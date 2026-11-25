Giacomo De Rose, del ristorante stellato Hyle di San Giovanni in Fiore (Cs), è il vincitore della finale italiana della “S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-27” e rappresenterà il Bel Paese alla finale internazionale, in programma a Milano il prossimo anno. Il giovane chef, accompagnato nel corso della competizione dal suo mentore Antonio Biafora, ha avuto la meglio sugli altri nove concorrenti che, il 24 novembre, si sono confrontati alle “Officine del Volo” di Milano. A giudicare le loro proposte sono stati cinque esponenti della cucina italiana contemporanea: Richard Abou Zaki, Marco Galtarossa, Arianna Gatti, Giuseppe Iannotti e Solaika Marrocco, chiamati a valutare la padronanza tecnica, la creatività e la capacità di ciascun candidato di esprimere una propria visione gastronomica attraverso il piatto.

Giacomo De Rose, vincitore della finale italiana della “S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-27”

S.Pellegrino Young Chef Academy, il piatto con cui ha vinto Giacomo De Rose

A convincere la giuria è stato “Mappina” (lattuga, aglio, peperoncino), con cui De Rose ha reinterpretato un’antica ricetta della tradizione cosentina, riportata da Anna Gosetti della Salda nel volume “Le ricette regionali italiane” del 1967. Partendo da questa testimonianza della cucina popolare calabrese, lo chef ha esplorato le possibilità espressive della lattuga attraverso tre preparazioni complementari. Al centro del piatto figura un cuore di lattuga romana marinato, arrostito e glassato al liquore di china, accompagnato da una crema di scarola, una salsa al peperoncino fermentato e un fondo ottenuto dalla stessa lattuga. Il risultato è una rilettura della memoria gastronomica del Sud Italia attraverso tecniche di cucina contemporanea.

Giacomo De Rose verso la finale internazionale con Giuseppe Iannotti

«Un grande impatto tecnico, espressione di una visione gastronomica contemporanea e aperta al mondo. L’ingrediente è il protagonista assoluto, valorizzato attraverso una profonda conoscenza. Un piatto di grande eleganza e sensibilità, capace di coniugare complessità tecnica, identità e purezza del gusto» è stata la motivazione con cui la giuria ha assegnato a De Rose il S.Pellegrino Young Chef Award. Il riconoscimento apre ora una nuova fase del percorso professionale del giovane chef che, in vista dell’appuntamento internazionale del 2027 (vinto nella scorsa edizione da Ardy Ferguson), sarà affiancato da Giuseppe Iannotti, chef del ristorante Krèsios, due stelle Michelin a Telese Terme (Bn), con il quale lavorerà al perfezionamento del piatto e allo sviluppo della propria visione gastronomica.

“Mappina”, la preparazione con cui De Rose ha conquistato la giuria

«Sono davvero emozionato per questa vittoria, che rappresenta un traguardo molto importante per me - ha commentato De Rose. Presentare il mio piatto davanti a una giuria di chef che stimo profondamente è stata un’esperienza incredibile e ricevere questo riconoscimento è una grande soddisfazione. Sono orgoglioso di poter rappresentare l’Italia alla Finale Globale del prossimo anno. La S.Pellegrino Young Chef Academy è una bellissima opportunità per conoscere e confrontarsi con giovani chef provenienti da tutto il mondo. Adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lo chef Giuseppe Iannotti, per migliorare ancora il mio piatto e prepararmi al meglio per questa nuova sfida».

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