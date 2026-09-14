Nel film "Benvenuti al Sud" (2010), diretto da Luca Miniero, il protagonista Alberto Colombo (Claudio Bisio) è un direttore d’ufficio postale della Brianza che viene trasferito per punizione a Castellabate, uno splendido borgo nel cuore del Cilento (Salerno). Carico di pregiudizi, Alberto parte con il giubbotto antiproiettile e una scorta di diffidenza. A stravolgere i suoi timori è l’accoglienza dei colleghi locali, guidati da Mattia Volpe (Alessandro Siani), e soprattutto il rito del cibo. La colazione con caffè e zampogna, la mozzarella di bufala campana freschissima e le cene condivise diventano il linguaggio universale che abbatte le barriere, condensandosi nella celebre frase: «Quando un forestiero viene al Sud piange due volte, quando arriva e quando parte». Un aneddoto di produzione svela che le espressioni di stupore degli attori davanti ai piatti tipici erano reali: il cast veniva regolarmente "adottato" a tavola dagli abitanti con eccellenze locali a chilometro zero. Il regista voleva dimostrare proprio questo: l’Italia è un Paese straordinariamente unito nella convivialità, nonostante le barriere geografiche.

In Benvenuti al Sud il cibo abbatte pregiudizi e distanze culturali

Oggi, nel 2026, quella connessione gastronomica e culturale è minacciata da un nemico invisibile ma pesantissimo: l’impennata del costo dei carburanti. La distanza nella penisola non è più culturale, ma puramente economica ed energetica. Se nel film il cibo accorciava le distanze, oggi i costi logistici del trasporto su gomma - che muove l’85% delle merci agroalimentari - rischiano di isolare i piccoli produttori locali (Osa) e i ristoratori (Horeca) dei borghi storici, impedendo a quelle eccellenze di viaggiare o di essere raggiunte dai clienti. A confermare la gravità della situazione sono i freddi dati contabili dei documenti ufficiali di fornitura circolati in rete nell’agosto 2026. L’analisi di un Das (Documento di accompagnamento semplificato) relativo a un distributore situato a Castelvetere in Val Fortore (Bn) mette a nudo una struttura dei prezzi insostenibile: la benzina super registra un prezzo industriale di 1,014 €/lt gravato da 0,672 €/lt di oneri da accise, mentre il gasolio per autotrazione viaggia su una base di 1,258 €/lt appesantita da 0,532 €/lt di imposte fisse dello Stato. Valori a cui va aggiunta l’Iva al 22%, un’autentica stangata per la logistica del settore.

Quando il Comune diventa anche benzinaio

C’è un filo conduttore storico che attraversa i municipi italiani: la capacità di inventare soluzioni comunitarie quando il mercato arretra. Un tempo erano le farmacie comunali, nate per garantire i medicinali a basso costo, o i servizi funebri comunali, fino alle storiche privative municipali sui beni di prima necessità. Oggi, quella stessa attitudine si riscopre davanti a un erogatore. È il fenomeno della “benzina del sindaco”, esploso quest’estate a Valle Castellana, borgo di 800 anime sparso nel Parco nazionale del Gran Sasso (Teramo). Quando il gestore privato ha deciso di chiudere l’unica pompa del paese, l’amministrazione è intervenuta rilevando la licenza e avviando la gestione comunale diretta dell’impianto.

La “benzina del sindaco” nasce per mantenere aperti i distributori nei piccoli comuni

Accollandosi i costi vivi, il carburante viene venduto praticamente a prezzo di costo, garantendo un risparmio di 10-20 centesimi al litro (con la benzina a 1,75 €/lt e il diesel a 1,89 €/lt, contro medie nazionali e isolane che sfiorano o superano i 2 euro). L’esperimento fa scuola e disegna una mappa della resistenza nelle aree interne: da Montedinove (Ap) - pioniere marchigiano che già dal 2014 usa il carburante comunale per tutelare l’agricoltura locale - fino a Force, Petrella Tifernina, Taurano nell’Avellinese e Bocchigliero nel Cosentino. Nei weekend è scattato un singolare "turismo del pieno" che ricorda i vecchi viaggi transfrontalieri in Svizzera per risparmiare. L’obiettivo sociale è chiaro: evitare la desertificazione commerciale. Se chiude il distributore, chi vive e lavora sul territorio deve percorrere fino a 30 km solo per fare rifornimento.

I limiti economici del modello comunale

Come sempre nell’economia, però, le cose sono più sfaccettate e affascinanti. Questa differenza di prezzo non svanisce per magia: si trasferisce semplicemente dalla pompa di benzina al bilancio del comune. Nel lungo termine la scommessa si fa ancora più complessa: lo spopolamento riduce gli utenti, mentre la transizione ecologica e il ricambio dei veicoli verso l’ibrido o l’elettrico riducono i consumi di idrocarburi, aumentando la quota di costi fissi di gestione dell’impianto. Inoltre, gli attuali rincari globali risentono di dinamiche internazionali complesse, come le tensioni e i blocchi lungo lo Stretto di Hormuz, che rendono l’approvvigionamento di greggio mondiale drammaticamente scarso.

