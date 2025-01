Il Sigep celebra dolci e pizza, simboli dello stile italiano a tavola

Con il tradizionale taglio del nastro affidato al Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, è iniziata ufficialmente la 46ª edizione di Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence. Un evento ormai storico, dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG).

Quest’anno Sigep è più grande che mai, segno di una leadership consolidata nel mondo del foodservice:

138.000 metri quadrati di esposizione

1.300 brand espositori

Oltre 3.000 buyer internazionali

L’intervento del presidente IEG, Maurizio Ermeti

Nel suo discorso di benvenuto, il presidente di IEG, Maurizio Ermeti, ha voluto evidenziare come Sigep abbia assunto una rilevanza internazionale sempre più marcata:

«Siamo arrivati alla 46ª edizione, un traguardo che racconta la nostra evoluzione. Nel 1980 Sigep è nato per supportare gli artigiani del gelato nella stagione estiva: allora c’era un solo padiglione e 180 espositori. Oggi, con Sigep World, Rimini è al centro di un network globale che tocca anche Singapore, grazie a Sigep Asia, e Shenzen, con Sigep China.»

Non vogliamo fermarci qui. Vogliamo continuare ad ampliare la nostra visione con il progetto «Guest Country», attraverso cui ogni anno daremo spazio a un Paese ospite con cui instaurare relazioni commerciali e sinergie. Per il 2025 abbiamo scelto l’Arabia Saudita, presente già in questa edizione con una delegazione numerosa.

Sigep World non è più solo una fiera, ma un vero hub di cultura professionale e di settore. Puntiamo su ricerca e innovazione con il nostro osservatorio Sigep Vision, per offrire strumenti e idee sempre nuove alle filiere che rappresentiamo.»

La 46ª edizione di Sigep World

Rimini al centro dell’eccellenza

Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha ribadito quanto sia fondamentale il ruolo di Sigep World per la città:

«Questo appuntamento unisce l’eccellenza artigianale e la creatività tipicamente italiane con l’organizzazione impeccabile di IEG, in una città che vive di ospitalità, servizi, divertimento e cultura. È la nostra via italiana per conquistare nuovi mercati, valorizzando i punti di forza che ci contraddistinguono. E in un settore, quello del food, centrale per l’economia del nostro Paese, Sigep riesce a mandare un messaggio di grande positività: l’Italia c’è, con tutto il suo talento.»

L’impegno della Regione Emilia-Romagna

Sul valore strategico dell’evento si è espressa anche Roberta Frisoni, Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna:

«Anche quest’anno Sigep World richiama a Rimini tutte le novità e le eccellenze del comparto agroalimentare. È un momento chiave per valorizzare il lavoro dei nostri artigiani e operatori, che rendono unica la nostra regione con le loro competenze. Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione riconosciuta a livello mondiale, che guarda sempre più ai mercati internazionali grazie a collegamenti, servizi e iniziative mirate a una clientela globale.»

Fipe: «Il dolce è lo stile di vita italiano»

Per Lino Stoppani, Presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), Sigep World è un punto fermo per l’intero settore:

«Siamo alla 46ª edizione di un evento che continua a espandersi a livello mondiale, con uno sguardo attento a sostenibilità e innovazione. Non è soltanto una vetrina del made in Italy, ma un’occasione per progettare il futuro del foodservice. Il comparto dolciario, in particolare, rappresenta un vero e proprio stile di vita italiano. Pensiamo al gelato, che copre il 30% del mercato globale ed è una delle nostre eccellenze più amate. Sigep ci aiuta a capire quanto lavoro ci sia dietro un prodotto che a prima vista può sembrare semplice, come un gelato o una brioche: dietro c’è un’intera filiera fatta di aziende, persone, capacità di innovare e di guardare al mercato con una visione ampia.»

ICE: «Agroalimentare strategico per le esportazioni»

Il Presidente di ICE Agenzia, Matteo Zoppas, ha invece posto l’accento sul valore economico di questo comparto:

«Nel 2023 il settore dolciario italiano ha toccato i 9,3 miliardi di euro di fatturato, in crescita del 9% rispetto al 2022. Dal 2019, malgrado la pandemia, siamo cresciuti del 47%. E anche i primi dieci mesi del 2024 mostrano risultati positivi, con 8,7 miliardi di euro e un +14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.»

L’export agroalimentare è uno dei pilastri su cui puntare per il futuro. Per questo sosteniamo Sigep, che può affermarsi sempre di più come un riferimento globale, anche per le tecnologie e i macchinari del settore. Puntiamo a raggiungere 100 miliardi di export in pochi anni. Nel frattempo, ICE ha organizzato la partecipazione di 74 buyer provenienti da Paesi chiave (Australia, Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Israele, Kuwait, Qatar) e di 18 cooperative africane, per favorire contatti di alto livello e nuove opportunità di business.»

