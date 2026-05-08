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venerdì 08 maggio 2026  | aggiornato alle 14:38 | 119089 articoli pubblicati

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Quando l’ospite parla, l’hotel risponde: il valore dell’ascolto nel servizio

Un racconto che parte dalla vita nei turni e arriva al cuore dell’ospitalità italiana. Tra alberghi, famiglia e servizio quotidiano, emerge una professione fatta di ascolto, attenzione all’ospite e identità condivisa. Un settore che forma “ambasciatori” del Made in Italy e chiede oggi più riconoscimento e dialogo con istituzioni e mondo del lavoro

di Mauro Di Maio
Presidente nazionale Faipa "Le Chiavi D'Oro" e vice presidente Nazionale Solidus Turismo-Fiapor
08 maggio 2026 | 10:00
Quando l’ospite parla, l’hotel risponde: il valore dell’ascolto nel servizio
Quando l’ospite parla, l’hotel risponde: il valore dell’ascolto nel servizio

Quando l’ospite parla, l’hotel risponde: il valore dell’ascolto nel servizio

Un racconto che parte dalla vita nei turni e arriva al cuore dell’ospitalità italiana. Tra alberghi, famiglia e servizio quotidiano, emerge una professione fatta di ascolto, attenzione all’ospite e identità condivisa. Un settore che forma “ambasciatori” del Made in Italy e chiede oggi più riconoscimento e dialogo con istituzioni e mondo del lavoro

di Mauro Di Maio
Presidente nazionale Faipa "Le Chiavi D'Oro" e vice presidente Nazionale Solidus Turismo-Fiapor
08 maggio 2026 | 10:00
 

Appartengo a quella gente che ogni giorno lavora su turni: 7.00-15.30, 15.00-23.30, notti, turni spezzati o a cavallo. Fine settimana e festività incluse. L’ospitalità e la ristorazione sono stati da sempre il mio mondo. Mio nonno era ristoratore, mia nonna guardarobiera. Mio papà era italiano e mia mamma olandese, lavoravano insieme in portineria e ricevimento di un albergo a Sorrento, il Conca Park, dove si sono conosciuti e poi sposati. Ho un fratello che attualmente lavora con me al front office dell’Hilton Sorrento Palace a Sorrento (Na).

Una vista notturna dell'Hilton Sorrento Palace a Sorrento (Na)
Una vista notturna dell'Hilton Sorrento Palace a Sorrento (Na)

Papà lavorava in albergo come lavoratore stagionale del turismo. Non ho memoria di lui d’estate fino a quando ho compiuto 6 anni e lui incominciò a prendersi il mercoledì come giorno di riposo. 

L’ascolto dell’ospite come chiave dell’ospitalità contemporanea

Proprio alla luce della mia esperienza, umana e professionale, posso affermare che nel nostro mondo “ascoltare” l’ospite fa la differenza in termini di professionalità e di soddisfazione. Ascoltare per rispondere al meglio alle aspettative e ai desideri di chi ripone in noi la sua fiducia. Cucirgli addosso un servizio su misura. Chi viene in Italia si aspetta eleganza, bellezza, lusso e di vivere l’Italian Style a 360 gradi. Per questo noi, professionisti dell’ospitalità e della ristorazione italiana, veniamo considerati “ambasciatori” del made in Italy a casa ed all’estero.

Webinar 19 maggio

L’obiettivo attuale di Solidus Turismo/Fiapor (Federazione italiana delle Associazioni dei professionisti dell’ospitalità e della ristorazione) è essere ascoltati! Siamo pronti con le nostre proposte a cercare soluzioni condivise con gli altri attori del mondo dell’ospitalità e della ristorazione: istituzioni, associazioni datoriali, sindacati e tutti coloro che vorranno cercare risposte ai tanti quesiti ancora aperti del nostro comparto.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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