Antipasto facile e sfizioso: cipollotti alla griglia con pancetta e Gorgonzola DOP

I cipollotti avvolti nella pancetta con salsa al Gorgonzola Dop e sesamosono un antipasto sfizioso che combina sapori intensi e consistenze diverse. La cottura alla griglia rende i cipollotti morbidi all’interno e leggermente croccanti all’esterno, mentre la pancetta, rosolandosi, aggiunge una nota sapida e affumicata. A completare il piatto è la salsa al Gorgonzola Dop, preparata con panna fresca e aromatizzata con maggiorana e pepe, che avvolge gli ingredienti con la sua cremosità.