Come si costruisce il prezzo dei piatti: dal ricarico alla gestione del margine

Nelle recenti inchieste condotte da Italia a Tavola abbiamo scoperchiato un vaso di Pandora non più ignorabile: il sistema dei ricarichi del vino al ristorante è al punto di rottura. Applicare moltiplicatori rigidi a tappeto rischia di cacciare definitivamente la bottiglia dai tavoli, lasciando spazio a un consumatore iper-informato che, smartphone alla mano, rifiuta lo shock del conto e preferisce bere meno o, peggio, non bere affatto. La soluzione emersa dal dibattito è chiara: passare dal concetto di moltiplicazione a quello di addizione (margine fisso o ricarico regressivo), riducendo la forbice percentuale sulle bottiglie più costose per favorirne la rotazione. Se questa è la via maestra per la cantina, quando si passa alla cucina le regole del gioco economico vanno letteralmente capovolte attraverso una gestione scientifica del mix di vendita. Se sul vino d'alta gamma abbassi la percentuale per far girare il magazzino, sul menu dei piatti devi attuare una polarizzazione strategica: spingere i piatti “ancora” (ad altissima marginalità percentuale) per poterti permettere i piatti “vetrina” (ad alto costo e basso ricarico percentuale).

Il menu va costruito, non basta scegliere quali portate cucinare

Il menu va costruito, non basta scegliere quali portate cucinare

Confondere questi due ruoli significa condannare il locale a una stagnazione dei profitti. «Non bisogna mai ragionare in termini di markup», spiega Kairos Goodfriend (collaboratore di Italia a Tavola ed esperto di negoziazione e gestione finanziaria) che aggiunge: «Quello che comunemente si definisce ricarico, ossia prendere il costo e moltiplicarlo per due o per tre, non corrisponde al margine. Il margine segue una logica completamente diversa: è il prezzo meno il costo, diviso il prezzo. Rappresenta il valore effettivo che il cliente è disposto a pagare ed è su questo che si deve costruire il proprio mix di prodotti».

I due motori del menu: chi fa cassa e chi fa immagine

Il successo finanziario di un ristorante non è decretato dalla media matematica del food cost percentuale (oggetto anche di un webinar organizzata da Italia a Tavola con Stefania Moroni, amministratore delegato del gruppo di ristoranti milanesi Aimo e Nadia), ma dalla somma dei margini in euro assoluti che entrano in cassa a fine servizio. Per massimizzare questa cifra, lo chef deve progettare il menu dividendo le proposte in due famiglie finanziarie distinte.

I piatti "ancora" (alta marginalità percentuale, basso costo materia prima)

I piatti "ancora" sono le fondamenta economiche del ristorante. Parliamo di primi della tradizione, paste fresche ripiene, risotti mantecati o preparazioni interamente dedicate alla nobilitazione del vegetale (ad esempio il carciofo o il fungo trattati in diverse consistenze).

L'economia del piatto: Qui il costo della materia prima reale è bassissimo, attestandosi tra il 10% e il 15% . Questa efficienza consente ricarichi percentuali altissimi, capaci di toccare moltiplicatori di 6x o 7x .

Qui il costo della materia prima reale è bassissimo, attestandosi tra il . Questa efficienza consente ricarichi percentuali altissimi, capaci di toccare moltiplicatori di . La percezione dell'ospite: Il cliente paga volentieri un prezzo premium per un risotto o un bottone di pasta fresca perché non sta comprando l'ingrediente, ma l'artigianalità percepita, la manodopera e la padronanza tecnica della brigata.

I piatti "ancora", come le paste fresche ripiene, sono le fondamenta economiche del ristorante

I piatti "ancora", come le paste fresche ripiene, sono le fondamenta economiche del ristorante

I piatti "vetrina" (bassa marginalità percentuale, alto costo materia prima)

I piatti "vetrina" rappresentano l'alta moda del ristorante: il piccione, il filetto, il pesce da amo, il crostaceo nobile. Sono gli elementi che definiscono l'ambizione gastronomica e l'effetto "wow" del locale.

L'economia del piatto: Il Food Cost nativo qui è altissimo, oscillando tra il 35% e il 45% . Se lo chef applicasse il moltiplicatore classico su un astice blu o su una sella di capriolo, il prezzo finale volerebbe istantaneamente fuori mercato, respingendo l'ordine.

Il Food Cost nativo qui è altissimo, oscillando tra il . Se lo chef applicasse il moltiplicatore classico su un astice blu o su una sella di capriolo, il prezzo finale volerebbe istantaneamente fuori mercato, respingendo l'ordine. La logica regressiva: Su queste portate si applica esattamente la stessa logica che Italia a Tavola propone per i grandi vini: ricarichi percentuali contenuti per mantenerli accessibili. L'obiettivo non è la percentuale, ma incassare un margine in euro assoluti comunque elevato, sfruttando il piatto come eccezionale traino d'immagine.

