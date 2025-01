Rebranding per Ampi: a Sigep debutta lo stand esclusivo firmato Wip Group

L'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi), presieduta da Sal De Riso, intraprende un nuovo capitolo della propria storia con un progetto identitario che punta a sottolineare la qualità e l'eccellenza dell'alta pasticceria italiana. Il rebranding, affidato al Wip Group, leader nel settore della progettazione integrata, e al suo studio di architettura Eet, debutta a Sigep, in programma dal 18 al 22 gennaio a Rimini. Con il tema “Connessioni: le nuove vie dell'alta pasticceria italiana”, Ampi si presenta come un nodo strategico di relazioni professionali e di business, guardando verso comparti affini come l'alta ristorazione e l'hotellerie. Questo concept guida l'allestimento del nuovo spazio espositivo, pensato per rappresentare tutte le sfumature dell'arte dolciaria italiana.

Ampi e Wip Group: un nuovo look per l‘alta pasticceria italiana a Sigep

Un design esclusivo per raccontare l'eccellenza: lo stand di Ampi a Sigep

Al Padiglione Sud (stand 009) del Sigep, il nuovo spazio Ampi si sviluppa su una superficie di 200 mq ed è progettato per accogliere in modo esclusivo, su invito, pasticceri, chef, consulenti, aziende e istituzioni. Lo stand combina eleganza e funzionalità, articolandosi in diverse aree che riflettono i valori dell'associazione e l'artigianalità di alto livello. All'ingresso, un desk di ricevimento accoglie i visitatori, accompagnato da due banchi refrigerati dedicati all'esposizione delle creazioni dei maestri pasticceri. L'ambiente, curato nei minimi dettagli, include una fontana con una scultura luminosa e una parete specchiante che amplifica la percezione dello spazio. Materiali pregiati come ottone, legno cannettato e marmo si fondono con elementi decorativi come tende a fili dorati a effetto degradante, creando un'atmosfera di quiet luxury.

Il cuore dello stand è rappresentato dall'area lounge, pensata per favorire incontri e momenti di networking in un ambiente raffinato, arredato con tavoli in marmo e poltrone in velluto. A completare la zona lounge, una parete curva decorata con tende dorate conferisce una nota di sofisticata eleganza. Accanto, l'area bar offre una selezione esclusiva di caffè, tè e champagne, esposti su un retrobanco.

Un elemento di spicco è l'area “tavoli stellati”, dove quattro tavoli celebrano le creazioni dolciarie di altrettanti simboli dell'eccellenza italiana: l'Enoteca Pinchiorri di Firenze, il Portrait Milano, il Caffè Nazionale di Aosta e il W Roma. Ogni tavolo è curato nei minimi dettagli, valorizzato dalle proposte uniche dei rispettivi executive pastry chef. L'atmosfera dello stand è resa poi ancora più coinvolgente dalla pavimentazione in moquette nelle tonalità crema e cioccolato, oltre a fioriere in legno cannettato che ospitano vegetazione e campane di vetro con ingredienti iconici della pasticceria. Due grandi ledwall agli angoli trasmettono immagini dei maestri Ampi all'opera, oltre a eventi e incontri che si terranno durante la manifestazione.

Connessioni e lusso: il nuovo stand Ampi a Sigep

La cerimonia di apertura dello spazio espositivo è prevista per sabato 18 gennaio alle 16:30. Durante l'evento verrà presentato il concept “Connessioni: le nuove vie dell'alta pasticceria italiana”, alla presenza dei maestri Ampi, dei partner, delle istituzioni e della stampa.