Planetaria: caratteristiche principali e quando sceglierla

Molto utilizzata in ambito professionale, la planetaria è presente anche nelle cucine dei semplici appassionati, i quali possono utilizzarla per preparare in modo più semplice e veloce tantissime pietanze.

Da non confondere con il classico robot da cucina o con l’impastatrice tradizionale, questo piccolo elettrodomestico è disponibile in tantissimi modelli, i quali differiscono per potenza, capienza, velocità e funzioni. Per individuare quello giusto è necessario tenere conto della propria esperienza e capire quale tipo di utilizzo si intende farne.

Di seguito verrà spiegato che cos’è la planetaria e quali caratteristiche prendere in considerazione per individuare il modello giusto.

Che cos’è la planetaria

Quando si parla di planetaria si fa riferimento, a tutti gli effetti, a un’impastatrice, la quale differisce da altri modelli per il particolare movimento del braccio meccanico e delle fruste. Questi compiono un movimento di tipo rotatorio che ricorda quello effettuato dai pianeti intorno al Sole e che dà il nome all’elettrodomestico.

Capiente, potente, efficiente e facile da utilizzare, non permette solo di lavorare in modo uniforme impasti duri e morbidi, ma anche, all’occorrenza, di mescolare e montare alla perfezione gli ingredienti. Naturalmente, in base agli ingredienti che si desidera lavorare e al risultato che si vuole ottenere, è necessario montare il giusto accessorio (frusta a filo, frusta a foglia o gancio) e impostare la velocità corretta.

Planetaria, robot da cucina e impastatrici tradizionali: le differenze

La planetaria, sebbene talvolta venga definita un robot da cucina e sia a tutti gli effetti un’impastatrice, non deve essere confusa con questi altri due piccoli elettrodomestici. Le funzionalità disponibili e le finalità di utilizzo sono infatti piuttosto differenti e conoscerle è fondamentale per capire di quale dei tre si ha realmente bisogno.

Ecco le differenze principali:

funzionalità : mentre la planetaria consente di impastare, mescolare e montare, l’impastatrice classica permette principalmente di impastare gli ingredienti per fare il pane e la pizza. I robot da cucina sono invece elettrodomestici multifunzione che, a seconda del modello, permettono anche di tritare, frullare, sminuzzare, tagliare e così via;

: mentre la planetaria consente di impastare, mescolare e montare, l’impastatrice classica permette principalmente di impastare gli ingredienti per fare il pane e la pizza. I robot da cucina sono invece elettrodomestici multifunzione che, a seconda del modello, permettono anche di tritare, frullare, sminuzzare, tagliare e così via; accessori : i tre accessori immancabili nella planetaria sono il gancio e due tipi di frusta, a filo e a foglia. I robot da cucina possono disporre invece di un elevato numero di accessori, comprese fruste e lame, ognuno destinato a un particolare utilizzo. Per finire, le impastatrici con movimento diverso da quello planetario dispongono, in genere, del solo gancio impastatore;

: i tre accessori immancabili nella planetaria sono il gancio e due tipi di frusta, a filo e a foglia. I robot da cucina possono disporre invece di un elevato numero di accessori, comprese fruste e lame, ognuno destinato a un particolare utilizzo. Per finire, le impastatrici con movimento diverso da quello planetario dispongono, in genere, del solo gancio impastatore; movimento: il movimento della planetaria è, come detto, rotatorio e ricorda quello dei pianeti del sistema solare. L’impastatrice classica può avere invece un movimento a spirale, a forcella o a immersione, a seconda del modello scelto. Per quanto riguarda i robot da cucina, il movimento varia a seconda della funzione utilizzata.

Quando optare per questo piccolo elettrodomestico

La planetaria è la scelta giusta per chi vuole avere a disposizione un elettrodomestico piccolo e funzionale che consenta di:

impastare alla perfezione gli ingredienti per la preparazione di pasta, pane, dolci, pizze e focacce, ottenendo impasti omogenei e lisci;

mescolare con delicatezza vari tipi di ingredienti;

montare a neve gli albumi d’uovo, preparare la panna e qualsiasi altro composto spumoso.

Risulta inoltre la scelta giusto quando si devono lavorare grandi quantità di ingredienti, nonché per chi prepara di frequente pane e pasta fatti a mano, dolci e altre pietanze che richiedono di impastare, montare o mescolare, e desidera risparmiare tempo e fatica.

Le caratteristiche principali della planetaria

Nel momento in cui si decide di acquistare una planetaria, è necessario valutarne con attenzione tutte le caratteristiche più importanti. Inoltre, per scegliere il modello più adatto alle proprie aspettative e necessità, può risultare utile confrontare fra loro più modelli. Per fare questo, un grande aiuto arriva da e-commerce come quello di Leroy Merlin, il quale mette a disposizione un ampio catalogo di planetarie delle migliori marche, corredate di immagini, descrizioni e dettagliate schede tecniche.

Tra le principali caratteristiche da confrontare rientrano:

la potenza : una planetaria di elevata potenza è in grado di lavorare con minore difficoltà impasti più duri rispetto a una di potenza inferiore. In linea generale, una buona impastatrice planetaria non professionale dispone di una potenza compresa tra gli 800 e i 1500 watt;

: una planetaria di elevata potenza è in grado di lavorare con minore difficoltà impasti più duri rispetto a una di potenza inferiore. In linea generale, una buona impastatrice planetaria non professionale dispone di una potenza compresa tra gli 800 e i 1500 watt; le velocità : la possibilità di variare la velocità del dispositivo risulta fondamentale per lavorare al meglio le diverse tipologie di impasto. La maggior parte dei modelli non professionali disponibili hanno tra le 3 e le 6 velocità;

: la possibilità di variare la velocità del dispositivo risulta fondamentale per lavorare al meglio le diverse tipologie di impasto. La maggior parte dei modelli non professionali disponibili hanno tra le 3 e le 6 velocità; la capienza: valutare con attenzione questa caratteristica è essenziale soprattutto per chi deve impastare grandi quantità di ingredienti. Mentre per un nucleo famigliare composto da due o tre persone può essere sufficiente un modello con capienza compresa tra i 3 e i 4 litri, chi cucina spesso per un numero superiore di persone dovrebbe optare per un modello più grande, da 6 o 8 litri.

Per finire, è utile prendere in considerazione gli accessori in dotazione, le funzionalità aggiuntive, il peso, i sistemi di sicurezza e i materiali dei modelli ai quali si è interessati.