Fontana delle Zizze, il cocktail che parla di Napoli

A Napoli, alle spalle del Duomo, si trova la Fontana della Spinacorona, anche nota come delle zizze. Il motivo? Dai seni della sirena Partenope (simbolo mitologico di Napoli) sgorga l’acqua in grado di spegnere il Vesuvio. Da ScottoJonno, cocktail bar e bistrot ospitato nella Galleria Principe di Napoli, il bar manager Leandro Ruggiero, con la supervisione dell’esperto bartender Domenico Carella, ha messo a punto un drink dedicato al monumento. Il drink Fontana delle zizze viene preparato con pisco ridistillato al gelsomino, un cordiale di aneto e pera, soluzione acida e soda. All’interno di un flûte blu si trova una statuetta refrigerata, stampata in 3D, che ha proprio la forma della sirena.

Il cocktail Fontana delle Zizze

Ingredienti per 1 cocktail

35 ml pisco ridistillato al gelsomino

35 ml cordiale di aneto e pera

Top soda

Tecnica: Stir and strain

Bicchiere: Flûte

Segui il nostro canale Telgram con tutte le ricette dei grandi chef italiani