Quanto pesa ancora il prezzo negli appalti della ristorazione collettiva? È una domanda che accompagna ormai da mesi il dibattito sulle mense scolastiche, ospedaliere e sociosanitarie e che torna d’attualità dopo le recenti gare di Bologna e Firenze. A rilanciare il confronto è Franco Bruschi, direttore del segmento Scuole e Sanità di Sodexo Italia, che in un’intervista sostiene come il prezzo non possa rappresentare l’unico elemento di valutazione nella scelta del gestore di un servizio così delicato.

Franco Bruschi, direttore segmento scuole e sanità di Sodexo Italia

«La qualità deve pesare quanto il prezzo»

Secondo Bruschi, la ristorazione collettiva non può più essere considerata una semplice fornitura di pasti. «Il prezzo non può essere l’unico criterio di scelta», osserva il manager, sottolineando come la qualità nutrizionale, la sicurezza alimentare, la sostenibilità, l’organizzazione del servizio e la capacità di innovare debbano avere un peso determinante nelle procedure di gara.

Per Franco Bruschi, nella ristorazione collettiva il prezzo non può essere l’unico criterio di scelta, ma bisogna considerare anche qualità nutrizionale, sicurezza alimentare, sostenibilità, organizzazione del servizio e capacità di innovare

L’intervento arriva in un momento nel quale molte amministrazioni stanno rivedendo i propri capitolati, introducendo criteri qualitativi più articolati e una crescente attenzione ai Criteri ambientali minimi (CAM), alla riduzione degli sprechi e alla personalizzazione dei servizi.

Un dibattito che attraversa tutto il settore

Le parole del dirigente Sodexo si inseriscono in un confronto già aperto.Negli ultimi mesi il tema è emerso con forza nella consultazione avviata dall’Autorità nazionale anticorruzione sul prezzo di riferimento della refezione scolastica e, più recentemente, nelle gare di Bologna e Firenze, dove le amministrazioni hanno cercato modelli capaci di bilanciare sostenibilità economica e qualità del servizio. Per gli operatori della ristorazione collettiva la sfida è ormai evidente: garantire pasti sicuri, nutrizionalmente adeguati e servizi sempre più complessi senza comprimere eccessivamente i margini economici.

Per gli operatori della ristorazione collettiva come Sodexo la sfida è ormai evidente: garantire pasti sicuri, nutrizionalmente adeguati

La mensa è sempre più un servizio di welfare

La ristorazione collettiva serve ogni giorno milioni di pasti a studenti, pazienti, lavoratori e anziani. Per questo, osserva Bruschi, la valutazione di un’offerta non dovrebbe limitarsi al costo unitario del pasto, ma considerare il valore complessivo del servizio. Oggi un appalto comprende infatti aspetti che vanno ben oltre la cucina: gestione delle diete speciali, organizzazione dei centri cottura, logistica, digitalizzazione, controllo della sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e formazione del personale. In questo scenario la mensa diventa parte integrante delle politiche di welfare, salute ed educazione alimentare.

Un confronto destinato a proseguire

Le dichiarazioni di Sodexo riaprono quindi un tema destinato ad accompagnare le prossime grandi gare pubbliche. La domanda di fondo resta la stessa: quale deve essere il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e qualità del servizio? Un tema che vede attivamente in primo piano la più rappresentativa associazione del comparto, Anir.