Lollobrigida: «Investire nelle eccellenze italiane»

A chiudere la cerimonia, le parole del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida:

«Sigep è una vetrina straordinaria per uno dei settori più vitali dell’agroalimentare italiano. Dobbiamo proseguire nel percorso di internazionalizzazione, consolidare la nostra presenza sui mercati esteri e scoprirne di nuovi. L’obiettivo è far crescere ancora le esportazioni, per mantenere l’Italia in prima linea a livello mondiale. Sostenere le nostre eccellenze significa garantire competitività alle imprese e promuovere ovunque il modello agroalimentare italiano, che è un pilastro della nostra economia.»

Arabia Saudita Guest Country: una finestra sul futuro

La grande novità di questa edizione è la presenza dell’Arabia Saudita come «Guest Country». Un Paese in forte sviluppo nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione, anche in vista di Expo 2030, dove la richiesta di tecnologie all’avanguardia è in rapida crescita.

Sigep World rappresenta dunque un’occasione preziosa per sviluppare collaborazioni con i principali operatori sauditi. Una delegazione di top buyer, tra cui nomi di spicco come Barn’s (catena di coffee shop con oltre 800 punti vendita), Elite Hospitality/Al-Nahla Group (leader nell’hospitality) e Al Tazaj (catena di quick service restaurant con più di 120 locali), incontra in questi giorni gli espositori presenti a Rimini, aprendo nuove prospettive commerciali su scala internazionale.

Con questa partecipazione, Sigep World si conferma il luogo ideale in cui tradizione e innovazione si incontrano, tracciando le nuove rotte per il futuro del foodservice globale.

Circana: Cresce la Spesa per i Prodotti “Ready to Eat”

A Sigep World sono emerse tendenze rilevanti per il foodservice. La spesa per i prodotti “ready to eat” è cresciuta, passando dai 12,3 miliardi di euro del 2020 ai 18,1 miliardi di euro nel giugno 2024. Due temi chiave stanno ridefinendo il settore: la sostenibilità, con il 44% dei consumatori che si dichiara più fedele a locali che investono nel green, e la ricerca di esperienze uniche, dato che il 66% degli europei preferisce ristoranti innovativi.

Durante il talk Global trends and future scenarios of the gelato and foodservice industry, moderato da Flavia Morelli (Group Exhibition Manager di IEG), si sono confrontati esperti di settore. Tra i partecipanti c'erano Edurne Uranga (Circana), Massimiliano Zucchi (La Romana dal 1947), Shelley Hwang (fondatrice di Pinkberry) e Mohammad Alsuri (direttore del dipartimento learning and performance della catena saudita Tazaj). La presenza saudita ha sottolineato il ruolo dell’Arabia Saudita come guest country di Sigep World 2025.

Lorenzo Cagnoni Award: premi a start-up e aziende leader

Tre start-up e ventuno aziende leader sono state premiate con il Lorenzo Cagnoni Award per l’innovazione nel foodservice.

Le start-up vincitrici di questa edizione sono state:

Simply SFA

Koove

Veganok Global Srl.

I premi per innovazione sono stati assegnati in diverse categorie. Per la categoria Best Organic/Free From Product, i riconoscimenti sono andati:

MartinoRossi ,

, Destefanis&Novero

Essenza

Nell’ambito della Digital Innovation and AI sono state premiate

BOB Robotics

MyFoodOffice

Cooki

Mentre per la Sostenibilità i vincitori sono stati:

Illycaffè

Julius Meinl Italia

Poloplast

Una nuova tecnologia per la refrigerazione meccanica

A Sigep World è stata presentata una nuova tecnologia di refrigerazione meccanica sviluppata dalla spin-off britannica Camfridge. Alessandro Pastore, cofondatore della società, ha spiegato i benefici di questo innovativo sistema che elimina la compressione ed espansione del gas, riducendo costi e impatto ambientale. Si tratta di una vera rivoluzione in un settore che è rimasto pressoché invariato per 150 anni.

Gelato Europe Cup: prime selezioni

La prima giornata della Gelato Europe Cup ha visto la partecipazione di otto squadre europee, ognuna composta da eccellenti gelatieri e pasticceri. L’Italia è rappresentata da Alessandro Racca, Gabriele Fiumara e Angelo Cardella. La Germania schiera Stefano Lucchini, Federico Sacchet e Tiziano Santin, mentre l’Albania è in gara con Rosilda Collaku, Dejvi Hajderaj e Kevin Boseta. La Polonia è rappresentata da Irdi Cuka, Michal Molenda e Anna Siwiec Kaczmarczyk. Per il Regno Unito gareggiano Taseer Ahmad, Massimiliano Porta e Daniel Schevenels, mentre la Francia ha inviato Dartois Herve, Allan Cartignies ed Enzo Babtista. Infine, la Romania è in competizione con Oana Gabriela Nita, Vladimir Andrei Dascalu e Morar Cornel Constantin, e il Belgio con Fabio Marasti, Maryne Poppe e Jose Romero. Domani saranno selezionate le quattro squadre finaliste che parteciperanno alla finale mondiale del gennaio 2026.