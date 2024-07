Ballarini Professionale: dal 1889 le migliori tecnologie per utensili da cucina

Fondata nel 1889 come piccolo laboratorio a produzione artigianale di pentole, padelle e utensili da cucina, Ballarini è oggi un brand di fama internazionale, simbolo dei più alti standard qualitativi del Made in Italy. L'azienda lavora costantemente per migliorare i propri prodotti, adottando tecnologie all'avanguardia e mantenendo il controllo su tutta la filiera produttiva.

Le linee ad hoc studiate per il progetto Ballarini Professionale sono strutturate per rispondere in maniera specifica ai bisogni della ristorazione.

Ballarini Professionale: tecnologia avanzata per gli utensili da cucina

I rivestimenti antiaderenti Kerastone si distinguono per la loro eccezionale qualità, garantendo una superiore antiaderenza e resistenza all’abrasione. L'azienda utilizza materiali di alta qualità, come l'alluminio bianco, che è il materiale più versatile e utilizzato nella cucina professionale. L'alluminio antiaderente, invece, risponde alle esigenze più diverse di cottura, mentre gli acciai multistrato sono ideali per una gestione ottimale della temperatura.

La manicatura dei prodotti Ballarini Professionale è progettata per superare i test di fatica, flessione e torsione, garantendo elevati coefficienti di sicurezza. La parte terminale del manico è studiata per favorire il movimento nella cottura al salto, con una forma ergonomica a "piena presa" e nervature rinforzate. Il fondo planare delle pentole è calibrato in modo tale che, al raggiungimento della temperatura, si garantiscano stabilità e planarità per una distribuzione uniforme del calore.

Ballarini Professionale: il Fondo Full Induction

Il portafoglio prodotti Ballarini Professionale include quattro collezioni a induzione dotate del nuovo Fondo Full Induction. Questo fondo, grazie alle sue caratteristiche uniche, garantisce eccellenti performance e risultati. La presenza di Ballarini Professionale nelle migliori cucine della ristorazione è dovuta alla sua riconosciuta eccellenza costruttiva, alla varietà di materiali, all'alto spessore, alle manicature e ai rivestimenti antiaderenti specifici, rendendola l’alleato più prezioso degli chef più brillanti e creativi.

Ballarini continua a dedicarsi alla ricerca e all'innovazione, mantenendosi sempre al passo con i tempi. Il Fondo Full Induction presenta grandi performance di assorbimento di potenza, un rendimento termico eccezionale e un'ottima compatibilità con i piani a induzione. È antigraffio e anti-distaccamento, con disco in acciaio e forma in alluminio saldati in un corpo unico, per una distribuzione del calore che assicura una cottura perfetta e uniforme. Più in generale, gli strumenti Ballarini Professionale sono alleati insostituibili in ogni cucina professionale che si rispetti.

Ballarini Professionale: il Promemoria di Sostenibilità

Ballarini Professionale si impegna quotidianamente per la sostenibilità ambientale e per il futuro del pianeta, puntando sulla continua evoluzione tecnologica per rendere il ciclo produttivo sempre più sostenibile e ridurre l'impatto ambientale.

A sostegno del raggiungimento degli SDG Goals 2030, Ballarini ha recentemente lanciato il Promemoria di Sostenibilità, uno strumento che promuove buone pratiche per la scelta di strumenti e attrezzature per la cucina professionale. Questo promemoria si propone di sensibilizzare i responsabili d'acquisto e i gruppi di lavoro delle attività ristorative sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, , declinando anche nell'ambito della ristorazione la determinazione dell'Onu nell'affrontare le questioni più pressanti della nostra epoca.

Ballarini Professionale: nuove frontiere di formazione

Il Promemoria di Sostenibilità ha trovato applicazione nel corso di alta formazione Zwilling Ballarini “Innovazione sostenibile in cucina” che indaga sui metodi di valutazione per scelte economiche, sociali e ambientali di utensili e attrezzature per la cucina professionale.

La visita all'azienda Ballarini è parte integrante del corso di alta formazione e sottolinea la responsabilità del Gruppo Zwilling verso le generazioni future di progettare prodotti di alta qualità, socialmente utili e attenti all'ambiente.

Zwilling Ballarini Italia

Via Risorgimento 3 - 46017 Rivarolo Mantovano (Mn)

Tel 0376 1412345