Nuovo capitolo per l'Enoteca Pinchiorri: chef Riccardo Monco è comproprietario

Il passo da chef a chef-ristoratore è molto breve in questi ultimi anni. Così è anche per Riccardo Monco, che dopo ben sei lustri passati nella tristellata cucina dell'Enoteca Pinchiorri, diventa in questi giorni comproprietario del celebre ristorante fiorentino di via Ghibellina, aperto nel 1972 da Annie Feolde e Giorgio Pinchiorri.

Annie Feolde, deus ex machine dell’Enoteca Pinchiorri, per motivi di età esce dalla gestione attiva della nuova società Foto: Facebook Enoteca Pinchiorri

Insieme a Riccardo Monco, ad acquisire in questi giorni quote dell'Enoteca Pinchiorri sono anche il direttore di sala Alessandro Tomberli e la responsabile amministrativa Caterina Zoppoli, mentre la maggioranza resta nelle mani del fondatore Giorgio Pinchiorri. In quanto ad Annie Feolde, deus ex machine dell'Enoteca Pinchiorri, per motivi di età esce dalla gestione attiva della nuova società.

La biografia dello chef Riccardo Monco

Nato a Milano nel 1972, lo stesso anno dell'apertura dell'Enoteca Pinchiorri, Riccardo Monco, dopo aver completato gli studi alla scuola alberghiera “Carlo Porta”, si forma a “La Locanda dell'Angelo” a Sarzana (Sp) dello chef Angelo Paracucchi, poi nel ristorante “Joia” di Milano con lo chef vegetariano Pietro Leemann, e infine al “Lucas Carton” a Parigi, con lo chef Alain Senderens, assorbendo non solo tecniche ma anche filosofie di cucina che variano dall'estremo rispetto per gli ingredienti a un'incessante ricerca dell'innovazione.

Lo chef tristellato Riccardo Monco è comproprietario dell’Enoteca Pinchiorri. Foto: Facebook Enoteca Pinchiorri

La storia di Monco all'Enoteca Pinchiorri

La sua avventura all'Enoteca Pinchiorri inizia nel 1993, prima come capo partita, diventando prestissimo primo chef. Un percorso quello di Riccardo segnato da una serie di sfide e successi, tra cui il superamento delle conseguenze di un devastante incendio che mette a dura prova il team dell'Enoteca Pinchiorri.

La sala dell'Enoteca Pinchiorri. Foto: Facebook Enoteca Pinchiorri

La sua resilienza, unita a un inguaribile ottimismo, permettono comunque a lui e al suo team di riscrivere una storia di caduta e rinascita, portando il ristorante a nuove vette di eccellenza culinaria internazionale con il meritato riconoscimento delle tre stelle Michelin, dove ogni suo piatto racconta la storia e la cultura di un territorio. Protagonista in cucina e nel piccolo schermo, Riccardo è nel 2023 giudice nel nuovo ciclo di puntate del cooking show "Celebrity Chef", condotto da Alessandro Borghese.