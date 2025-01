Salvatore Loprete è il nuovo primo maitre d'hotel del Parkhotel Laurin di Bolzano

Un nuovo volto guida l'esperienza enogastronomica dello storico Parkhotel Laurin di Bolzano: si tratta di Salvatore Loprete, lucano classe 1983, che approda nella prestigiosa struttura come primo maitre d'hotel e restaurant manager. Forte di un'esperienza venticinquennale nella ristorazione e nell'hotellerie di lusso, Loprete assume la gestione dei due indirizzi food del Laurin - il Ristorante Laurin e il fine dining ConTanima - nonché del Laurin Bar & Bistro. Questa nuova nomina rafforza ulteriormente la proposta di eccellenza dello storico hotel bolzanino, un'icona dell'ospitalità altoatesina dal 1910.

Salvatore Loprete, il nuovo primo maitre del Parkhotel Laurin di Bolzano

Salvatore Loprete, un percorso professionale tra Italia ed estero

La carriera di Salvatore Loprete si distingue per un percorso di costante crescita, iniziato con il diploma da operatore dei servizi alberghieri e proseguito con esperienze significative in Basilicata, Germania e Svizzera. Dopo aver affinato le sue competenze come chef de rang, Loprete si trasferisce in Alto Adige, dove intraprende un cammino che lo porta a occupare ruoli sempre più prestigiosi. Tra le tappe più rilevanti del suo curriculum spiccano il ruolo di secondo maitre all'Alpenroyal Gourmet Restaurant di Selva di Val Gardena, insignito di una stella Michelin, e quello di restaurant manager all'hotel Arosea Life Balance 4S in Val d'Ultimo. Successivamente, Loprete approda all'hotel Urthaler 5 in Alpe di Siusi e al ristorante Johannesstube, altra eccellenza stellata, nell'hotel Engel Gourmet & Spa di Nova Levante. Qui, oltre a coordinare il servizio in sala, si distingue per la curatissima selezione enologica che gli vale il Premio Carta Vini Italia alla Milano Wine Week 2021.

Una nuova sfida al Parkhotel Laurin di Bolzano

«Ho scelto il Parkhotel Laurin perché mi affascina per la sua filosofia, la sua storia centenaria come grand hotel dal 1910 nel cuore di Bolzano, nonché per la proposta enogastronomica di qualità che lo caratterizza» racconta Loprete, manifestando il forte entusiasmo per questa nuova avventura professionale. Al Laurin, Loprete coordina le giovani brigate del Ristorante Laurin e di ConTanima, guidate in cucina dal talentuoso chef partenopeo Dario Tornatore, a capo della proposta gastronomica dell'hotel dal 2023. Con uno stile che coniuga eleganza e informalità, Loprete punta a creare un'esperienza indimenticabile per gli ospiti, che potranno godere di un servizio impeccabile tanto nelle sale Liberty del ristorante quanto nell'intima Glasshouse del fine dining.

La filosofia di Salvatore Loprete: innovazione e accoglienza

Al centro della visione di Salvatore Loprete c'è l'attenzione ai dettagli e la volontà di regalare emozioni attraverso l'arte dell'accoglienza e la cura degli abbinamenti enogastronomici. «Amo far provare emozioni ai nostri ospiti con la scelta di un buon vino, giocando con gli abbinamenti ai piatti del nostro chef Dario Tornatore e ogni tanto, perché no, uscire dagli schemi delle classiche regole di abbinamento cibo-vino» spiega Loprete.

Il Parkhotel Laurin di Bolzano

Questa filosofia trova riscontro in un servizio che vuole essere formale e cortese, ma al tempo stesso caldo e accogliente. L'obiettivo è far sentire ogni ospite a proprio agio: «Un servizio formale e cortese, ma non ingessato, perché vogliamo che le persone si sentano a proprio agio» aggiunge Loprete, sintetizzando la sua visione di un'ospitalità moderna, che sappia parlare al cuore delle persone.