Bottoni di pane al topinambur e cappone: la ricetta per il menu delle feste

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Trita finemente il fieno e mescolalo con lo zucchero e il sale. Versa metà del composto in una ciotola, disponi sopra i tuorli e ricopri con il composto rimanente. Lascia marinare in frigorifero per circa 4 ore. Trascorso questo tempo, sciacqua delicatamente i tuorli e lavorali fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa. Trasferisci in una pipetta e servi freddo.