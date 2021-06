Prato la…. dolce: pasticceri e cuochi animano la città

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 10:04

P

Le degustazioni sui tetti dei migliori vini e grappe del territorio

Chef, pasticceri, formai e piazzaioli insieme alle cene sotto le stelle

Venti piatti tra dolce e salato

Quale sarà il dolce di eatPrato?

Cristiano Tomei

Protagonisti gli allievi di Alma

Occhi puntati anche alla mixologist

Degustazioni sui tetti

rato si trasforma in una città da mangiare e da bere e chiama a raccolta i buongustai appassionati. Accade in questo fine settimana, con eatPRato, la rassegna diffusa che apre la stagione estiva e fa rivivere l'ebbrezza di ritrovarsi finalmente insieme.danno vita a eventi focalizzati su tutto il buono (tanto!) che c’è a Prato. Con, eatPrato quest'anno sarà uno spettacolo nello spettacolo. Come la sua filosofia di cucina che si rivela essere uno «spettacolare connubio di territorio, tradizione e apertura al mondo». Ecco perché Prato l'ha scelto per raccontare il sapore della città.E allora sono imperdibili lequandoper preparare una cena di tradizione e una di innovazione. Due menu sontuosi.Potremmo definirla la filiera del gusto, un sistema virtuoso forte di un paniere ricco e versatile che mette insieme la città e il territorio di prossimità facendo squadra.Una squadra, capitanata dal Mister dell'Imbuto di Lucca e Giudice di "Cuochi d'Italia" e formata da 24 "numeri 1",, più le diverse specialità di lievitazione, panetteria e pizzeria accompagnati da 6 vini icona della Strada del Carmignano. Due serate clou sotto la regia di Cristiano Tomei, uno dei volti più brillanti della tv "gastronomica" che si annunciano straordinarie e per le quali è già scattata la corsa ad accaparrarsi il biglietto per tornare a vivere tutto il piacere della convivialità.Al via venerdì 4 giugno la quinta edizione di eatPrato con la performance di uno dei protagonisti più noti della Prato del Gusto., che, come ogni anno, lancia in apertura di manifestazione una novità che va ad arricchire la collezione permanente di una pasticcieria che da Prato prende le mosse per poi imporsi sulla scena nazionale.con una dimostrazione live nel laboratorio, a due passi dal duomo, del "tre torte" toscano (l'unico insieme a Luca Mannori, l'altra star della pasticcieria pratese) e vicepresidente dell'Accademia Maestri Pasticcieri, noto a tutti per le Pesche di Prato, un unicum della pasticceria italiana di tradizione ottocentesca. Accanto a lui, Andrea Sacchetti, di soli 24 anni, giovane e già affermata nuova "sweet generation".Qualche anticipazione dai due pastry chef, padre e figlio, lascia intuire quasi un piccolo "vezzo"...... sarà infatti una sorta di citazione divenuta ormai tradizione allargata rivisitata in chiave contemporanea e gourmet.Il messaggio allora è, “Stay tuned” per non perdere la sorpresa... che poi sarà anche servita come dessert della cena della domenica.Non solo, il piccolo gioiello di artigianato dolce presentato a eatPrato sarà il primo di una nuova linea di produzione dei Sacchetti che spazierà dal dolce al salato ripercorrendo le migliori e più note tradizioni enogastronomiche d'Italia.Una realtà che ha fatto scuola come testimoniano anche i tanti allievi di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, venuti a studiare qui, proprio dai due maestri pasticcieri Mannori e Sacchetti.I migliori saranno in campo insieme ai loro maestri nel pomeriggio di sabato e domenica a Manifatture Digitali con lo show cooking "Le Stelle della Pasticcieria": Mauro Dametto e Riccardo Riccardi, allievi di Luca Mannori e Francesca Benedettelli e Ginevra Castiglione allieve di Paolo Sacchetti.Protagonisti il barman Daniel Camicia e gli chef Andrea Cofano e Lorenzo Galeotti di To Wine in Piazzetta il sabato e la domenica il barman Daniel Boccia e Alberto Gramigni di Schiaccino.Insomma, una eatPrato che ha spiccato il volo come simbolicamente testimoniano lein collaborazione con Ais (Associazione italiana Sommelier) e Anag (Associazione nazionale assagiatori grappa). Un'insolita "enoteca con vista" per una degustazione originale combinando arte, gusto e bellezza. Al tramonto si sale sulle Mura e i Bastioni del Castello dell'Imperatore, sul coronamento superiore tutto merlato del Cassero e sulla Terrazza del Palazzo Pretorio. Con un calice in mano Prato ti sorprende e ti prende.