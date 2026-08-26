«Era tutto chiuso, non può essere successo niente.» È la convinzione più diffusa e più comoda del calendario della ristorazione italiana. Si gira la chiave, si accende il forno, si riparte esattamente da dove si era lasciato, con l'unica preoccupazione di rimettere in fila i fornitori. In fondo la logica sembra impeccabile: se nessuno ha cucinato, nulla è accaduto, nessun rischio si è generato. Peccato che questa equazione non sia proprio corretta. Una cucina ferma non è una cucina in sicurezza: è una cucina che nessuno sta guardando.

Rientrare in cucina dopo giorni di pausa non è da sottovalutare: anche con gli impianti spenti possono essere successe molte cose

L'acqua è rimasta nelle tubazioni, le celle hanno lavorato per settimane senza che nessuno verificasse l'andamento delle temperature, le scorte hanno continuato a consumare la propria durabilità e i pochi impianti rimasti accesi lo hanno fatto senza una sorveglianza ordinaria. La sosta non sospende i processi fisici, chimici e biologici. Sospende soltanto il controllo. Ed è proprio per questo che il riavvio andrebbe progettato con la stessa cura con cui si pianifica l'apertura di un locale nuovo.

L'acqua che è rimasta ferma

L'impianto che soffre di più la chiusura è quello di cui nessuno parla mai: la rete idrica interna. Durante la sosta, il ristagno e il mantenimento dell'acqua a temperature favorevoli possono promuovere la proliferazione microbica e il consolidamento del biofilm nelle tubazioni e nei terminali meno utilizzati. Boiler, docce degli spogliatoi, rubinetti dei locali di servizio e produttori di ghiaccio sono tra i punti che meritano maggiore attenzione. Le Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvate in Conferenza Stato-Regioni il 7 maggio 2015, sono molto chiare sul ruolo del ristagno.

Il primo check da fare al rientro è proprio sull'acqua e sulla rete idrica del locale

L'Istituto Superiore di Sanità è tornato sul tema nel 2020, con indicazioni dedicate agli impianti idrici degli edifici rimasti inutilizzati, e successivamente con le linee guida per la gestione del rischio nei sistemi di distribuzione interni, richiamate dal quadro introdotto dal D.Lgs. 18/2023. Il flussaggio controllato dei terminali è quindi una delle principali misure di rimessa in servizio, da applicare in funzione delle caratteristiche dell'impianto, della durata della chiusura e della valutazione del rischio. Non un gesto da spuntare a occhio, ma un'attività pianificata e verificabile.

Il freddo senza testimoni

Le celle hanno funzionato per settimane, presumibilmente bene. Ma quel «presumibilmente» è tutto il problema. Al rientro non serve appoggiare la mano sulla maniglia e sentire che è fredda: serve guardare la curva, non la cella. Un'anomalia durata 24 ore a Ferragosto, rientrata prima del ritorno dello chef, può non lasciare odori, brina o altri segnali evidenti. Lascia però un'informazione decisiva nello storico delle temperature - se qualcuno l'ha registrata.

Per la propria cella frigorifera è sempre opportuno tenere tracciati tutti gli sbalzi di temperatura

È qui che si misura la differenza tra una registrazione continua e verificabile e un controllo istantaneo. La prima racconta cosa è successo mentre non c'eravate; il secondo racconta soltanto come stanno le cose adesso, che è l'informazione meno utile del momento. Chi dispone di un monitoraggio con allarme e storico può ricostruire l'evento, individuare i prodotti potenzialmente coinvolti e decidere, sulla base di criteri documentati, quali lotti mantenere, segregare, valutare o scartare. Chi non l'ha fatto apre la cella e deve decidere senza memoria.

Le scorte che sono invecchiate

Congelati, prodotti sottovuoto, conserve aperte, oli, farine: la sosta consuma durabilità senza consumare prodotto. È l'unico caso in cui il magazzino lavora contro di voi anche stando fermo. L'inventario di rientro, allora, non è un conteggio, è una decisione documentata su cosa resta idoneo e cosa no, presa prima del primo servizio e non durante. Data di apertura, condizioni e continuità della conservazione, temperatura, integrità della confezione e durabilità residua devono consentire una valutazione attendibile.

Quando l'idoneità non può essere dimostrata, il prodotto va segregato e valutato prima dell'utilizzo; se la sicurezza o l'idoneità non possono essere confermate, deve essere escluso dal servizio. Il costo di una confezione è sempre inferiore al costo di una decisione non controllata.

Gli infestanti che approfittano del buio e del silenzio

Insetti e roditori non hanno bisogno che la cucina sia in uso per insediarsi. Durante la chiusura trovano buio e ambienti indisturbati, imballaggi, residui organici, scarichi, acqua disponibile e punti di accesso che possono essere aperti o deteriorati. Tracce di passaggio, escrementi, rosicchiamenti, insetti vivi o morti e dispositivi di monitoraggio saturi, spostati o danneggiati, non sono dettagli da risolvere durante il primo servizio: sono segnali da ricercare e valutare prima di riaprire.

Un ristorante vuoto e chiuso è l'habitat ideale per molti insetti

Occorrono un'ispezione documentata dei locali, la verifica delle trappole e degli altri dispositivi di monitoraggio, il controllo delle misure di esclusione fisica e la rimozione delle condizioni che favoriscono l'infestazione. Anche se non emergono evidenze visive, l'intervento deve essere mirato, affidato alla ditta specializzata. Un trattamento ben fatto, da solo, può eliminare ciò che si vede; non corregge la causa che ha permesso agli infestanti di entrare o restare. L'unica cosa che davvero migliora con la pausa estiva, del resto, è il personale, se torna riposato. Il che ci porta al punto successivo.

