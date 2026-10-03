Cast Alimenti passa a Europa Education: per la scuola bresciana una nuova fase internazionale

Altro cambio di proprietà per Cast Alimenti. La scuola bresciana di alta formazione gastronomica entra infatti a far parte del colosso internazionale del gusto, "Europa Education Group" partecipata dai fondi di private equity Eqt Infrastructure e Permira.Cast Alimenti è nata nel secolo scorso, esattamente nel 1997, grazie ad alcuni pionieri fra cui Vittorio Santoro, e si è poi affermata come il primo centro dedicato alle arti culinarie, formando migliaia di professionisti d'eccellenza nel mondo della pasticceria (fondamentale il ruolo del maestro Iginio Massari), in cucina e nel settore della panificazione.Con l'acquisto della società di via Serenissima, Europa Education Group - già leader in Spagna, Portogallo e Andorra - fa il proprio debutto sul mercato nazionale portando in dote una proiezione internazionale, dopo aver vissuto un quadriennio di profonda trasformazione strutturale e digitale. I ricavi consolidati sono saliti da 14, a quota 32 milioni di euro. Il gruppo è passato da 2.600 studenti a 5.300 giovani appassionati dell' alta cucina, con 90 programmi accademici e 14 campus distribuiti in sei città italiane.

Cast Alimenti entra nel network di Europa Education

Cast Alimenti: inizia una nuova era

Nata a Brescia nel 1997, Cast Alimenti si è sviluppata come centro specializzato nella formazione professionale per pasticceria, cucina e panificazione, formando negli anni migliaia di professionisti. La scuola bresciana rappresenta una delle realtà che compongono Plena Education, piattaforma italiana dedicata all'alta formazione nelle arti creative e in ambiti collegati. L'acquisizione di Plena da parte di Europa Education amplia ora il perimetro internazionale nel quale opera anche Cast. Il gruppo acquirente, sostenuto da EQT Infrastructure e Permira, porta così la propria attività in Italia, dopo aver costruito una presenza accademica in Spagna, Portogallo e Andorra.

La crescita di Plena negli ultimi quattro anni La cessione chiude il percorso avviato nel 2022 da KYIP Capital, che aveva costruito Plena attraverso una strategia di crescita per acquisizioni e successiva integrazione delle diverse istituzioni. Secondo i dati diffusi da KYIP, il gruppo è passato da circa 2.600 studenti e 14 milioni di euro di ricavi a circa 5.300 studenti, quasi 90 programmi accademici e 14 campus in sei città italiane. Nell'anno accademico 2025-2026 i ricavi consolidati hanno raggiunto circa 32,5 milioni di euro, mentre la quota di studenti internazionali è salita dal 7% al 19%. Nel periodo sono stati inoltre sviluppati più di 40 nuovi corsi e programmi, insieme a nuovi accreditamenti e partnership internazionali.

La crescita di Plena negli ultimi quattro anni La cessione chiude il percorso avviato nel 2022 da KYIP Capital, che aveva costruito Plena attraverso una strategia di crescita per acquisizioni e successiva integrazione delle diverse istituzioni. Secondo i dati diffusi da KYIP, il gruppo è passato da circa 2.600 studenti e 14 milioni di euro di ricavi a circa 5.300 studenti, quasi 90 programmi accademici e 14 campus in sei città italiane. Nell'anno accademico 2025-2026 i ricavi consolidati hanno raggiunto circa 32,5 milioni di euro, mentre la quota di studenti internazionali è salita dal 7% al 19%. Nel periodo sono stati inoltre sviluppati più di 40 nuovi corsi e programmi, insieme a nuovi accreditamenti e partnership internazionali.

Per KYIP Capital, che aveva costruito Plena nel 2022 e che era già entrata nel capitale soceitario di Cast, l'operazione rappresenta la prima exit del fondo. «Plena rappresenta per noi un traguardo importante», ha commentato Gianluca Losi, ceo e founding partner di KYIP Capital, sottolineando il lavoro svolto insieme al management per trasformare il gruppo in una realtà più strutturata e pronta a confrontarsi con un operatore internazionale.

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Gastronomia, design, arte e comunicazione

L'ingresso di Plena amplia anche il perimetro delle discipline presenti nella rete di Europa Education. Il gruppo italiano riunisce infatti istituzioni attive in design, arte, musica, moda, cinema, gastronomia e comunicazione. Cast rappresenta all'interno di questo sistema il polo dedicato alla cucina e all'ospitalità. L'operazione non riguarda quindi soltanto una singola scuola di formazione gastronomica, ma l'integrazione di un sistema italiano più ampio all'interno di una rete educativa europea. Europa Education ha dichiarato di voler mantenere l'identità e la specializzazione delle singole istituzioni, collegandole al proprio network internazionale.

L'obiettivo è collegare la formazione gastronomica di Cast a una rete educativa presente in più Paesi europei.

Per la scuola bresciana il passaggio arriva dopo una fase nella quale Plena ha investito sull'integrazione digitale, sulla gestione dei dati e sull'ampliamento dell'offerta formativa. Il nuovo assetto societario apre ora la possibilità di collegare la formazione gastronomica di Cast a una rete educativa presente in più Paesi europei.