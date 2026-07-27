In qualità di Presidente Conpait, sento il dovere di richiamare l’attenzione su un tema che riguarda l’intero comparto della pasticceria italiana: la necessità di garantire chiarezza, rigore e trasparenza nei processi che regolano i riconoscimenti pubblici e, più in generale, la valorizzazione della nostra professione. La pasticceria italiana vive oggi una fase caratterizzata da elementi di confusione, che rischiano di indebolire la percezione del nostro mestiere e di generare incertezza tra gli operatori. Quando si perde di vista il valore della storia professionale, della competenza maturata nel tempo e del sacrificio che ha permesso alla pasticceria italiana di affermarsi nel mondo, si corre il rischio di compromettere l’identità stessa del settore.

La pasticceria italiana chiede chiarezza sui riconoscimenti professionali

Il prestigio della nostra arte non nasce dalla visibilità mediatica, ma dal lavoro quotidiano di professionisti che hanno dedicato decenni alla ricerca della qualità, alla formazione delle nuove generazioni e alla tutela dell’artigianalità. È a loro che dobbiamo rispetto, ed è per loro che le istituzioni devono garantire processi chiari e verificabili. Un esempio è il Premio di Maestro dell’Arte della Cucina Italiana, un riconoscimento istituito con una legge dello Stato e disciplinato da criteri precisi, tra cui la comprovata esperienza di almeno quindici anni nel settore di riferimento.

È fondamentale ricordare che tale premio non equivale al titolo di “miglior artigiano italiano”, né rappresenta un riconoscimento basato sulla notorietà o sull’apprezzamento professionale. Proprio perché si tratta di un titolo pubblico, il suo valore dipende dall’applicazione rigorosa, imparziale e trasparente dei criteri stabiliti dalla normativa. Chiedere che tali criteri siano verificabili e applicati in modo uniforme non significa mettere in discussione il merito dei premiati, ma tutelare la credibilità dell’istituzione e il rispetto dovuto a tutti i professionisti che hanno costruito la reputazione della pasticceria italiana attraverso anni di lavoro e dedizione.

Premio Maestro dell’Arte della Cucina Italiana: il valore delle regole

Il rispetto delle regole non tutela soltanto chi riceve un riconoscimento: tutela il riconoscimento stesso, la fiducia della categoria e la solidità del sistema che lo attribuisce. Il merito non ha bisogno di scorciatoie, ma di procedure chiare e coerenti, applicate con senso di responsabilità.

Compito di Conpait è quello di contribuire alla costruzione di una pasticceria autorevole, credibile e giusta