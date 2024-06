Lo chef più influente d'Italia? Per Forbes è Massimo Bottura A dirlo il primo evento di Forbes Italia dedicato ai protagonisti della scena gastronomica nazionale che ha stilato i 25 chef più influenti della cucina italiana. Secondo posto per Antonino Cannavacciuolo e terzi i Cerea. Assegnati anche otto premi speciali per celebrare l'eccellenza in tutti i suoi aspetti: dalla tradizione alla sperimentazione, dalla passione per il territorio alla sostenibilità ambientale