I piatti "vetrina", come il piccione, definiscono l'ambizione gastronomica del ristorante

I piatti "vetrina", come il piccione, definiscono l'ambizione gastronomica del ristorante

«Ci troviamo di fronte - spiega Kairos Goodfriend - a un cosiddetto happy problem. Se i piatti di punta registrano ottime vendite, per aumentare il margine in valore assoluto – ossia il guadagno effettivo – la prima tattica da applicare non è aumentare i prezzi o spingere su prodotti più ordinari, bensì negoziare con i fornitori per abbattere i costi alla fonte».

Come si "costruisce" un piatto ancora

Ideare un piatto "ancora" non significa fare economia spicciola o lesinare sulle porzioni, ma esaltare la tecnica per nobilitare l'ingrediente umile. Le vie culinarie per raggiungere questo obiettivo sono principalmente tre:

La scomposizione del vegetale: prendiamo una materia prima dal costo irrisorio come la cipolla o il sedano rapa. Se declinati nello stesso piatto attraverso tre consistenze diverse (es. una crema lisciata al burro acido, una parte arrostita intera alla brace e una chips essiccata), accompagnati da un fondo bruno vegetale concentrato dalle bucce, il piatto acquisisce una complessità visiva e gustativa da fine dining a fronte di un costo ingredienti vicino allo zero.

prendiamo una materia prima dal costo irrisorio come la cipolla o il sedano rapa. Se declinati nello stesso piatto attraverso tre consistenze diverse (es. una crema lisciata al burro acido, una parte arrostita intera alla brace e una chips essiccata), accompagnati da un fondo bruno vegetale concentrato dalle bucce, il piatto acquisisce una complessità visiva e gustativa da fine dining a fronte di un costo ingredienti vicino allo zero. I tagli poveri e il fattore tempo: la guancia di vitello, la pancia di maiale o il diaframma hanno costi d’acquisto nettamente inferiori rispetto al filetto. Richiedono però lunghe cotture, marinature e laccature complesse. Il cliente è consapevole di non poter replicare quella complessità a casa ed è disposto a remunerare il tempo e la competenza della cucina.

la guancia di vitello, la pancia di maiale o il diaframma hanno costi d’acquisto nettamente inferiori rispetto al filetto. Richiedono però lunghe cotture, marinature e laccature complesse. Il cliente è consapevole di non poter replicare quella complessità a casa ed è disposto a remunerare il tempo e la competenza della cucina. L’architettura dei ripieni: nelle paste fresche, la massa saporita ed espressiva (come uno stracotto o un formaggio erborinato) può essere legata a elementi strutturali intelligenti (patate stufate, robiole, verdure fondenti) che mantengono intatta l'intensità aromatica ma abbattono drasticamente il costo al chilogrammo del ripieno.

La sala come regista del margine: oltre il semplice "prendere le comande"

Se la cucina progetta l'equilibrio finanziario del menu, è la sala a decretarne il successo o il fallimento. Molti ristoratori commettono l'errore di considerare i camerieri come meri portatori di piatti o, al massimo, come venditori focalizzati sull'alzare lo scontrino medio a tutti i costi. Questo approccio è miope e, alla lunga, controproducente. La sala moderna deve agire come un algoritmo umano del mix di vendita, capace di orientare i flussi di consumo per proteggere contemporaneamente la cassa del locale e le tasche del cliente.ì Per trasformare il personale di sala in alleato strategico della redditività, il ristoratore deve agire su tre leve fondamentali: la formazione al margine, l'ingegneria verbale e la gestione diplomatica del tavolo.

Se la cucina progetta l‘equilibrio finanziario del menu, è la sala a decretarne il successo o il fallimento

Se la cucina progetta l‘equilibrio finanziario del menu, è la sala a decretarne il successo o il fallimento

Condividere l'obiettivo: il briefing dei margini (non del fatturato)

Un errore diffuso è spronare la sala dicendo: "Stasera dobbiamo vendere più secondi". Se la brigata di sala spinge tre filetti di manzo (piatto vetrina), il fatturato della serata impenna, ma il food cost percentuale subisce un’impennata speculare, erodendo il guadagno netto. La svolta operativa: durante il briefing pre-servizio, lo chef o il Restaurant Manager non devono parlare di fatturato, ma di priorità di rotazione. Lo staff deve sapere quali sono i tre piatti "ancora" del giorno (es. quel primo di pasta fresca o quell'antipasto interamente vegetale). L'obiettivo della sala diventa quindi: vendere i piatti ad alta marginalità per compensare la naturale uscita dei piatti vetrina.

L'ingegneria verbale: cambiare le parole per spostare il valore

Il cliente medio è perennemente indeciso. Quando chiede un consiglio, il cameriere non standardizzato tende a proporre il piatto più costoso (vetrina), pensando di fare il bene dell'azienda. Il cameriere formato all'ingegneria del menu, invece, usa la tecnica della narrazione asimmetrica.

Se il cliente chiede informazioni su un piatto vetrina (es. il rombo): La descrizione deve essere essenziale, minimalista, focalizzata sulla purezza della materia prima. "È un rombo chiodato selvaggio, cotto sulla griglia a carbone e servito con le sue consistenze". Il piatto si vende da solo per la nobiltà dell'ingrediente.

