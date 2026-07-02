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giovedì 02 luglio 2026  | aggiornato alle 14:25 | 120117 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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accoglienza

Da Borgo Scopeto un nuovo modello per l'ospitalità di lusso fondato sull'etica

L'Ethical Luxury Protocol, promosso dal general manager Simone Marigliani, coinvolge aziende partner e realtà locali in un percorso condiviso che valorizza persone, territori e cultura dell'accoglienza

di Claudio Zeni
 
02 luglio 2026 | 12:56

Da Borgo Scopeto un nuovo modello per l'ospitalità di lusso fondato sull'etica

L'Ethical Luxury Protocol, promosso dal general manager Simone Marigliani, coinvolge aziende partner e realtà locali in un percorso condiviso che valorizza persone, territori e cultura dell'accoglienza

di Claudio Zeni
02 luglio 2026 | 12:56
 

Indice

L'eccellenza «non è un atto, ma un'abitudine» ci ricorda Aristotele. Non si diventa eccellenti con un gesto isolato di genialità, ma attraverso la ripetizione costante di comportamenti virtuosi nel quotidiano, con rispetto e responsabilità. Su queste basi nasce l'Ethical Luxury Protocol di Borgo Scopeto Wine & Country Relais di Castelnuovo Berardenga, il cui general manager, Simone Marigliani, ha invitato nella location in terra di Siena gli attuali partner del progetto - Amabilia Hospitality, Avis Siena, Divestro, Bybrand, Cortesie Senesi, Masseria Rauccio, Tuscany Private Tour, GH Gregori Hotels, Active Italy!, Lavanderia Senese, Trisomia 21, The Sense Resort, Rangers Battistolli, Enoteca Italiana Siena, Ready Digital e Renew - a un confronto operativo sul futuro dell'ospitalità.

Da Borgo Scopeto un nuovo modello per l'ospitalità di lusso fondato sull'etica

Vista su Borgo Scopeto Wine & Country Relais di Castelnuovo Berardenga (Si)

Un protocollo che ridefinisce il concetto di lusso

«Questo protocollo rappresenta un impegno concreto dell'azienda a coinvolgere l'intera squadra in una missione comune: costruire e custodire un ambiente di lavoro eccellente, consapevole e orientato a una crescita sostenibile e duratura - esordisce il general manager Marigliani. L'Ethical Luxury Protocol nasce da una semplice riflessione: il lusso del futuro non potrà essere misurato solo da ciò che offriamo, ma anche dal modo in cui lo costruiamo. Le persone, i territori, le comunità e la cultura aziendale sono parte integrante del valore che consegniamo ai nostri ospiti e clienti».

I valori fondanti dell'Ethical Luxury Protocol

Forte delle esperienze maturate in anni di lavoro nel mondo dell'hospitality e da sempre sensibile ai valori di eticità e autenticità, Simone Marigliani ha scelto di tradurre conoscenze e visione in questo progetto condiviso, i cui valori fondanti sono quelli di seguito:

  • autenticità: la radice più profonda, un modo di vivere e lavorare con sincerità, custodendo l'essenza del Borgo e condividendola con chi lo sceglie;
  • eccellenza: perseguire la qualità non come atto di perfezione, ma come abitudine quotidiana e forma di riguardo verso chi gli affida la propria fiducia;
  • cultura dell'accoglienza: l'ospitalità è un linguaggio universale che viene coltivato con sensibilità, passione e competenza;
  • etica e responsabilità: integrità e rispetto umano e professionale verso colleghi, ospiti, partner e comunità.

Da Borgo Scopeto un nuovo modello per l'ospitalità di lusso fondato sull'etica

Il general manager Simone Marigliani (al centro) insieme ai partner del progetto

Le persone e il territorio al centro della visione

Al centro del progetto Ethical Luxury ci sono le persone, custodi del territorio toscano e non semplici operatori economici, che collaborano con produttori, artigiani, artisti e aziende locali per valorizzare le radici culturali ed economiche della loro terra, adottando pratiche sostenibili per ridurre l'impatto ambientale, promuovere una cultura di consapevolezza e gratitudine verso la natura e sostenere attivamente iniziative locali di valore umano e sociale. «Da Borgo Scopeto, attraverso le testimonianze dei partner aderenti al progetto, i loro percorsi e le loro visioni professionali, parte una riflessione che guarda oltre l'ospitalità - conclude il gm. Il lusso del futuro sarà quello che saprà lasciare nel tempo una traccia nelle persone e nei territori, dove estetica e servizio si integrano con etica, coerenza e visione».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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