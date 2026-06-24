Sai che nella Pizza Verace Napoletana gli ingredienti non sono solo farina, acqua, sale e lievito? Stai assaporando un pezzo di cultura! Ma come si prepara una Pizza Verace Napoletana? Ecco finalmente la ricetta originale, così come tramandata da generazioni di pizzaioli: non solo un insieme di gesti tecnici, ma un sapere collettivo che attraversa il tempo e racconta un territorio!
Ingredienti:
- Identità: radici, appartenenza
- Memoria collettiva: una abbondante manciata
- Territorio: una dose equilibrata di ambiente, risorse e cultura
- Riconoscimento culturale: 1 certificazione, dal locale all’Unesco
- Socialità: un pizzico generoso di condivisione
- Turismo esperienziale: quanto basta per attrarre e coinvolgere
Preparazione:
Si mescolano identità, memoria e territorio, lavorando lentamente nel tempo. Si aggiunge riconoscimento culturale e socialità, mantenendo un equilibrio con l’innovazione e la sostenibilità. Per ottenere un'ottimale consistenza dell'impasto è molto importante il turismo esperienziale, da aggiungere quanto basta.
I condimenti:
I prodotti utilizzati devono essere preferibilmente di origine campana, autentici e radicati nel territorio. Le tradizioni locali vanno distribuite in modo equilibrato, non denso, con pezzi riconoscibili dei singoli elementi. I saperi artigianali si integrano in modo armonico. I simboli identitari, riti, gesti, vanno adagiati sulla pizza, in maniera uniforme. Un filo di contemporaneità viene posto sui condimenti, legando il tutto ma senza coprirne l’essenza.
La cottura:
La cottura deve avvenire all’interno del “forno della comunità e del tempo” con una temperatura molto elevata. Questo permette all’impasto di restare morbido e vivo, capace di adattarsi senza perdere autenticità. La sua struttura è riconoscibile avendo un cornicione alto, fatto di relazioni sociali solide.
Buon appetito e ….Attenzione! Può portare dipendenza!