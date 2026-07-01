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mercoledì 01 luglio 2026  | aggiornato alle 20:32 | 120106 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Cucine tossiche, il bullismo che la ristorazione non può più ignorare

Abusi verbali, pressioni continue e paura compromettono il benessere delle brigate e favoriscono il burnout. Un'analisi delle dinamiche più diffuse e della necessità di cambiare assolutamente modello

di Giorgio Falconieri
Ristorante Masseria Stellato
 
01 luglio 2026 | 17:25

Cucine tossiche, il bullismo che la ristorazione non può più ignorare

Abusi verbali, pressioni continue e paura compromettono il benessere delle brigate e favoriscono il burnout. Un'analisi delle dinamiche più diffuse e della necessità di cambiare assolutamente modello

di Giorgio Falconieri
Ristorante Masseria Stellato
01 luglio 2026 | 17:25
 

Indice

Riceviamo e pubblichiamo questo contributo dello chef Giorgio Falconieri dedicato a uno dei temi più delicati e discussi della ristorazione contemporanea: il bullismo nelle cucine professionali. Un fenomeno che Italia a Tavola ha affrontato più volte, dando spazio al confronto e alle testimonianze di chi lavora ogni giorno nel comparto.

Cucine tossiche, il bullismo che la ristorazione non può più ignorare

Bullismo in cucina: serve un cambio di cultura

Il bullismo in cucina (noto anche come mobbing) è un fenomeno diffuso in cui lo stress estremo, la gerarchia rigida e le pressioni dei ritmi serrati sfociano in abusi verbali, critiche implacabili e, talvolta, persino violenza psicologica e fisica. Per anni, l'ambiente delle cucine professionali è stato dominato da una cultura tossica, giustificata spesso con la frase "in cucina funziona così", che ha portato alla normalizzazione di comportamenti aggressivi.

Come si manifesta il bullismo nelle cucine professionali

Le manifestazioni più comuni includono:

  • Uso di abusi verbali: urla, minacce, offese e umiliazioni pubbliche.
  • Carichi di lavoro estremi: orari massacranti, negazione dei riposi e pretese di lavorare anche in condizioni di salute precarie.
  • Discriminazioni: spesso mirate verso gli apprendisti più giovani o le donne, come discusso da figure di spicco del settore in merito alle dinamiche emerse nel programma MasterChef.

Cucine tossiche, il bullismo che la ristorazione non può più ignorare

Abusi verbali, ritmi insostenibili e discriminazioni sono i segnali più comuni

L'industria dell'ospitalità ha un'alta percentuale di burnout. I segnali rivelatori di una cucina guidata da dinamiche di bullismo includono:

  • Critiche costanti e immotivate, mirate a sminuire piuttosto che a formare.
  • Isolamento ed esclusione di alcuni membri del personale dal team.
  • Paura costante e mancanza di dialogo costruttivo.

Un cambio di cultura sempre più necessario

Molti grandi chef di fama internazionale stanno prendendo le distanze da questo modello, condannando pubblicamente gli abusi. La consapevolezza sul benessere psicologico dei lavoratori ha spinto molti ristoranti a ripensare la gestione delle brigate, puntando sulla gentilezza, sul rispetto e sulla leadership sana. In conclusione, ambienti sani, dove regna la tranquillità, producono sia un impatto positivo sulle nuove leve che si riescono a formare, sia una produzione maggiore e standard qualitativi più alti.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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