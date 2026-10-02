Indice

Ottobre porta con sé una nuova serie di adempimenti fiscali, contributivi e dichiarativi per imprese e professionisti dell'Horeca. Bar, ristoranti, hotel e altre attività interessate dovranno fare i conti con liquidazioni Iva, ritenute, contributi previdenziali, Intrastat e diversi obblighi legati a regimi o situazioni specifiche, dalle locazioni brevi alle definizioni agevolate. Vediamo, giorno per giorno, gli appuntamenti da segnare in calendario.

Bar, ristoranti e hotel: ecco tutte le scadenze fiscali di ottobre
Ottobre 2026, scadenze fiscali: la guida completa per bar, ristoranti e hotel

Bar, ristoranti e hotel: le scadenze fiscali di ottobre

Giovedì 15 ottobre: ottava rata della sanatoria Cpb

Il primo appuntamento del mese è fissato per il 15 ottobre, quando i soggetti Isa che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026 devono versare l'ottava rata delle imposte sostitutive previste per beneficiare della sanatoria relativa agli anni dal 2019 al 2023. L'importo è maggiorato degli interessi dell'1,6% decorrenti dal 15 marzo 2026.

Venerdì 16 ottobre: Iva, ritenute e contributi

Il 16 ottobre concentra i principali versamenti periodici del mese. Per i contribuenti mensili scadono la liquidazione Iva relativa a settembre e il versamento dell'imposta dovuta. Entro la stessa data devono essere versate anche le ritenute operate a settembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese quelle relative ai collaboratori coordinati e continuativi, e le ritenute sui redditi di lavoro autonomo. La giornata comprende anche il versamento delle ritenute del 26% sui dividendi corrisposti nel terzo trimestre, sia per le partecipazioni non qualificate sia, nei casi previsti, per quelle qualificate. Si aggiungono le ritenute del 4% operate dai condomini sulle prestazioni derivanti da contratti d'appalto o d'opera e quelle del 21% sulle locazioni brevi, dovute dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici intervenuti nell'incasso o nel pagamento dei canoni.

Leggi anche

Come si costruisce il prezzo dei piatti: dal ricarico alla gestione del margineHotel, cresce il modello asset light: meno proprietà, più gestioneRistoranti che chiudono all’improvviso: quasi sempre è un problema di gestioneMigliorare gestione e guadagni del ristorante grazie a un consulente di cucinaDalla contabilità al profitto: come il controllo di gestione trasforma gli hotelEcco come la consulenza su misura può rivoluzionare la gestione alberghiera

Entro la stessa data devono essere versate anche le altre ritenute alla fonte operate a settembre, comprese quelle relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, all'utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno e ai contratti di associazione in partecipazione ancora interessati dalla disciplina. Per i sostituti d'imposta con non più di cinque dipendenti al 31 dicembre 2025 resta inoltre utilizzabile il modello F24/770, che consente di versare le ritenute e comunicare contestualmente i dati aggiuntivi richiesti, evitando la successiva presentazione del modello 770/2027 secondo le condizioni previste.

Pubblicità

Sul fronte previdenziale, il 16 ottobre scadono i contributi Inps relativi alle retribuzioni di settembre dei lavoratori dipendenti e quelli della Gestione separata dovuti sui compensi corrisposti nello stesso mese ai soggetti interessati. Sempre dal 16 ottobre si apre inoltre la possibilità di presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la domanda di ammissione alla rottamazione-quinquies dei tributi locali per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dagli enti che hanno aderito alla definizione agevolata. Il termine finale per la domanda è fissato al 15 dicembre 2026.

Lunedì 26 ottobre: 730 integrativo e Intrastat

Il calendario riprende il 26 ottobre. Entro questa data i contribuenti che hanno già presentato il modello 730/2026 possono consegnare a un Caf o a un professionista abilitato il 730 integrativo per correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta oppure che comportano un maggiore rimborso o un minor debito. Nella stessa giornata scade la presentazione telematica degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di settembre per i soggetti mensili e del terzo trimestre per quelli trimestrali.

Sabato 31 ottobre: Iva e indennità Iscro

A fine mese arrivano altri adempimenti che possono interessare alcune attività e professionisti del comparto. Entro il 31 ottobre i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps in possesso dei requisiti previsti possono presentare la domanda per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) 2026. Sul fronte Iva, i soggetti iscritti allo Sportello unico Oss devono trasmettere la dichiarazione relativa al terzo trimestre per le vendite a distanza e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali dell'Unione europea. Scade inoltre l'invio della dichiarazione Iva Ioss relativa a settembre per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro effettuate dai soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni.

Per maggiori informazioni:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners
Passaggio Canonici Lateranensi 1 24121 Bergamo Italia