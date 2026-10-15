I cipollotti avvolti nella pancetta con salsa al Gorgonzola Dop e sesamosono un antipasto sfizioso che combina sapori intensi e consistenze diverse. La cottura alla griglia rende i cipollotti morbidi all’interno e leggermente croccanti all’esterno, mentre la pancetta, rosolandosi, aggiunge una nota sapida e affumicata. A completare il piatto è la salsa al Gorgonzola Dop, preparata con panna fresca e aromatizzata con maggiorana e pepe, che avvolge gli ingredienti con la sua cremosità.
SAPORI DECISI
Antipasto facile e sfizioso: cipollotti alla griglia con pancetta e Gorgonzola DOP
I cipollotti avvolti nella pancetta e grigliati incontrano una cremosa salsa al Gorgonzola Dop, profumata alla maggiorana e completata dal sesamo tostato. Un antipasto sfizioso e ricco di gusto
Preparazione
Mondate i cipollotti e tagliate le estremità. Avvolgete un paio di fette di pancetta su ogni cipollotto foderando tutta la parte bianca. Fateli cuocere sulla griglia finché non saranno ben abbrustoliti.
Nel frattempo, preparate la salsa con Gorgonzola Dop. Scaldate in un pentolino la panna fresca e poi unite il Gorgonzola Dop. Mescolate fino a che il Gorgonzola Dop non si sarà sciolto. Unite qualche fogliolina di maggiorana ed aggiustate di pepe.
Guarnite i cipollotti con del sesamo e serviteli subito con la salsa con Gorgonzola Dop.
Il sesamo aggiunge una nota tostata e una piacevole componente croccante, creando un equilibrio tra la dolcezza del cipollotto, la sapidità della pancetta e il carattere deciso del formaggio. Una proposta ideale da servire calda, per un aperitivo gourmet o come antipasto.