Il prezzo alto è il termometro con cui il mercato globale segnala la carenza della risorsa. Il modello del "Sindaco benzinaio" nasce in modo indipendente da queste crisi macroeconomiche per salvare un servizio di prossimità, ma pensare di estenderlo come soluzione universale su larga scala rischia di essere un’illusione contabile. Le stesse contraddizioni si notano in Sicilia: l’isola è una terra in cui si estrae petrolio (242mila tonnellate prodotte nel 2025, pari a circa il 5,8% della produzione nazionale), con milioni di euro di royalties ripartite per i comuni estrattivi come Ragusa e Gela. Eppure la benzina al self-service locale costa più che a Valle Castellana. Questo dimostra che la vera sfida per il futuro non è trasformare ogni comune in una stazione di servizio, ma pianificare l’uso coordinato delle risorse per potenziare la mobilità locale, le infrastrutture e l’efficienza energetica del territorio.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Confronto geografico: l’Italia logistica a tre velocità Macro-area Criticità logistica Strumenti di scudo & welfare locale La risposta nel piatto Nord Distanze ridotte ma costi fissi energetici e di gestione aziendale altissimi per i grandi hub distributivi. • Credito d'imposta nazionale sui carburanti per trasporto merci in conto proprio. Ingegneria rigorosa: porzioni calibrate menu standardizzati e caccia aperta a ogni minima forma di spreco. • Incentivi Nuova Sabatini per flotte commerciali Euro 6 o elettriche. Centro Territorio appenninico frammentato. Borghi interni isolati dalle grandi rotte distributive tradizionali. • Modello Valle Castellana: Gestione pubblica diretta per tutelare i servizi minimi nel raggio di 30 km. Meno è meglio: menu snelli costruiti esclusivamente attorno a ciò che produce il territorio circostante. • Agevolazioni per il commercio di prossimità. Sud e Isole Infrastrutture carenti tratte autostradali lunghe aggravio dei costi di insularità marittima. • Zes unica del Mezzogiorno: crediti d'imposta maggiorati per investimenti logistici e rinnovamento flotte aziendali. Piatti ancora: focus su primi di terra legumi e panificati autoprodotti a basso costo di trasporto. Menu digitali per reagire ai Das di fornitura. • Utilizzo territoriale delle royalties energetiche.

La risposta parte dalla cucina e dalla logistica

Il dibattito estivo sui "comuni benzinai" evidenzia che le toppe temporanee non bastano più. Il futuro della ristorazione e della produzione alimentare si gioca sulla capacità di riprogettare strutturalmente i flussi logistici e i modelli di business. Per non subire le oscillazioni dei mercati energetici globali, il comparto Horeca e le istituzioni locali devono muoversi su due binari paralleli. Senza attendere soluzioni miracolose dall’alto, gli chef e i ristoratori devono ripensare la carta secondo principi di efficienza logistica:

La cura del "menu corto" : ridurre le proposte (massimo 15-18 piatti totali) consente di concentrare gli acquisti su pochi ingredienti. Questo aumenta il potere contrattuale con i fornitori e riduce la frequenza delle consegne necessarie.

: ridurre le proposte (massimo 15-18 piatti totali) consente di concentrare gli acquisti su pochi ingredienti. Questo aumenta il potere contrattuale con i fornitori e riduce la frequenza delle consegne necessarie. La regola della "cross-utilization" : un singolo ingrediente fresco o una proteina nobile deve essere declinato in più preparazioni e consistenze all’interno della carta (dall’antipasto al dessert). Meno referenze uniche in magazzino significano un magazzino più leggero e meno viaggi di rifornimento.

: un singolo ingrediente fresco o una proteina nobile deve essere declinato in più preparazioni e consistenze all’interno della carta (dall’antipasto al dessert). Meno referenze uniche in magazzino significano un magazzino più leggero e meno viaggi di rifornimento. Fornitori di prossimità coordinati: accorciare la filiera stringendo accordi diretti con produttori locali, per sottrarre il prezzo delle materie prime dalle speculazioni dei passaggi intermedi della catena di distribuzione.

I ristoranti ripensano menu, acquisti e forniture per ridurre costi logistici e dipendenza energetica

Il ruolo delle province per le aree interne

Il futuro richiede il superamento dell’isolamento dei singoli borghi. L’appello si rivolge direttamente alle amministrazioni provinciali, chiamate a esercitare il proprio ruolo di pianificazione strategica su area vasta:

Istituzione di consorzi territoriali d’acquisto : le province possono unire le micro-imprese della filiera alimentare e i piccoli comuni per fare massa critica, spuntando prezzi all’ingrosso per l’energia e i carburanti professionali decisamente più vantaggiosi.

: le province possono unire le micro-imprese della filiera alimentare e i piccoli comuni per fare massa critica, spuntando prezzi all’ingrosso per l’energia e i carburanti professionali decisamente più vantaggiosi. Creazione di hub logistici intercomunali per l’ultimo miglio: centri di stoccaggio provinciali posizionati vicino alle grandi arterie, dove i grandi distributori possono scaricare le merci in un unico punto. Da lì, il trasporto verso i borghi e le aree interne viene preso in carico da navette ecologiche o elettriche gestite in comune, abbattendo i costi di trasporto per i singoli ristoratori.

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