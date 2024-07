Careno, un drink omaggio ai limoni del lago di Como

Per l’estate, Don Vidura Nilaksha Colambage, il bar manager dell’hotel 5 stelle lusso Il Sereno (CO), ha ideato il cocktail alcolico Careno. Chiamato così in onore di una piccola frazione del comune di Nesso, il borgo situato sul lago di Como noto per la produzione di limoni, il drink è fresco, leggero e agrumato, perfetto le giornate più calde dell’anno.

Il drink Careno

Ingredienti per 1 persona

Rum agricolo infuso al timo

700 ml di rum agricolo

20 g di acido ascorbico

Q.b. foglie di timo fresco

Mettere 700 ml di rum agricolo, 20 g di acido ascorbico e qualche foglia di timo fresco in un sacchetto per sottovuoto. Far riposare per 48 ore.

Shrub al limone





1 kg limoni biologici

Q.b. zucchero di canna, succo di limone fresco

Pelare 1 kg di limoni, prenderne le scorze e privarle dell’albedo. Metterle in un sacchetto per sottovuoto insieme allo zucchero di canna (il peso dello zucchero deve essere il doppio di quello delle scorze) e far macerare per circa 48 ore. Una volta trascorso il tempo indicato, frullare il tutto aggiungendo del succo di limone (il peso del succo di limone deve essere pari a quello delle scorze).

Soda ai millefiori





750 ml acqua

1 ml olio essenziale ai millefiori

Unire 750 ml di acqua e 1 ml di olio essenziale ai mille fiori idrosolubile e mescolare.

Finitura

5 cl rum agricolo infuso al timo

3 cl shrub al limone

1 cl succo di limone fresco

Q.b. soda ai mille fiori

In un bicchiere, possibilmente alto e stretto, unire 5 cl del rum precedentemente infuso con il timo, 3 cl di shrub, 1 cl di succo di limone fresco, la soda ai mille fiori e mescolare.

