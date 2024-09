Incentivi fiscali per bar, ristoranti e hotel: tutto sul Piano Transizione 5.0

Il comparto della ristorazione italiana ha a disposizione un nuovo strumento per modernizzare le proprie attività e ridurre i consumi energetici. Il Piano Transizione 5.0, inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), infatti, stanzia 6,3 miliardi di euro per sostenere le imprese in questo percorso di transizione ecologica.

Piano Transizione 5.0: investimenti sostenibili per bar, ristoranti e hotel

Piano Transizione 5.0: quali imprese possono beneficiare degli incentivi?

Possono accedere agli incentivi del Piano Transizione 5.0 tutte le imprese del comparto della ristorazione, indipendentemente dalla forma giuridica o dalle dimensioni. Ciò include bar, ristoranti, pizzerie e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Piano Transizione 5.0: quali attrezzature sono incentivate?

Gli incentivi sono destinati all'acquisto di beni strumentali ad alta efficienza energetica, specificatamente progettati per il settore della ristorazione. Tra questi troviamo:

Attrezzature per la cottura : forni, piani cottura, cuocipasta, ecc.

: forni, piani cottura, cuocipasta, ecc. Attrezzature per la refrigerazione : celle frigorifere, abbattitori, macchine per il ghiaccio, ecc.

: celle frigorifere, abbattitori, macchine per il ghiaccio, ecc. Altre attrezzature: macchine per il sottovuoto, carrelli riscaldanti e refrigerati, ecc.

Tutte le attrezzature incentivate devono rispettare specifici requisiti tecnologici, tra cui la presenza di sistemi di controllo computerizzati, l'interconnessione ai sistemi informatici aziendali e il rispetto dei più recenti standard di sicurezza.

Piano Transizione 5.0: quali sono i benefici per le imprese?

L'acquisto di nuove attrezzature ad alta efficienza energetica offre numerosi vantaggi alle imprese della ristorazione:

Riduzione dei consumi energetici : le nuove attrezzature sono progettate per consumare meno energia, generando un risparmio sulle bollette.

: le nuove attrezzature sono progettate per consumare meno energia, generando un risparmio sulle bollette. Maggiore efficienza : i processi produttivi diventano più efficienti, riducendo gli sprechi e ottimizzando l'utilizzo delle risorse.

: i processi produttivi diventano più efficienti, riducendo gli sprechi e ottimizzando l'utilizzo delle risorse. Migliore qualità dei prodotti : le nuove tecnologie consentono di ottenere prodotti di qualità superiore, più omogenei e costanti nel tempo.

: le nuove tecnologie consentono di ottenere prodotti di qualità superiore, più omogenei e costanti nel tempo. Maggiore competitività: le imprese che investono in tecnologie all'avanguardia possono migliorare la propria immagine e diventare più competitive sul mercato.

Piano Transizione 5.0: quali sono i requisiti per accedere agli incentivi?

Per accedere agli incentivi, i progetti di investimento devono portare a una riduzione dei consumi energetici dell'intera struttura produttiva di almeno il 3% o, in alternativa, a una riduzione dei consumi energetici del singolo processo interessato dall'investimento di almeno il 5%. L'aliquota del credito d'imposta varia in base all'entità dell'investimento e al risultato in termini di riduzione dei consumi energetici.