Cast Alimenti e Bauli: due talenti della Patisserie Academy entrano in azienda

Si è conclusa con successo la prima edizione della Bauli Patisserie Academy, un progetto ambizioso che ha visto la collaborazione tra il Gruppo Bauli e Cast Alimenti. Questa iniziativa formativa, completamente gratuita e finanziata da Bauli, ha offerto a giovani appassionati di pasticceria l'opportunità di crescere professionalmente e di entrare a far parte di un'azienda leader nel settore.

Bauli Patisserie Academy, un progetto vincente

Tra i numerosi partecipanti, sono stati selezionati due giovani talenti, Michele Bertagnoli e Rebecca Cortese, che hanno dimostrato di possedere le competenze e la passione necessarie per far parte del Bauli Pastry Team. I due neoassunti si occuperanno di innovazione di prodotto, contribuendo alla creazione di nuove delizie che sapranno soddisfare anche i palati più esigenti. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Michele e Rebecca nel nostro team - ha dichiarato Marco Trezzi, chief R&D officer del Gruppo Bauli -: la loro creatività e le loro competenze saranno fondamentali per lo sviluppo di nuovi prodotti e per rafforzare la nostra posizione di leader nel mercato della pasticceria».

Vittorio Santoro, direttore di Cast Alimenti ha quindi aggiunto: «Le prospettive che immaginavamo quando con il Gruppo Bauli abbiamo messo a punto la Bauli Patisserie Academy si sono pienamente confermate con grande, reciproca soddisfazione. Il progetto ha infatti dimostrato il suo originale valore, basato prima di tutto sul fatto di creare sbocchi professionali innovativi per giovani talenti nell'ambito dell'industria dolciaria, dove il livello elevato delle competenze incontra le aspettative e le risorse di una grande realtà di ricerca e produttiva come Bauli. Esistono, infatti, interessantissime sinergie tra alta formazione artigianale e attività R&D dell'industria. Da parte nostra, come promotori del progetto insieme al Gruppo Bauli, abbiamo verificato l'importanza di rafforzare collaborazioni di questo tipo, capaci di consolidare il dialogo con chi nel mondo industriale sta guardando sempre più al valore della propria offerta».

Bauli Patisserie Academy, chi sono i talenti scelti

La Bauli Patisserie Academy rappresenta un esempio di come l'industria alimentare e il mondo della formazione possano collaborare per valorizzare i giovani talenti e promuovere l'innovazione. «La mia passione per la pasticceria mi ha portato a cogliere questa straordinaria opportunità - ha commentato Michele Bertagnoli. Sono entusiasta di poter contribuire alla creazione di prodotti sempre nuovi e di far parte di un team così dinamico». «La Bauli Patisserie Academy è stata un'esperienza indimenticabile - ha aggiunto Rebecca Cortese -: ho avuto la possibilità di mettere in pratica le mie conoscenze e di imparare molto dai professionisti del settore».