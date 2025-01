Mondiali di pasticceria 2025: ecco la squadra che schiera l'Italia

Vincenzo Daloiso, Raimondo Esposito e Alessandro Fiorucci: sono loro i tre pasticceri che rappresenteranno l'Italia alla Coupe du Monde de la Pâtisserie (Mondiali di pasticceria) 2025, in programma il 24 e 25 gennaio a Lione, durante il prestigioso salone Sirha. Il team italiano sarà supportato dagli allenatori Andrea Restuccia e Giuseppe Amato, diretto dal tecnico Lorenzo Puca e guidato dal presidente del Club Coupe du Monde de la Pâtisserie Sezione Italia, Alessandro Dalmasso. Al loro fianco anche gli allenatori Emmanuele Forcone e Francesco Boccia.

Alessandro Fiorucci, Vincenzo Daloiso, Raimondo Esposito e il tecnico Lorenzo Puca

I tre pasticceri che rappresenteranno l'Italia ai Mondiali di pasticceria 2025

Detto ciò, scopriamo, nello specifico, gli identikit dei tre pasticceri che rappresenteranno l'Italia alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2025 di Parigi (Francia):

Vincenzo Daloiso , pugliese classe 1996, ha mosso i primi passi nella pasticceria di famiglia e la passione per la pasticceria lo ha sempre accompagnato nei suoi viaggi e nelle sue esperienze. Queste motivazioni hanno continuato a stimolarlo portandolo nel mondo dei concorsi, dove durante il Sigep dello scorso anno ha vinto il Campionato italiano di pasticceria Seniores 2023.

, pugliese classe 1996, ha mosso i primi passi nella pasticceria di famiglia e la passione per la pasticceria lo ha sempre accompagnato nei suoi viaggi e nelle sue esperienze. Queste motivazioni hanno continuato a stimolarlo portandolo nel mondo dei concorsi, dove durante il Sigep dello scorso anno ha vinto il Campionato italiano di pasticceria Seniores 2023. Raimondo Esposito , originario campano, negli anni ha saputo farsi spazio con maestria nel panorama dolciario, conquistando l'oro ai Campionati di cucina italiana nel 2018 a Rimini e l'argento alla Coupe d'Europe du Sucre 2023.

, originario campano, negli anni ha saputo farsi spazio con maestria nel panorama dolciario, conquistando l'oro ai Campionati di cucina italiana nel 2018 a Rimini e l'argento alla Coupe d'Europe du Sucre 2023. Alessandro Fiorucci, romano classe 1991, è nutrito da una profonda passione e una forte tensione verso la formazione tecnica. Secondo classificato al Campionato italiano di Pasticceria Seniores 2023, organizzato da Conpait a Sigep.

Un evento di respiro internazionale e la forza della pasticceria italiana

Per l'occasione, ricordiamo che i Mondiali di pasticceria sono molto più di una semplice competizione: la Coupe du Monde è infatti una celebrazione globale dell'arte dolciaria. L'evento, che ogni due anni richiama a Lione oltre 210mila professionisti e 4.700 espositori da tutto il mondo, è una vetrina unica per scoprire le ultime novità e innovazioni del comparto. Basti pensare che durante l'edizione 2023 sono state presentate ben 616 innovazioni, con un'impressionante risonanza mediatica: oltre 12 milioni di visualizzazioni sui social media.

E il contesto italiano è un terreno fertile per i talenti della pasticceria. Secondo i dati di Confartigianato Imprese, il comparto conta infatti, attualmente, 17.514 imprese artigiane, impiegando circa 65mila addetti e generando un valore economico di circa 9,5 miliardi di euro. Numeri che sottolineano non solo l'importanza economica, ma anche il valore culturale di un'arte profondamente radicata nella tradizione italiana. La partecipazione italiana ai Mondiali di pasticceria è dunque il simbolo di un comparto in salute e di una tradizione che continua a rinnovarsi, valorizzando al contempo il lavoro di squadra e il talento individuale.

