgo (Hassler Hotel) by Andrea Antonini, solo per citarne alcuni.

Prima

Via Luis Zuegg 40 - 39100 Bolzano

Tel 0471 637524