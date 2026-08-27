La costante evoluzione della ristorazione professionale e le crescenti sfide del mercato richiedono l’integrazione delle competenze pratiche con nuove visioni strategiche e soluzioni concrete. A questo scopo, offrendo opportunità formative e di confronto, GrosMarket LiveLab promuove periodicamente durante l’anno workshop e masterclass in partnership con chef, aziende e brand leader del settore. GrosMarket, insegna del Gruppo Sogegross, ha individuato in questi spazi strutturati la possibilità di trasferire nuove competenze tecniche, economiche, operative e di sostenibilità agli operatori del settore.

GrosMarket continua coi suoi percorsi di formazione: sette nuovi LiveLab da settembre a novembre

GrosMarket LiveLab: formazione gratuita per i professionisti della ristorazione

«Il nostro obiettivo - afferma Flavio Zago Direttore Business Unit Cash&Carry - è supportare i professionisti non solo come fornitori, ma come interlocutori in grado di affiancarli nelle scelte quotidiane, offrendo strumenti e competenze utili per affrontare un mercato in continua evoluzione».

I GrosMarket LiveLab puntano ad affiancare i professionisti offrendo strumenti e competenze utili

«Con i LiveLab - continua Zago - vogliamo offrire agli operatori del settore una bussola per orientarsi in un panorama in continua evoluzione. Tanti appuntamenti, tanti filoni tematici, un unico obiettivo: trasferire competenze che fanno la differenza nel quotidiano di chi lavora in cucina, in pizzeria, in pasticceria o dietro al bancone di un bar. Collaboriamo con partner leader perché crediamo nel valore della qualità e della specializzazione, e mettiamo tutto questo a disposizione gratuitamente perché l'eccellenza nella ristorazione si costruisce anche attraverso la condivisione della conoscenza».

Masterclass e workshop GrosMarket: tutti gli appuntamenti fino a novembre

Gli incontri si svolgono presso le Cucine Didattiche dei punti vendita GrosMarket di Rivoli (To) e Genova Sampierdarena, e sono disponibili anche online, in diretta e on demand. La partecipazione è sempre gratuita, con registrazione sul sito GrosMarket LiveLab. Il prossimo calendario, a partire da settembre e fino a novembre, prevede:

Relatore: Carmine Migliaro - Chef, F&B manager e Consulente aziendale. In un mercato in cui i clienti cercano esperienze gastronomiche sempre più memorabili, il primo piatto torna al centro della scena. Durante questa masterclass scopriremo come la scelta della pasta possa trasformare una ricetta in un’esperienza multisensoriale, esaltando consistenze, profumi e capacità di trattenere il condimento.

Nella Masterclass del 9 settembre a Rivoli (To) protagonista sarà la pasta

Relatore: Giulio Iozzelli - Chef. Una masterclass dedicata ai professionisti della ristorazione che desiderano ottimizzare il menu di hamburgerie e locali casual dining attraverso strategie di menu engineering. Un focus operativo su ottimizzazione degli acquisti, food cost e tecniche di up-selling per aumentare marginalità e scontrino medio senza complicare la gestione del servizio.

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Relatore: Federico Wolf - chef IFSE Una masterclass dedicata alla lettura e reinterpretazione dei piatti iconici della tradizione gastronomica, con un approccio che unisce riflessione teorica e spunti operativi. Come innovare un piatto senza snaturarlo, mantenendo riconoscibilità, identità e rispetto dell’origine, attraverso lo studio degli elementi strutturali e degli ingredienti chiave.Una masterclass dedicata ai professionisti del bar e del food service che operano in contesti ad alto volume come eventi, catering e banqueting. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per migliorare velocità, standardizzazione ed efficienza operativa, riducendo la complessità del servizio senza compromettere la qualità percepita.

Il 7 ottobre a Rivoli una Masterclass dove si parlerà di come reinventare i piatti della tradizione attraverso tecniche moderne

Relatori: Simone Martinelli - Shakey; Alessio Arsì - titolare Foocaccia Una masterclass dedicata ai professionisti del bar e del food service che operano in contesti ad alto volume come eventi, catering e banqueting. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per migliorare velocità, standardizzazione ed efficienza operativa, riducendo la complessità del servizio senza compromettere la qualità percepita.

Il 21 ottobre a Genova si parlerà di Fast Service, cocktail alla spina e soluzioni food, una masterclass dedicata ai professionisti del bar e del food service che operano in contesti ad alto volume come eventi, catering e banqueting

Relatore: Teo Musso - fondatore Baladin Un viaggio affascinante nel mondo della birra artigianale italiana insieme a Teo Musso, fondatore del birrificio Baladin e pioniere del movimento craft italiano. Da oltre trent’anni, Baladin rappresenta innovazione, passione e ricerca, contribuendo a rivoluzionare il modo di intendere la birra nel nostro Paese. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà la degustazione guidata di quattro birre della gamma Baladin, un percorso sensoriale pensato per scoprire stili, aromi e caratteristiche dei prodotti.

Il 4 novembre Teo Musso accompagnerà i presenti in un viaggio nel mondo della birra artigianale italiana

Relatori: Corrado Tenace - brand ambassador 4TH GROUP; Danilo Caratto - wine and oil specialist IFSE Durante la masterclass verranno affrontati: le principali tipologie di ostriche e i criteri di classificazione

e i criteri di classificazione gli stili fondamentali di Champagne e le loro differenze strutturali

e le loro differenze strutturali i principi di abbinamento e la costruzione dell’equilibrio sensoriale

e la costruzione dell’equilibrio sensoriale il corretto servizio e la gestione professionale dell’esperienza

Relatore: Matteo Manuini - brand ambassador Coati Una masterclass dedicata alla pasticceria salata contemporanea, con un focus sulle tecniche e sui principi che ne determinano equilibrio, struttura e qualità finale. Attraverso ricette e dimostrazioni pratiche verranno approfonditi il bilanciamento degli ingredienti, la gestione degli impasti, le consistenze e gli abbinamenti, per realizzare prodotti versatili, replicabili e adatti alle diverse occasioni di consumo, dalla colazione salata all’aperitivo, fino al catering e al banqueting.

L'ultima Masterclass di questo ciclo, il 18 novembre, sarà incentrata sulla pasticceria salata contemporanea