La descrizione deve essere essenziale, minimalista, focalizzata sulla purezza della materia prima. "È un rombo chiodato selvaggio, cotto sulla griglia a carbone e servito con le sue consistenze". Il piatto si vende da solo per la nobiltà dell'ingrediente. Se il cameriere deve suggerire o descrivere un piatto ancora (es. lo spaghetto o la cipolla): Qui il linguaggio deve farsi teatrale, materico ed evocativo. Non si dice "È uno spaghetto al pomodoro", ma "È uno spaghetto artigianale trafilato al bronzo, mantecato con un'estrazione a freddo di tre varietà di pomodori campani e rifinito con un olio essenziale al basilico che prepariamo noi in infusione per 48 ore".

La regola psicologica: più l'ingrediente di partenza è povero (ancora), più la narrazione deve enfatizzare il fattore tempo, il lavoro umano e l'esclusività della tecnica. È questo che giustifica il prezzo premium nella mente di chi acquista.

Il cameriere deve utilizzare una narrazione assimetrica per indirizzare le scelte del cliente

Il cameriere deve utilizzare una narrazione assimetrica per indirizzare le scelte del cliente

L’effetto bilanciere e la gestione diplomatica del tavolo

Il tavolo perfetto non è quello che spende di più in assoluto, ma quello che esce dal ristorante con la massima percezione di Value for Money (rapporto qualità-prezzo) lasciando al locale il massimo margine di contribuzione. La sala deve saper applicare la diplomazia del bilanciere:

Il bilanciamento della comanda: se una coppia ordina due antipasti strutturati e due secondi marcatamente "vetrina" (es. Crudo di mare e Astice blu), il cameriere non deve proporre un primo costoso o un contorno elaborato. Dovrà invece indirizzare con naturalezza verso un fuori menu vegetale o un piatto "ancora" leggero. La percezione di tutela: dicendo al cliente: "Vi sconsiglio questo secondo perché avendo già preso l'astice rischiereste di appesantirvi, vi suggerisco piuttosto di dividere questo nostro primo di pasta fresca tirata a mano, che pulisce la bocca ed è un'esperienza unica", il cameriere ottiene tre risultati enormi:

Il cliente si sente protetto, coccolato e non "rapinato" (fidelizzazione immediata).

La cucina lavora meglio, non andando in sovraccarico sulle linee più complesse della carne o del pesce nobile.

Il food cost medio di quel tavolo si riequilibra istantaneamente in favore del ristorante, poiché l'inserimento del piatto "ancora" corregge la bassa marginalità percentuale dei piatti Vetrina.

Kairos Goodfriend spiega: «Non si dovrebbero mai diminuire i prezzi dei prodotti a listino in un ristorante. Se c'è la necessità di fare cassa, è preferibile ricorrere a offerte temporanee o a promozioni mirate. Il motivo è semplice: ridurre i prezzi è estremamente facile, ma rialzarli è difficilissimo. La regola fondamentale del pricing suggerisce quindi di evitare sconti sul listino, preferendo promozioni limitate nel tempo o, in alternativa, l'eliminazione diretta del piatto dal menu».

L’Ingegneria del menu visiva (Decoy pricing)

Sul menu cartaceo o digitale, la disposizione dei prezzi guida l'occhio. Posizionando il piatto "vetrina" (es. Piccione in due cotture a 38€) in cima alla sezione dei secondi, e inserendo subito sotto il piatto "ancora" (es. Pancia di maiale laccata al miele selvatico a 25€), si attiva nella mente del cliente l'effetto esca. Per contrasto psicologico, il secondo piatto apparirà immediatamente conveniente, pur garantendo al locale una marginalità percentuale straordinaria. «Se l'obiettivo - illustra Kairos Goodfriend - è raggiungere una determinata redditività, ad esempio un EBITDA del 40%, è necessario analizzare e bilanciare il proprio portafoglio d'offerta. Calcolando il costo di ogni singolo piatto o menu, si può strutturare un mix in cui alcune proposte generano un margine del 50% e altre del 30%, garantendo che la media finale rispetti il target prefissato. Per fare questo, il primo passo fondamentale resta sempre il calcolo accurato del food cost».

Sul menu cartaceo o digitale, la disposizione dei prezzi guida l‘occhio: va inserito subito il piatto vetrina e subito dopo quello ancora

Sul menu cartaceo o digitale, la disposizione dei prezzi guida l‘occhio: va inserito subito il piatto vetrina e subito dopo quello ancora

Rovesciare la logica del vino applicandola al piatto significa riprendere il controllo della redditività della propria azienda. I cuochi e i ristoratori moderni non possono più limitarsi a essere puristi della materia prima o romantici interpreti del gusto; devono trasformarsi in ingegneri del valore. Solo proteggendo la fiducia del cliente sulle grandi materie prime e valorizzando l'artigianalità degli ingredienti poveri si può costruire una ristorazione che non sia solo splendida da raccontare, ma solida e prospera da gestire.