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Giovedì 15 ottobre 202610:30119.171 articoli pubblicati

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Antipasto facile e sfizioso: cipollotti alla griglia con pancetta e Gorgonzola DOP

I cipollotti avvolti nella pancetta e grigliati incontrano una cremosa salsa al Gorgonzola Dop, profumata alla maggiorana e completata dal sesamo tostato. Un antipasto sfizioso e ricco di gusto

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 15 minuti
Tempo totale: 25 minuti
Calorie: 320 kcal per porzione
15 ottobre 2026 alle ore 10:30

I cipollotti avvolti nella pancetta con salsa al Gorgonzola Dop e sesamosono un antipasto sfizioso che combina sapori intensi e consistenze diverse. La cottura alla griglia rende i cipollotti morbidi all’interno e leggermente croccanti all’esterno, mentre la pancetta, rosolandosi, aggiunge una nota sapida e affumicata. A completare il piatto è la salsa al Gorgonzola Dop, preparata con panna fresca e aromatizzata con maggiorana e pepe, che avvolge gli ingredienti con la sua cremosità. 

Preparazione

1

Mondate i cipollotti e tagliate le estremità. Avvolgete un paio di fette di pancetta su ogni cipollotto foderando tutta la parte bianca. Fateli cuocere sulla griglia finché non saranno ben abbrustoliti.

2

Nel frattempo, preparate la salsa con Gorgonzola Dop. Scaldate in un pentolino la panna fresca e poi unite il Gorgonzola Dop. Mescolate fino a che il Gorgonzola Dop non si sarà sciolto. Unite qualche fogliolina di maggiorana ed aggiustate di pepe.

3

Guarnite i cipollotti con del sesamo e serviteli subito con la salsa con Gorgonzola Dop.

Il sesamo aggiunge una nota tostata e una piacevole componente croccante, creando un equilibrio tra la dolcezza del cipollotto, la sapidità della pancetta e il carattere deciso del formaggio. Una proposta ideale da servire calda, per un aperitivo gourmet o come antipasto.

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Alberto Lupini

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