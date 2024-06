Vinòforum 2024 celebra la pizza italiana con “La Città della Pizza”

La pizza italiana è protagonista assoluta a Vinòforum 2024, l'evento enogastronomico che si terrà al Circo Massimo di Roma dal 17 al 23 giugno. La storica manifestazione "La Città della Pizza", che da anni celebra l'arte bianca in tutte le sue sfumature, infatti, si trasferisce all'interno dell'evento capitolino per un'edizione davvero speciale.

La pizza italiana protagonista a Vinòforum 2024

Gli appuntamenti de "La Città della Pizza" a Vinòforum 2024

Lunedì 17 giugno si terrà la finale del Tour Nazionale de "La Città della Pizza", che vedrà sfidarsi i 12 migliori pizzaioli emergenti d'Italia. I finalisti, provenienti da diverse regioni, si contenderanno il titolo di nuovo talento emergente della pizza italiana, davanti a una giuria di esperti. Ecco l'elenco dei pizzaioli che parteciperanno alla finale: Maria Falcone di Pizzeria Maxim (Padova), Mattia Rubin di Pizzeria Grigoris (Mestre, Venezia), Marco Cacace di Pizzeria Noel (Lecce), Daniele Nigro di Fratelli La Cozza (Torino), Bruno De Rosa di Pizzeria Aqua e Farina (Milano), Andrea Bongi di Pizzeria Centrale (Pontassieve, Firenze), Francesco Pellegrino di Levante Eat Pizza (Altamura, Bari), Giuseppe Piscitelli di Super Santos Pizza (Trani), Michele Bellafesta di Lombardi Pizzeria (Maddaloni, Caserta) e Francesco Pio Comune di Trattoria Pizzeria da Cesira (San Salvatore Telesino, Benevento), Luca Fusacchia di Bordo Pizzeria del Pigneto (Roma) e Mauro Conti di Macina pizza a Casa (Roma).

Da martedì 18 giugno, spazio alla Pizza d'Autore con sei serate dedicate ai grandi nomi del panorama pizzaiolo italiano. Tra i protagonisti: Pier Daniele Seu, Raffaele Bonetta, Ciro Pecoraro, Ivan Signoretti, Max Bertoia, Alex Lo Stocco, Pasquale Moro, Tiziana Cappiello e Irina Steccanella. Ogni sera, i pizzaioli presenteranno le loro creazioni uniche, realizzate con ingredienti di altissima qualità e farine pregiate.

La Casa della Pizza, un paradiso per gli amanti del gusto a Vinòforum



Per tutti gli appassionati di pizza, Vinòforum apre le porte de "La Casa della Pizza", un temporary restaurant dove sarà possibile degustare pizze gourmet preparate da maestri pizzaioli di fama internazionale. Un'occasione imperdibile per assaporare i migliori sapori della tradizione italiana in un contesto unico.

Inoltre, nella Digital Room di Vinòforum, gli appassionati di pizza potranno seguire le interviste ai grandi maestri pizzaioli e partecipare a scambi di idee ed esperienze. Un modo per approfondire la conoscenza di questo mondo affascinante e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità.