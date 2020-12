Fipe e Fic, un 31 dicembre solidale con migliaia di pasti donati in 12 città italiane

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 11:58

Migliaia di pasti solidali in 12 città italiane

Stoppani (Fipe): Apriamo la porta della solidarietà

Pozzulo (Fic): Anche in crisi, non smettiamo di aiutare

Rosati (Dipartimento Emergenze - Fic): Facciamo squadra

un gesto importante quello organizzato inper l’ultimo giorno del 2020 da, Federazione italiana pubblici esercizi, e Fic - Federazione italiana cuochi, con il suo Dipartimento Solidarietà Emergenze. Un gesto che traduce la vicinanza delverso le persone, a partire da quelle più fragili, e che conferma il valore sociale di questo mestiere, che, in questo anno ormai alle spalle, è stato ogni giorno più complicato. Il risultato è l’iniziativa, che vedrà il 31 dicembregli chef della Fic e i delegati della Fipe cucinare fianco a fiancoda distribuire in dodicida Bari a Bologna, da Olbia a Firenze, da Milano, a Napoli, a Trieste. Le modalità di preparazione dei piatti, così come le quantità, saranno diverse da città a città, per un totale di migliaia di«Cone la messa in discussione della sopravvivenza di tantissime imprese e posti di lavoro – sottolinea il presidente di Fipe Confcommercio,- il 2020 è stato un anno a dir poco drammatico per la. Ma la solidarietà ha forse ancora più valore proprio nei tempi difficili: perché in questi momenti crescono disperazione e solitudine, ma anche perchéci aiuta a ricordare autenticamente chi siamo. Iniziative come questa ci rammentano cheè certo economica, eppure indissolubilmente legata all’idea di, di, di miglioramento della vita delle persone. Tristemente, in questi giorni non possiamo aprire le porte dei nostri locali , ma, in sicurezza, non rinunciamo ada chi ne ha bisogno».«Laè da sempre in prima linea in moltissime iniziative sociali – spiega il presidente Federcuochi– e anche questa volta, malgrado un anno in cui il nostro intero comparto ha versato lacrime e sangue , penalizzato oltre ogni limite dalle, noi abbiamo scelto di esserci, per regalare un momento di gioia e condivisione a chi è stato messo in ginocchio dalla vita ed è rimasto solo».«Concludiamo l’anno come lo abbiamo iniziato - aggiunge, presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federcuochi - e come lo abbiamo svolto anche nei momenti più bui della pandemia, facendo squadra con le realtà più fattive per non lasciare nessuno indietro. Ilcon Fipe doneremo inoltre 1200 pasti alle mense sociali che supportano da sempre i più deboli. Chiusi per legge i locali, restano aperti i cuori della Ristorazione Italiana».