Industria alimentare: come influisce la qualità del macchinario nella produzione di cibo

L’industria alimentare è un settore estremamente dinamico e innovativo, spinto dalla necessità di rispondere alla crescente domanda di cibo e di garantire elevati standard igienici e qualitativi.

All’interno del processo produttivo, l’uso di macchinari avanzati e attrezzature all’avanguardia è fondamentale, poiché consente di ottimizzare le operazioni, ridurre al minimo gli sprechi e migliorare l’efficienza del lavoro. Gli imprenditori che gestiscono queste industrie devono valutare con attenzione la qualità delle macchine da integrare nella filiera produttiva.

In questo contesto, gli impianti per l'industria alimentare di Sarp rappresentano una scelta eccellente per chi desidera migliorare le proprie linee di produzione. Leader nel settore da oltre 35 anni, Sarp è rinomata per l’alta tecnologia delle sue macchine di produzione alimentare e per l’ampio catalogo a disposizione, che permette di trovare sempre l’impianto adatto alle specifiche esigenze dell’impresa.

Impianti industria alimentare: perché scegliere i più avanzati

La popolazione è in aumento in tutto il mondo, in particolare nei paesi occidentali, tra cui l’Italia. Secondo alcune statistiche, nell’ultimo trimestre del 2023, l’industria alimentare italiana ha registrato un incremento del PIL dello 0,1%, attribuito all’aumento della domanda.

Parallelamente, cresce la necessità che i prodotti alimentari siano di alta qualità, con elevati standard igienici e salutari. Per soddisfare queste esigenze, è diventato fondamentale per le aziende adottare macchinari innovativi e tecnologicamente avanzati.

Questa necessità è guidata non solo dall’aumento del volume di produzione, ma anche dalle esigenze delle imprese in termini di sostenibilità ambientale e riduzione dei consumi energetici, per affrontare l’aumento dei costi. Inoltre, la qualità dei macchinari è cruciale per mantenere l’eccellenza nei prodotti alimentari, che devono rispettare rigide normative di qualità e sicurezza. Questi obblighi impongono alle aziende di garantire la sicurezza alimentare e ridurre il rischio di contaminazioni.

Quali sono i macchinari necessari per la produzione di pasta

La pasta è uno degli alimenti maggiormente prodotti e consumati in Italia, e per tale motivo i macchinari addetti alla produzione sono svariati e spesso i più avanzati tecnologicamente parlando.

Tra i fondamentali, che non possono mancare in un’impresa del genere, ci sono le impastatrici che lavorano le materie prime e devono assicurare la produzione di un amalgama perfetta.

Successivamente, l’impasto viene portato alle presse che lo modellano secondo la forma desiderata, mentre le taglierine e i calibratori assicurano che questa abbia la lunghezza e lo spessore corretti. Per la pasta fresca o ripiena si usano macchinari specializzati.

Il prodotto arriva così alla fase di cottura, effettuata all’interno di cuocitori ad acqua che devono essere in grado di garantire l’uniformità del risultato, evitando che vi siano parti più o meno cotte.

Infine, il tutto viene portato agli impianti di raffreddamento e confezionamento, dove il prodotto viene sterilizzato e chiuso con attenzione, così da evitare che possa venir compromesso durante il trasporto e la vendita.

Impianti di trattamento termico per la sicurezza alimentare

La sicurezza alimentare è una delle priorità all’interno di un’industria alimentare e viene, spesso, garantita dagli impianti di trattamento termico. Le macchine specializzate si occupano, ad esempio, della pastorizzazione e della sterilizzazione.

Questa viene fatta a temperature alte ma controllate, così da prolungare la conservazione dei prodotti, ma mantenendo al contempo le loro qualità organolettiche.

Per ottenere il risultato migliore, non è sufficiente solo usare macchinari in grado di raggiungere un determinato calore, ma è importante controllare anche il tempo di esposizione degli alimenti a tale calore.

Infatti, per garantire la sicurezza alimentare, è essenziale che gli impianti di trattamento termico siano progettati per operare a temperature elevate per brevi periodi, riducendo così al minimo la decomposizione dei componenti termolabili.