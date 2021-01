Recanati si affida ad Andrein-o per i suoi piatti da gustare a casa

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 16:24

S

Asporto o delivery nel ristorante di Recanati

Andrein-o per gustare i piatti a casa

I menu dello chef, anche gluten free e baby

Errico Recanati

i sa che nellesi aguzza l’ingegno e si fa di necessità virtù ricavando benefici da situazioni già esistenti utilizzate per altri scopi., patron del ristorante di famiglia "" con la mamma Ave, guardando all’ampio spazio esterno luogo di ritrovi festosi e banchetti golosi, si è inventato un vero e proprio d, con possibilità diper i comuni limitrofi.Si prenota, si arriva in macchina e, senza scendere, si portano a casa le delizie della. Andrein-o - questo il nome dato al servizio - è attivo da venerdì a domenica. Venerdì e sabato asi può prenotare entro le 16 e lo staff prevede anche unesclusivo. La domenica anche acon prenotazione entro le 12 e per la cena entro le 15. Lo chef , maestro dell’arte primordiale della cottura sulla brace , il suo ultimo libro scritto con Allan Bay, "Cuocere alla brace", tratta proprio questo argomento, ha studiato diversidove brillano alcune chicche e novità. Sarà come portarsi a casa un po’ dell’atmosfera calda e magica di. C’è ilnel quale segnaliamo:tonnata a colori e polvere di capperi, Focaccia al lievito madre, cachi fermentati, cinghiale stracotto, erbe di campo e cremoso dicon le nostre chips di patate croccanti e gel di limone ai 3 pepi, Supplì di ciauscolo, arancia e erbe di campo,fritta di nonna Andreina con il suo ragù, Olive di lepre in salmì, finocchietto selvatico e arancio. Chiudono questa proposta due dolci.Segue Menu Carbone,di ricciola e salmone come ceviche,alle alghe con puttanesca, polipo alla brace, cime di rapa e salsa di arancio bruciato con le nostre chips dicroccanti e gel di limone ai 3 pepi, Bottone di ricciola e capesante, Crocchette di patate e tartufo nero pregiato,di mandorle e nocciole alla brace, Castagnola con crema di mandarino. C’è un Menu gluteen free e un Menu bambini.Recanati si è anche scatenato con, salse, dolci al bicchiere. Fra i panini special vi consigliamo, trippa, fagioli e maggiorana e fra le frittureall’amatriciana. Fra i dolci Babà alla brace, mirtilli e salsa di limone. Il servizio Delivery arriva da Agugliano fino a Porto San Giorgio toccando tutti i comuni interessati nella zona e due provincie. Prenotazioni esclusivamente al numero 347 957 2088. Per informazioni è molto ben fatto il sito delcon prezzi indicati per ogni singola proposta.Il drive vale per tutti coloro che passano a. Anche laè in versione delivery: con unain regalo 2 calici Andrein-o. Alla prenotazione si sceglie se ritirare presso l’ampio parcheggio del ristorante oppure ricevere a casa.