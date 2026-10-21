Dalla cucina ai supereroi: lo chef Cristiano Tomei diventa un personaggio Marvel

Lo chef Cristiano Tomei, alla guida del ristorante L’Imbuto di Lucca, diventa un personaggio Marvel e affianca Iron Man in un’avventura ambientata proprio nel suo locale. La storia, intitolata “L’imbuto del caos”, è la prima storia Marvel realizzata in Italia nel nuovo millennio ed è contenuta in “Spider-Man: Meals to Astonish - Cucina da eroi”, un’antologia che intreccia supereroi e gastronomia, con la partecipazione anche degli chef José Andrés e Paul Carmichael. Il volume (di 72 pagine), pubblicato da Panini Comics in collaborazione con Foodmetti, debutterà il prossimo 28 ottobre Lucca Comics & Games 2026, dove Tomei sarà protagonista di uno showcooking dedicato a una ricetta presente nel fumetto.

La copertina con Cristiano Tomei

Cristiano Tomei e Iron Man insieme in un'avventura ambientata a Lucca

Al centro dell'episodio c'è l'arrivo di Tony Stark, alias Iron Man, a Lucca, dove il ristorante L'Imbuto diventa teatro di un'avventura che coinvolge lo chef e i Vendicatori. Tomei compare nel fumetto con la propria identità, affiancato dallo staff del locale, in una vicenda che trasferisce la sua attività quotidiana all'interno del mondo dei supereroi. A firmare la sceneggiatura è Marco Rizzo, mentre i disegni sono affidati a Giuseppe Camuncoli, con le chine di Roberto Poggi e i colori di Mattia Iacono. Nel racconto trovano spazio anche alcuni riferimenti destinati agli appassionati Marvel, fra cui il rapporto tra Tony Stark ed Emma Frost e la presenza di Conte Nefaria, uno dei pochi personaggi italiani già appartenenti a questo universo narrativo.

Un angolo della sala del ristorante L'Imbuto di Lucca

Per Tomei, che ha accolto con entusiasmo la proposta, l'esperienza assume soprattutto un valore personale. «Per chi come me ha sempre mantenuto vivo il proprio bambino interiore, questo è un sogno che si realizza - racconta con gioia lo chef. Essere sulle stesse pagine dei supereroi Marvel, interagire con loro e far parte della stessa storia è qualcosa che non pensavo mi sarebbe mai potuto succedere. Esserci con la mia vita, la mia cucina e il mio ristorante rende questa esperienza ancora più incredibile». L'ingresso di Tomei nell'universo Marvel, ricordiamo, nasce da un rapporto costruito nel tempo proprio attorno alla cucina. Giuseppe Camuncoli conobbe infatti lo chef durante una cena di lavoro a Lucca Comics & Games, rimanendo particolarmente colpito dai suoi piatti. Da allora il disegnatore ha continuato a frequentare L'Imbuto, spesso accompagnato da amici e colleghi, tra cui C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel Comics.

Con il passare degli anni, quella conoscenza si è trasformata in amicizia e successivamente in una collaborazione professionale. Proprio durante una conversazione all'Imbuto, infatti, Tomei e Camuncoli hanno dato vita all'idea di “Foodmetti - Artisti delle tavole”, un progetto dedicato all'incontro fra fumetto ed enogastronomia. La realizzazione della storia Marvel costituisce quindi un ulteriore sviluppo di questo percorso condiviso. «Da fumettista, poter disegnare Cristiano all'interno dell'Universo Marvel è una di quelle emozioni che rendono ancora il nostro lavoro qualcosa di speciale» spiega Camuncoli, che considera l'albo anche un omaggio al legame personale nato nel ristorante.

Lo chef Cristiano Tomei

Lo stesso Marco Rizzo ha voluto costruire una vicenda capace di divertire i lettori senza rinunciare a riferimenti alla gastronomia e alla tradizione Marvel: «Poter scrivere una storia con i personaggi Marvel è un privilegio, trasformare lo chef Tomei in un personaggio dei fumetti è uno spasso, ambientare una storia Marvel in Italia e per di più a Lucca è una bella sfida» sottolinea lo sceneggiatore. Come detto, partecipazione di Cristiano Tomei è una delle componenti di “Spider-Man: meals to astonish - Cucina da eroi”, che raccoglie diverse storie accomunate dall'incontro tra gastronomia e supereroi.

Nell'antologia Marvel anche gli chef José Andrés e Paul Carmichael

Ad aprire il volume è “Grandi portate, grandi responsabilità”, episodio nel quale Peter Parker accompagna Chet Chekowski, critico gastronomico del Daily Bugle, all'inaugurazione del nuovo ristorante dello chef José Andrés, conosciuto anche per il suo impegno umanitario. La serata viene però interrotta dall'arrivo di Electro, costringendo Spider-Man e lo stesso Andrés a intervenire per salvare gli ospiti e la cena. L'antologia prosegue con Jeff's Table, che vede la partecipazione dello chef Paul Carmichael, e con “Spider-Ramen: il crimine peggiore”. Completano la raccolta le ricette della T.E.S.T. Kitchen, dedicate a un nuovo talento culinario dell'universo Marvel. Oltre ai racconti, il volume contiene materiali sulla realizzazione delle tavole e approfondimenti editoriali, compresi articoli immaginari del Daily Bugle con interviste e recensioni gastronomiche. Il lettore può così esplorare il rapporto tra cucina e fumetto anche attraverso contenuti che riprendono il linguaggio della critica gastronomica.

A Lucca Comics uno showcooking con il Panino Primitivo

Come anticipato, la collaborazione tra Tomei e Marvel avrà poi anche un risvolto gastronomico concreto. Mercoledì 28 ottobre, dalle 18 alle 20, nell'ambito di “Foodmetti - Artisti delle tavole”, lo chef sarà infatti protagonista di un cooking show con degustazione del Panino Primitivo, una preparazione citata proprio nella storia “L'imbuto del caos”. All'appuntamento parteciperanno anche C.B. Cebulski, Marco Rizzo e Giuseppe Camuncoli, che affiancheranno Tomei nella presentazione del progetto. L'incontro consentirà dunque al pubblico di conoscere gli autori e, allo stesso tempo, assaggiare una ricetta che dalle pagine del fumetto arriverà direttamente alla degustazione.

La seconda copertina del fumetto