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La brigata che non è più la stessa

A settembre gli stagionali se ne vanno e i nuovi arrivano quando il servizio è già ripartito. È uno dei momenti dell'anno in cui l'organico può cambiare maggiormente e aumentano le persone che non conoscono ancora gli spazi, le attrezzature e le procedure di quella cucina. Il problema non è la buona volontà, che di solito abbonda. Il problema è che il know-how di un locale non vive soltanto nel manuale: vive anche nelle persone che a settembre potrebbero non esserci più. Il collega che sapeva quale cella tende a lavorare un grado più in basso, che ricordava il fornitore da controllare con maggiore attenzione all'arrivo, che aveva imparato dove si formano i ristagni o come intervenire per controllare le attrezzature.

Spesso al rientro dopo le ferie per un ristorante c'è anche del nuovo personale da formare

Se queste informazioni non diventano procedure, ovvero se non sono tracciate istruzioni e addestramento, nessuno si accorge di quanto valgono finché non mancano. La risposta strutturale è trasformare quel sapere in procedure semplici, formazione e supervisione, da attuare prima della riapertura, non nella settimana tranquilla che non arriverà mai. Non è un consiglio: è quanto richiede il Reg. CE 852/2004 per gli addetti alla manipolazione degli alimenti e per chi gestisce le procedure basate sui principi haccp. Chi programma l'inserimento dei nuovi addetti a ottobre sta di fatto scommettendo su settembre.

I 6 controlli da non saltare Rete idrica e ristagni Durante la chiusura l’acqua può ristagnare nelle tubazioni e favorire la proliferazione microbica. Prima della riapertura vanno verificati flussaggio dei terminali, boiler, rubinetti, docce e produttori di ghiaccio. Temperature delle celle Non basta controllare che la cella sia fredda al rientro: bisogna analizzare lo storico delle temperature. Un monitoraggio continuo consente di individuare eventuali anomalie avvenute durante l’assenza e valutare i prodotti coinvolti. Scorte e durabilità La chiusura non ferma la vita commerciale degli alimenti. Congelati, sottovuoto, conserve, oli e farine devono essere verificati considerando data di apertura, conservazione, temperatura, integrità e durabilità residua. Infestanti e condizioni dei locali Gli ambienti chiusi possono diventare favorevoli a insetti e roditori. Prima del servizio occorre controllare tracce di infestazione, trappole, scarichi, sifoni, accessi e condizioni che possano favorire la presenza degli infestanti. La brigata La ripartenza spesso coincide con il ricambio del personale. Procedure, conoscenze operative e criticità della cucina devono essere trasformate in istruzioni, formazione e addestramento, evitando che il know-how rimanga soltanto nelle persone. Checklist di riapertura Il riavvio deve essere una procedura documentata, con responsabile, data ed esito delle verifiche. Pulizia, sanificazione, attrezzature, acqua, temperature, scorte, infestanti e formazione devono essere controllati prima del primo servizio.

I 6 controlli da non saltare Rete idrica e ristagni Durante la chiusura l’acqua può ristagnare nelle tubazioni e favorire la proliferazione microbica. Prima della riapertura vanno verificati flussaggio dei terminali, boiler, rubinetti, docce e produttori di ghiaccio. Temperature delle celle Non basta controllare che la cella sia fredda al rientro: bisogna analizzare lo storico delle temperature. Un monitoraggio continuo consente di individuare eventuali anomalie avvenute durante l’assenza e valutare i prodotti coinvolti. Scorte e durabilità La chiusura non ferma la vita commerciale degli alimenti. Congelati, sottovuoto, conserve, oli e farine devono essere verificati considerando data di apertura, conservazione, temperatura, integrità e durabilità residua. Infestanti e condizioni dei locali Gli ambienti chiusi possono diventare favorevoli a insetti e roditori. Prima del servizio occorre controllare tracce di infestazione, trappole, scarichi, sifoni, accessi e condizioni che possano favorire la presenza degli infestanti. La brigata La ripartenza spesso coincide con il ricambio del personale. Procedure, conoscenze operative e criticità della cucina devono essere trasformate in istruzioni, formazione e addestramento, evitando che il know-how rimanga soltanto nelle persone. Checklist di riapertura Il riavvio deve essere una procedura documentata, con responsabile, data ed esito delle verifiche. Pulizia, sanificazione, attrezzature, acqua, temperature, scorte, infestanti e formazione devono essere controllati prima del primo servizio.

Il riavvio come procedura, non come volontà

Alla fine, tutto si riduce a una domanda sola, e conviene farsela ad agosto: esiste una checklist di riapertura scritta, con un responsabile, una data e un esito, oppure si riparte a memoria? Le verifiche minime sono chiare: pulizia, sanificazione e rimessa in servizio delle attrezzature; flussaggio della rete idrica e controllo dei produttori di ghiaccio; esame delle curve di temperatura del periodo di chiusura, non soltanto della temperatura di adesso; verifica funzionale delle sonde e, ove previsto, controllo metrologico o taratura; inventario di rientro con esito documentato; controllo di infestanti, scarichi, sifoni, utenze e condizioni manutentive; formazione e addestramento delle persone nuove prima del servizio.

Una checklist di riapertura scritta è un ottimo metodo per non dimenticare nulla